أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (DRIVE) وإحدى الشركات التابعة لمجموعة تو بوينت زيرو 2PointZero، عن نيتها الاستحواذ على حصة أغلبية بنسبة 51% في شركة بيرفورمايز لابس Performise Labs، وهي شركة رائدة في دولة الإمارات متخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي. وتهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تسريع التحول التكنولوجي في مجالات التنقل واختبار وتدريب السائقين، إضافة إلى فحص المركبات. ويخضع إتمام الصفقة بالحصول على الموافقات التنظيمية واستيفاء شروط الإغلاق.

تأسست بيرفورمايز لابس Performise Labs في عام 2024، وحققت نمواً سريعاً بفضل حلولها المبتكرة المعززة بالذكاء الاصطناعي، ومن أبرزها نظام الفاحص الافتراضي الذكي (iVE)، الذي يتيح إجراء اختبارات الساحة بشكل مؤتمت بالكامل مع مراقبة آنية، والتحقق البيومتري، ودقة قياس تصل إلى 2 سم. وقد نجحت الشركة في إبرام عقود رئيسية مع هيئة الطرق والمواصلات في دولة الإمارات، كما تواصل السعي للتوسع في أسواق المملكة العربية السعودية وقطر والأردن.

وتدعم بيرفورمايز لابس Performise Labs تطوير حلول متقدمة قابلة للتوسع لتشمل المركبات ذاتية القيادة، والمناطق الصناعية، والموانئ، والبنية التحتية للمدن الذكية.

وتعكس هذه الخطوة التزام شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات بتعزيز جهود التحول الرقمي وتبني أحدث التقنيات في القطاع، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعملاء. كما سيمكن الاستحواذ الشركة من دمج أحدث حلول بيرفورمايز لابس Performise Labs ضمن منظومتها التشغيلية، بما يعزز الكفاءة والدقة، ويرتقي بتجربة المتدربين في جميع مراحل التعليم والاختبار.

وقال خالد الشميلي، الرئيس التنفيذي للإمارات لتعليم القيادة:"يمثل هذا الاستحواذ خطوة محورية في مسيرتنا نحو مستقبل أكثر ذكاءً وأماناً في مجال تعليم القيادة. ومن خلال شراكتنا مع بيرفورمايز لابس Performise Labs، نضع أنفسنا في طليعة الابتكار، حيث يمكن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي عملياً في سيناريوهات التنقل الواقعية. ويسهم ذلك في تعزيز خدماتنا وتقديم تجارب اختبار وتدريب عالية الجودة تلبي تطلعات الأفراد والمجتمع، مع الارتقاء بمستويات السلامة على الطرق".

وأضاف:"تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجيتنا طويلة الأمد لبناء محفظة قوية ومتكاملة من حلول التنقل الذكي، وترسيخ مكانتنا كمحرك رئيسي للابتكار في قطاع تعليم السائقين وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة. كما تعكس التزامنا المستمر بتطوير نماذج تشغيل أكثر ذكاءً وكفاءة، والإسهام في تحقيق أهداف دولة الإمارات في مجال التنقل المستدام".

وقال اينس رضا، الرئيس التنفيذي لشركة بيرفورمايز لابس Performise Labs: "نرحب بشركة الإمارات لتعليم القيادة كمساهم رئيسي جديد في بيرفورمايز لابس Performise Labs، حيث نعمل معاً على تحقيق طموحنا المشترك لقطاع التنقل. وتمثل هذه المحطة إنجازاً مهماً في مسيرة الشركة وتعكس توافقاً كاملاً مع رؤيتنا طويلة المدى واستراتيجية النمو الخاصة بنا. وستسهم هذه الشراكة في تسريع تطوير حلولنا القائمة على الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاق تطبيقاتها، بما يمكننا من تقديم تقنيات أكثر تقدماً وكفاءة في مجالات اختبار وتدريب السائقين، فضلاً عن حلول التنقل الذكي الأوسع نطاقاً"

ومؤخراً، أعلنت الإمارات لتعليم القيادة (EDC) عن توجهها الاستراتيجي للتحول إلى «الإمارات للتنقل»، لتصبح منصة متكاملة تركز على قطاع التنقل. وإلى جانب الإمارات لتعليم القيادةالتي ستركز على العمليات التشغيلية، ستضم محفظة «الإمارات للتنقل» شركات مثل اكسلنس بريمير انفستمنت ومواصلات القابضة وجارج بوينت، ويظل إتمام هذا التحول رهناً باستكمال الإجراءات والموافقات التنظيمية والقانونية ذات الصلة، بما في ذلك موافقات الجهات المختصة ومساهمي الشركة، وفقاً للأطر المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن شركة بيرفورمايز لابس:

تُعد شركة بيرفورمايز لابس شركة إماراتية متخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي، وتركّز على تطوير تقنيات التعلّم الآلي التطبيقية في قطاع التنقل وغيرها من المجالات التشغيلية. وتعتمد الشركة نهجاً عملياً متعدد الوسائط يضمن تصميم حلول قابلة للتطبيق الفعلي والاختبار وتحقيق أثر قابل للقياس. وبالاستفادة من فرق عمل متعددة التخصصات داخل الشركة، تتمكن بيرفورمايز لابس من تصميم وتطوير حلول مخصصة من الأجهزة والبرمجيات، بدءاً من النماذج الأولية وصولاً إلى مرحلة الإنتاج، بما يدعم الابتكار القابل للتوسع ويُسهم في تقليل الاعتماد على التدخل البشري.

