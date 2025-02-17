

يتيح النطاق الواسع لنظام كابل "PEACE" تمديد الاتصالات عبر سنغافورة وباكستان وأفريقيا وأوروبا

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، اليوم، عن إبرام شراكة استراتيجية مع الشركة العالمية لشبكة الكابل "PEACE"، " PEACE Cable International Network Co. Limited (PEACE)"، لتمديد وتوسيع نطاق نظام كابل "PEACE"، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج. وتهدف الشراكة إلى الاستفادة من بنية كابل "PEACE" الشبكية الحديثة عالية السعة، والتي تتميز بقدرتها على نقل كميات كبيرة من البيانات بسرعات عالية، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الرقمية لعملاء "دو" من المؤسسات والأفراد، وترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كنقطة محورية في شبكة الاتصالات العالمية.

وتحدد اتفاقية الشراكة بين الجانبين موقع كابل "PEACE" في الإمارات، وهو نظام كابل بحري مفتوح المصدر، يوفر اتصالات آمنة ومرنة وفائقة السرعة. كما يعزز هذا التطور بشكل كبير من قدرات "دو" لتوفير أداء شبكي متطور وخدمات مدارة على أعلى مستوى في جميع أنحاء منطقة الخليج. كما أن إنشاء هذا الفرع من شبكة الكابل، والذي يعد امتداداً لمنطقة الخليج، سيوسع نطاقه إلى الإمارات العربية المتحدة، ويدمجه في شبكة أوسع تمتد على أكثر من 22 ألف كيلومتر عبر ثلاث قارات، ما يرفع من قدرات شبكة الاتصالات في الدولة ويعزز اندماجها في النظام العالمي للاتصالات

كريم بنكيران. الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في "دو": إن "الاستثمار في الشراكة الاستراتيجية مع (PEACE) ينسجم تماماً مع جهود (دو) لترسيخ المكانة المرموقة لدولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونقطة محورية للابتكار والأعمال الرقمية. حيث يعزز هذا التعاون الازدهار والتطور الاقتصادي والرقمي المحلي والاقليمي، كما يضمن للعملاء أعلى مستوى من الموثوقية في الخدمات الرقمية وأفضل قيمة لخدمات الاتصالات. ونحن فخورون بالمساهمة في تحقيق رؤية الإمارات وتأكيد موقعها كمركز إقليمي رائد للرقمنة والذكاء الاصطناعي، وتعزيز دورنا في مجال الاتصالات الإقليمية من خلال الملكية الحصرية لشركة "دو" لموقع الكابل في الدولة."

من جانبه، قال صن شياوهوا، الرئيس التنفيذي لـشركة "PEACE": إن "جوهر اتفاقية كابل (PEACE)، هو تعزيز الاتصال غير المسبوق بين قارات العالم. حيث إن هذا المشروع ليس فقط حول وضع كابل انترنت، بل يتعلق ببناء جسور التواصل، والربط بين الثقافات، والاقتصاديات، والمجتمعات، خصوصاً في هذا العصر، حيث لا تقل البنية التحتية الرقمية أهمية عن البنية الأساسية التقليدية، ومهمتنا مع كابل (PEACE)، هي دعم مجتمع عالمي أكثر تكاملاً وتمكيناً".

ومن المتوقع أن يكون المشروع جاهزة للخدمة خلال النصف الثاني من عام 2026، ولا تعد هذه الشراكة فقط قفزة كبيرة في تطوير البنية التحتية الرقمية الإقليمية، بل تؤكد التزام "دو" بترسيخ موقع الإمارات كبوابة محورية للاتصال العالمي. ومن خلال كابل "PEACE"، فإن "دو" تعزز فرص التحول الاقتصادي، الاجتماعي، والرقمي، وتساهم في الخطط الاستراتيجية الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة ورؤيتها القيادية لمستقبل مدعوم بالمعرفة والابتكار".

نبذة عن "دو":

"دو"، تحيا بها الحياة، من خلال قيادتها لمستقبل رقمي متطور، حيث تُعد الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، وتُقدم مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة في مجالات الهاتف المحمول، والثابت، وخدمات النطاق العريض، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة والخدمات المالية الرقمية، التي تهدف إلى تبسيط خدمات الاتصالات وتوفير التقنيات المتطورة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال استراتيجيتها التي تركز على الرقمنة أولاً، والمدعومة بشبكة ألياف ضوئية فائقة وتقنية الجيل الخامس، تُمكّن "دو" الجهات الحكومية، والمؤسسات، والأفراد من التقدم التكنولوجي من خلال التعاون مع شبكة ديناميكية من الشركاء لتعزيز تميز العمليات التشغيلية لكافة قطاعات الاعمال وازدهار المجتمع، وتعمل على المساهمة في بناء مستقبل متقدماً رقميا وأكثر اتصالاً في المنطقة، مما يرسخ التطور الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن شركة (PEACE)، الدولية المحدودة للكابلات

(PEACE Cable International Network Co., Limited)

تأسست شركة (PEACE)، الدولية المحدودة لشبكات الكابل، والتي تملك وتستثمر وتدير وتحافظ على نظام كابل "PEACE"، في عام 2018، وهي شركة مُسجلة في هونغ كونغ، الصين. وتطمح لأن تكون الرائدة عالمياً في تشغيل أنظمة الكابلات البحرية الدولية. ويمتد نظام كابل "PEACE" عبر آسيا وأفريقيا وأوروبا، مع الجذع الرئيسي الذي يربط سنغافورة، فرنسا، باكستان، كينيا، ومصر، ويوفر خدمات النطاق الترددي الدولية المفتوحة، المرنة، المحايدة وذات السعة العالية. وقد اكتملت المرحلة الأولى من البناء ووضُعت قيد الاستخدام التجاري في عام 2022، مع التمديد إلى سنغافورة في عام 2024.

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