ستستفيد جميع الأعمال التجارية والتجار والعملاء المتواجدين على شبكة PayTabs في المملكة العربية السعودية والإمارات من حلول الدفع التي تقدمها "تابي" على أربع أقساط بدون فوائد أو رسوم

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت PayTabs Group المشهود لها في حلول الدفع الإلكتروني والحائزة على جوائز في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا أنها دخلت في شراكة مع منصة تابي (Tabby) التطبيق الرائد في التسوق والخدمات المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتمكّين النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

يهدف هذا التعاون إلى الارتقاء بالأعمال التجارية على منصة الدفع الإلكتروني PayTabs عبر تقديم حلول الشراء بالتقسيط دون فوائد ودون رسوم وهي بذلك توفر تجربة "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" للتجار بطريقة آمنة وسلسة. ستوفر PayTabs الآن للتُجار في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة خيار الدفع "تابي" على صفحة الدفع في متجرهم الإلكتروني. وسيتمكن العملاء والمتسوقون عبر الإنترنت من تقسيم مبالغ مشترياتهم على 4 دفعات دون رسوم أو فوائد عبر منصة "تابي" وبذلك فإنها تمنحهم المزيد من الوقت للدفع وتيسّر عليهم التسوق. وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز تجربة تسوق العملاء عبر تحويل المتصفحين والمتسوقين المحتملين إلى مشترين، مما يزيد من متوسط قيمة سلة التسوق وتوسيع قاعدة العملاء لدى التجار.

هذا، وتواصل التجارة الإلكترونية مسيرها نحو الازدهار في المنطقة مدعومة بتوجهات التسوق الإلكتروني لجيل الألفيّة والطفرة الهائلة في تبني الوسائل الرقمية. وتحتل الإمارات العربية المتحدة المركز السابع والعشرين في أكبر أسواق التجارة الإلكترونية بعائد يصل إلى 10.205.5 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2023. وتليها المملكة العربية السعودية في المركز الثامن والعشرين في قائمة الأسواق الكبرى. وتتحقق أعلى الإيرادات في التجارة الإلكترونية من الأزياء ويليها الأجهزة الإلكترونية والأثاث والأجهزة المنزلية. وتواصل PayTabs و"تابي" تقديم الخدمات لأسواق التجارة الإلكترونية الأساسية تلك في كافة أرجاء المنطقة عبر تقديمها لحلول الدفع الرقمي وخيارات التقسيط على التوالي.

وتعليقًا على الشراكة مع "تابي" قال الرئيس الإقليمي والشريك التشغيلي لشركة PayTabs في منطقة دول الخليج هاني سليمان Hany Soliman: "تسعى PayTabs إلى تمكين الأعمال التجارية والتجار في الاقتصاد الرقمي عبر توفير حلول الدفع الكاملة وطرق الدفع البديلة. إننا نفتح الباب على مصراعيه أمام التجار لجذب قاعدة واسعة من العملاء وزيادة متوسط التعاملات عبر تقديم خيارات البيع بالتقسيط. وسيستفيد تجار PayTabs حين يقدمون لعملائهم فرصة الشراء اليومي للبضائع الفاخرة عالية الجودة بخيارات دفع مريحة".

بينما قال السيد زين خان Zain Khanمدير تطوير الأعمال في "تابي": "عقدنا هذه الشراكة في أنسب وقت حيث يقترب موسم ذروة المبيعات ويغمرنا الحماس بعرض حلول الدفع المرنة لدينا على PayTabs والتي تتيح الآن لتجار التجزئة التعاون مع "تابي" بأدنى جهد. فقد أصبح لدى البائعين فرصة عظيمة لتطوير أعمالهم التجارية عبر الجمع بين الخيارات التي تمنحها بوابة الدفع المتطورة وميزة اشترِ الآن وادفع لاحقًا. إن المتاجر التي انضمت إلى "تابي" تتطلع إلى رؤية زيادة متوسط قيمة الطلبات وأسعار التحويل، وننتظر بفارغ الصبر أن يشهد تجار PayTabs هذا الازدهار مباشرة".

هذا، ويؤسس التعاون بين علامتين تجاريتين إقليميتين رائدتين في مجال التكنولوجيا المالية عبر منظومة مبتكرة ومصممة لتوفير ربح هائل للتجار، ترتقي في الوقت نفسه بمستوى تجربة التسوق لعملائهم.

