القاهرة، في إطار شراكتهم الرائدة، أعلنت كُلُّ من "نستله مصر"، و "People of Now"، وشركة "إنجازات" عن إطلاق قمة الاستدامة "Sustainability 101: Think Business Summit"، وهي منصة تهدف إلى تحفيز الحوار بين مختلف القطاعات وإحداث تأثير فعال من خلال إتباع نهجي الاستدامة والتجدد. جاء الإعلان خلال حفل استقبال أُقيم في مقر السفير السويسري بالقاهرة، تخلله كلمة ترحيبية ألقاها سعادة الدكتور أندرياس باوم، سفير دولة سويسرا في مصر، تلاها كلمة رئيسية ألقاها الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل أهداف التنمية المستدامة 2030، والرئيس الشرفي لمجلس إدارة شركة إنجازات.

جمع حفل الاستقبال ممثلين بارزين من القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الحكومية، حيث مهد الطريق لمناقشة الهدف الأساسي للقمة، والمتمثل في إعادة صياغة مفهوم الاستدامة باعتباره ركيزة استراتيجية قائمة على التجدد وتوليد العوائد الاقتصادية للأعمال والمجتمعات في مصر والمنطقة. ويقع في صميم هذه الرؤية التركيز على ترابط أمن المياه والطاقة والغذاء (WEF Nexus)، في حين ستسلط القمة الضوء بشكل أكبر على تمكين المبتكرين المحليين ممن لديهم القدرة على تحويل العقبات البيئية والاجتماعية إلى فرص للنمو والصمود في مواجهة التغير المناخي، والتأثير في مجتمعاتهم.

وخلال كلمته الافتتاحية، أوضح الدكتور أندرياس باوم، سفير دولة سويسرا في مصر، قائلًا: "لقد أثبتت نستله أنها ليست فقط راعياً ذهبياً لبرامج سفارتنا، بل أيضاً شريكاً وصديقاً حقيقياً. ومن خلال مبادرات مثل الاستدامة 101، تُظهر نستله مصر أن تقليل الأثر البيئي ودعم المجتمعات يمكن أن يسيرا جنباً إلى جنب مع بناء اقتصادات أكثر مرونة."

وانعكاسًا لهذه الرؤية، تضمن حفل الاستقبال جلسة نقاشية بعنوان: "ما بعد الاستدامة: الأعمال، والابتكار، ومستقبل التجدد"، شارك فيها السيد طارق كامل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نستله - مصر والسودان ، السيد عمرو منسي، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ People of Now، ، والسيد محمد الدمرداش، الشريك المؤسِّس والرئيس التنفيذي لشركة إنجازات. وقد ركزت الجلسة على أهمية التعاون بين القطاعات المختلفة وأصحاب المصلحة المعنيين، من حكومات وشركات ودبلوماسيين ومبتكرين محليين، لما لهذا التعاون من تأثير حقيقي وقابل للقياس. كما استعرضت أمثلة واقعية توضح أن نماذج الأعمال المستدامة يمكن أن تكون مُربحة وهادفة في الوقت نفسه، مما يضع معيارًا جديدًا لكيفية تعامل مصر والمنطقة مع قضايا المناخ والتنمية.

وفي هذا السياق، افتتح السيد طارق كامل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نستله - مصر والسودان ، النقاش قائلاً: " بينما نلتف حول نقاشات هامة حول الاستدامة والتجدد، لاحظت فجوة واضحة تتمثل في غياب منصة موحدة تستضيف جميع أصحاب المصلحة برؤية تتمحور حول الاستدامة وريادة الأعمال. وهذه الفجوة بالغة الأهمية، إذ تؤثر بشكل مباشر على مستقبل القطاعات وتطور الاقتصاد ككل. في نستله، لم نكتفِ برصد هذه الفجوة، بل التزمنا بجدية العمل على معالجتها، ودعمنا هذه المبادرة عن قناعة، فاخترنا أن نتشارك الرؤية بدلاً من الانفراد بها. ومن خلال شراكتنا مع شركة إنجازات، وهي شركة ناشئة عملاقة في مجال الاستدامة بخبراتها الواسعة، ومع قادة منظومة ريادة الأعمال تحت مظلة People of Now: EEA، نطمح إلى بناء ما يتجاوز إطار فعالية ليوم واحد، عبر وضع أجندة ممتدة على مدار العام لمبادرات مستدامة."

وبناءً على هذه الرؤية، أضاف السيد عمرو منسي، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ People of Now: EEA قائلًا: "في People of Now: EEA، لطالما كان جوهر عملنا هو خلق الأثر وتسليط الضوء على قصص النجاح الملهمة. وكما جعلنا ريادة الأعمال مسارًا رائدًا وحركة يُحتفى بها، نحن اليوم عازمون على القيام بالشيء نفسه مع الاستدامة. ومن خلال هذه المنصة، سنعمل على تعزيز الرسائل المؤثرة وإيصالها إلى المجتمع الأوسع. وبمجرد إنطلاقنا، أثق أن شركات عالمية كبرى ومؤسسات مالية ستنضم إلينا، حاملةً معها أفكارًا وموارد جديدة تفتح فصلًا جديدًا في مسار الاستدامة في مصر."

