الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت اليوم مجموعة PayTabs، إحدى شركات فيوتشر 100، والحائزة على جوائز في مجال تنسيق المدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إطلاق منصتها المحسّنة لتنسيق المدفوعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتم تطوير هذه المنصة بالكامل في المملكة العربية السعودية خلال فترة أربعة أشهر، وهي في طريقها لتجاوز حاجز 325 مليار ريال سعودي في قيمة العمليات المالية، مما يعزز مكانتها كمحرك رئيسي للشمول المالي والابتكار في المنطقة.

يمثل هذا الإنجاز توافقاً استراتيجياً مع رؤية المملكة الطموحة للريادة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع إعلان التعاون الاستثماري بين السعودية والولايات المتحدة في هذا المجال. وتعد PayTabs اليوم من أبرز النماذج الوطنية في تطبيق الذكاء الاصطناعي في التقنية المالية على مستوى المنطقة.

كما أطلقت PayTabs مشروع محفز قبول المدفوعات بالذكاء الاصطناعي للحد من حالات رفض العمليات، بالإضافة إلى مشروع مستودع البيانات الذي يوفر خدمات تحليل البيانات المالية وإدارة المخاطر لحظياً. ومن أبرز ابتكارات PayTabs في هذا السياق، منصة مبتكرة – Moderator Platform، المصممة خصيصًا للبنوك والمؤسسات المالية والشركات الكبرى، لرفع الكفاءة التشغيلية وتحقيق التكامل الرقمي.

توفر طبقة التنظيم الذكي هذه تحكماً موحداً في منظومة المدفوعات من خلال واجهات برمجة التطبيقات (APIs) سهلة الدمج والاستضافة المحلية الآمنة داخل المملكة، ما يضمن أعلى مستويات الامتثال للوائح التنظيمية في القطاعات الحيوية مثل القطاع المالي والقطاعات الاقتصادية الداعمة لرؤية السعودية 2030 واقتصادات المنطقة.

وبفضل بنيتها التحتية المبنية على الذكاء الاصطناعي، أصبحت PayTabs الشريك المفضل للمؤسسات المالية الراغبة في الاستفادة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز النمو والتوسع. ومع إطلاق مشاريع وطنية مثل شركة "Humain" المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة، تواصل PayTabs تمكين المؤسسات المالية والشركات الكبرى في أسواق متعددة، من بينها المغرب في شمال أفريقيا، والإمارات في الخليج العربي، وأذربيجان في آسيا الوسطى.

وتستفيد هذه المؤسسات من البنية التحتية للمدفوعات التي طورتها PayTabs في المملكة، والمبنية على تقنيات الذكاء الاصطناعي والقابلة للتوسع، حيث تتيح لهم حلول دفع أكثر ذكاءً وكفاءة. وتتميز هذه التقنية بسهولة نشرها في الأسواق الناشئة، مما يعزز من مكانة الابتكار السعودي في مجال المدفوعات كقيمة عالمية مضافة.

وفي تصريح له من الرياض، قال عبد العزيز الجوف، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة PayTabs: "إطلاق منصتنا المصممة في السعودية والمبنية على الذكاء الاصطناعي يمثل خطوة جريئة نحو مستقبل التقنية المالية، ليس فقط لPayTabs، بل ولرؤية المملكة في قيادة ثورة الذكاء الاصطناعي عالميًا. نحن نبني اليوم بنية تحتية ذكية قادرة على التوسع في الأسواق العالمية، ومصممة لتزويد المؤسسات بالمرونة التي تحتاجها للتنافس على أعلى المستويات".

منذ يوليو 2024، بدأت مجموعة PayTabs خطواتها للتحول إلى شركة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في جوهر عملياتها، من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجموعتها الكاملة من المنتجات، وعملياتها الإقليمية، وأنظمتها التشغيلية الداخلية. وخلال الربع الأول من عام 2025، أنجزت المجموعة استراتيجيتها الشاملة للذكاء الاصطناعي، وأطلقت نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) مدعوم بالذكاء الاصطناعي، وفعّلت دعم العملاء الذكي ضمن أبرز منتجاتها، إلى جانب تطبيق عمليات أتمتة معرفة العملاء / الشركاء (KYC/KYB). وتمتد تطبيقات الذكاء الاصطناعي في PayTabs من مكافحة الاحتيال والتسويق الذكي، إلى مراقبة المعاملات وتفعيل وكلاء مبيعات افتراضيين، في تحول شامل يعيد تشكيل طريقة عمل المجموعة.