حول شركة تابي

أرست "تابي" مفهوم الاستقلال المالي في الطريقة التي يتسوق بها الأشخاص ووسيلة كسبهم لنقودهم وادخارها عبر إعادة تشكيل علاقتهم مع الأموال. اختار ما يزيد عن 10 مليون متسوق عبر الإنترنت "تابي" لإبقاء نفقاتهم تحت السيطرة والاستفادة من نقودهم على النحو الأمثل.

ويستخدم تكنولوجيا "تابي" ما يزيد عن 30 ألف علامة تجارية عالمية وشركة صغيرة تضم اتش آند ام وأديداس وايكيا وشي إن ونون وبلومينغديلز لتسريع النمو وكسب ولاء العملاء من خلال تقديم خيارات دفع مرنة عبر الإنترنت وفي المتاجر. تمارس شركة "تابي" نشاطها في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وقطر وقد جمعت تمويل بقيمة 660 مليون دولار في جولتها التمويلية الأخيرة من شركة سيكويا كابيتال الهندية (Sequoia Capital) وشركة رأس المال السعودي (STV) وباي بال فنتشرز (PayPal Ventures)ومبادلة كابيتال الاستثمارية وأربور فينتشرز (Arbor Ventures) وصندوق إنديفور كاتاليست (Endeavor Catalyst).

نبذة عن PayTabs

PayTabs هي شركة رائدة في مجال حلول المدفوعات حائزة على العديد من الجوائز أسسها رجل الأعمال السعودي عبد العزيز الجوف Abdulaziz Al Jouf.

بعد اجراء أول معاملة مالية نشطة على بوابة الدفع في يونيو 2014 كخطوة أولى، تُعالِج PayTabs اليوم العديد من المعاملات بخيارات عملات وأسواق متعددة بسرعة وأمان، من خلال توفير البنية التحتية لحلول الدفع B2B، والتي تتضمن الفواتير الرقمية للشركات، ورمز الاستجابة السريعة، ومدفوعات وسائل التواصل الاجتماعي، ونقاط البيع وتبديل المنصات، تسهل PayTabs التجارة الإلكترونية السلسة وحلول التجارة الاجتماعية للتجار وكبار رجال الأعمال.

على مدى عقد من الزمان، قامت PayTabs ببناء وتصدير مجموعة كاملة من الحلول التي تغير قواعد اللعبة. وتشمل تطبيقات الهاتف المحمول والضيافة والتطبيقات الحكومية والتعليمية وشركات الطيران والسفر والنقل وحلول الفواتير، من أجل ربط سلسلة أسواق الشركات التي تُقدَّر بمليارات الدولارات في المنطقة.

في عام 2021، أطلقت PayTabs حل PT Touch، وهو أول حل Soft POS في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتحويل الهواتف الذكية إلى محطات نقاط بيع تجارية (POS). في عام 2022، قامت PayTabs بقفزة نحو الريادة في مدفوعات الجيل المتقدّم، من خلال إطلاق مدفوعات موحَّدة مملوكة محليًا ومعتمدة عالميًا ومنصة معالجة المعاملات من الجيل المتقدّم PayTabs SwitchOn®. لتنسيق معالجة الدفع الموحد لـ PayTabs حيث يمكّن الحكومات والمنشآت واسعة النطاق من أن تصبح منصات دفع مستقلة لخدمة صناعاتها.

في عام 2022، استحوذت الشركة على منصة التجارة الاجتماعية التركية Paymes لاستكمال محفظة البيع بالتجزئة الحالية. في أوائل عام 2023، حصلت PayTabs على شهادة بوابة الدفع من المدفوعات السعودية.

أنشأت PayTabs مكاتب مخصصة في دول التعاون الخليجي تشمل الإمارات العربية المتحدة والسعودية وأوجدت فروعًا لها في العديد من دول المنطقة التي تشمل الأردن وتركيا ومصر. الشركة هي صاحبة عمل ذات فرص متكافئة مع فريق متعدد الثقافات. لمزيد من المعلومات عن الإنجازات تفضل بزيارة https://site.paytabs.com/ar/

#بياناتشركات

-انتهى-