ومن جانبه، علّق السيد محمد الدمرداش، الشريك المؤسِّس والرئيس التنفيذي لشركة إنجازات، قائلاً: "لقد بدأت رحلتنا في إنجازات بسؤال جوهري: كيف يمكننا تحقيق المزيد باستخدام موارد أقل—المزيد من الزراعة مع استهلاك أقل من المياه والطاقة. ومن هذا المنطلق، واصلنا العمل على مدار أربعة عشر عامًا لنبرهن أن الاستدامة ليست ترفًا، وإنما نهج اقتصادي فعّال ومربح. وقد قادنا هذا الالتزام إلى إتاحة الوصول إلى المياه والطاقة دون قيود، الأمر الذي أثبت أن المرونة والربحية يمكن أن يتكاملان معًا. ومع ذلك، ظلّت المعرفة تمثل الحلقة المفقودة في هذه المعادلة؛ ومن هنا جاء التزامنا اليوم بتعميمها لتتحول الاستدامة إلى واقع ملموس. وهكذا، ما كان يُنظر إليه يومًا كأمر بعيد المنال أصبح اليوم برهانًا واضحًا على أن النماذج التجديدية قادرة على فتح آفاق واسعة للنمو أمام المزارعين والشركات والمجتمعات على حد سواء."

وجدير بالذكر أن هذا الحفل التعريفي يُعد الخطوة الأولى نحو انعقاد النسخة الافتتاحية من قمة الاستدامة Sustainability 101: Think Business Summit، المقرر عقدها في ديسمبر، والتي ستتوسع في التطرق إلى هذه القضايا من خلال جلسات نقاشية وحلول عملية قابلة للتنفيذ. وتتولى شركة ievents تنظيم الحدث، فيما تشارك MOUNT Communications بصفة الشريك الإعلامي.

عن نستله مصر:

بخبرة تمتد لأكثر من 150 عامًا في مصر، تُعد نستله الشركة السويسرية الرائدة في قطاع الأغذية والمشروبات، ملتزمة بمبدأ "Good Food, Good Life". وتوفر الشركة 10,000 فرصة عمل عبر ثلاثة مصانع، مكرسة لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات للأسر المصرية. تركّز نستله على خلق قيمة مشتركة من خلال النمو المستدام، والحلول المحلية، والابتكار الصناعي، والاستثمار المجتمعي الفعّال. ويمتد أثرها إلى ما يتجاوز نطاق الأعمال، حيث تدعم الشركة تشغيل الشباب، وتشجع الزراعة المستدامة، وتعزز الوعي الغذائي، وتتبنى مبادئ الحفاظ على البيئة، بهدف يتمثل في بناء سلسلة قيمة متكاملة من المزرعة إلى المائدة، تتمتع بالقدرة على الصمود، وتغذّي وتمكّن وتُحدث أثرًا مستدامًا طويل الأمد.

عن People of Now:

تُعد People of Now منصة رائدة في مجال ريادة الأعمال، تجمع بين القادة والمبتكرين أصحاب الرؤى. وتهدف إلى إبراز الإنجازات المتميزة عبر مختلف القطاعات، مما يعزز منظومة ريادة الأعمال في مصر. ومن أبرز مبادراتها المحلية "جوائز رواد الأعمال المصريين (EEA)" التي تحتفي بالابتكار والقيادة في عالم الأعمال، بما يتماشى مع فلسفة قمة Sustainability 101: Think Business Summit.

عن شركة إنجازات:

إنجازات هي شركة مصرية رائدة وهي أول مطور ومشغل للطاقة النظيفة والمياه في مصر؛ وتوسع نطاق أعمالها حاليا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. تتكون المجموعة من شركة قابضة وخمس شركات شقيقة وذلك في مجالات تطوير وتشغيل مشروعات البنية التحتية الخضراء للطاقة النظيفة والمياه، والزراعة، وإدارة الأصول وإدارة الصناديق. تقدم إنجازات خدمات مبتكرة للمرافق المستدامة تجمع بين التكنولوجيا النظيفة وخدمات تكنولوجيا البنية التحتية وذلك لخدمة القطاعات التجارية والصناعية والزراعية، دون أي عوائق، أو قيود تكنولوجية، أو تكلفة رأسمال أولية. يتضمن نموذج أعمال إنجازات تعميم تكنولوجيا البنية التحتية النظيفة من خلال تقديم سلسلة القيمة الكاملة للتطوير والتي تشمل تصميم، وتمويل، وبناء وتملك وتشغيل أصول المياه والطاقة الشمسية لخدمة جميع القطاعات من خلال نموذج الدفع مقابل الخدمة.(Pay-As-You-Go) كما تُنتج وتُدير إنجازات أكثر من 15 مليون متر مكعب من المياه سنويًا وهوما يماثل حجم المياه المستخدمة سنويا لمدينة مليونية.

-انتهى-

#بياناتشركات