ويهدف هذا التحول إلى رفع كفاءة الأداء الداخلي، وتمكين التوسع الذكي في مختلف أسواق PayTabs. ومع دمج الذكاء الاصطناعي في العمليات اليومية، بدأت الفرق بالتكيف، وتركّز فرق الهندسة على تطوير مسارات عمل مدفوعة بالذكاء الاصطناعي، في حين يتطوّر دور فرق الدعم ليصبح أكثر تركيزًا على نجاح العملاء وزيادة القيمة. وتخضع جميع الإدارات لبرامج تحول مُنظمة. وتعتبر PayTabs هذا التحول جزءًا من التوجه الإقليمي الأوسع نحو اعتماد الذكاء الاصطناعي كركيزة أساسية في العمليات التشغيلية.

وبحلول يوليو 2025، تخطط PayTabs لتوسيع نطاق خدماتها الذكية لتصل إلى أكثر من مليون عميل في المنطقة، وتسهم في دعم نمو الاقتصاد الرقمي، في وقت تستعد فيه الشركة للمرحلة القادمة من التوسع الاستراتيجي ومرحلة ما قبل الطرح العام الأولي (IPO).

نبذة عن PayTabs:

شركة PayTabs هي شركة بنية تحتية للمدفوعات تقدم حلولاً استثنائية بسيطة وآمنة وقابلة للتطوير لدفع التجارة المحلية وتعزيز الشمول المالي في جميع أنحاء المنطقة. تأسست الشركة على يد رائد الأعمال السعودي عبد العزيز الجوف في عام 2014، برؤية تهدف إلى دعم كل المعاملات الرقمية في المنطقة.

واليوم تعالج PayTabs المعاملات بعملات وأسواق متعددة بسرعة وأمان. من خلال توفير البنية التحتية لحلول الدفع بين الشركات، بما في ذلك الفواتير الرقمية للشركات، ورمز الاستجابة السريعة، والمدفوعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونقاط البيع، ومنصات التحويل، تسهل PayTabs حلول التجارة الإلكترونية والتجارة الاجتماعية السلسة للتجار والتجار الكبار والحكومات.

على مدار أكثر من عقد من الزمان، قامت PayTabs ببناء وتصدير مجموعة كاملة من الحلول التي تغير قواعد اللعبة. ويشمل ذلك تطبيقات الهاتف المحمول وحلول الضيافة والحكومات والتعليم وشركات الطيران والسفر والنقل والمواصلات وحلول الفوترة، لربط سلسلة أسواق المؤسسات التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات في المنطقة.

في عام 2021، أطلقت PayTabs حل PT Touch من MEPS FAST في الأردن وهو أول حل لنقاط البيع اللاتلامسية في سوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتحويل الهواتف الذكية إلى محطات نقاط بيع للتجار. في عام 2022، حققت شركة PayTabs قفزة نوعية من خلال إطلاق منصتها الموحدة للمدفوعات والتنسيق المعتمدة عالمياً. تتيح منصة PayTabs لتنسيق معالجة المدفوعات الموحدة للحكومات والمنشآت الكبيرة الحجم أن تصبح منصات دفع مستقلة لخدمة قطاعاتها.

في عام 2022، استحوذت الشركة على منصة التجارة الاجتماعية Paymes لاستكمال محفظتها الحالية للبيع بالتجزئة. في أوائل عام 2023، حصلت PayTabs على شهادة بوابة الدفع من المدفوعات السعودية وحصلت لاحقاً على جائزة أفضل حل للتجار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجائزة أفضل شركة في مجال التكنولوجيا المالية لهذا العام. في أكتوبر 2024، أصبحت PayTabs أول شركة في العالم العربي يتم الاعتراف بها كأفضل 100 شركة عالمية في مجال التكنولوجيا المالية، حيث تقدم تكنولوجيا الدفع المصممة والمبنية في المملكة العربية السعودية إلى ساحة التكنولوجيا المالية العالمية.

ولدى PayTabs مكاتب مخصصة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وحضور في مناطق أخرى بما في ذلك الأردن ومصر. الشركة هي جهة توظيف تتسم بتكافؤ الفرص.

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