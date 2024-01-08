دبي، الإمارات العربية المتحدة: في خطوة استراتيجية تجمع بين قوتين فاعلتين في مجال التقنية المالية، أعلنت Paymob، الشركة الرائدة في تمكين الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان (MENA-P)، عن شراكتها مع تمارا، منصة التسوّق والمدفوعات الرائدة في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.

يقدم هذا التحالف الاستراتيجي فرصة للعملاء للاستفادة من خدمة "اشترٍ الآن، وادفع لاحقًا" التي تقدمها تمارا، وذلك عبر بوابة Paymob الآمنة والموثوقة لتسهيل عمليات الدفع وتمكين العملاء من تقسيم مدفوعاتهم إلى أربعة أقساط دون أي رسوم أو فوائد خفية. تخدم بنية Paymob متعددة القنوات للمدفوعات 250,000 تاجر في المنطقة، بينما تتمتع تمارا بقاعدة مستخدمين تتجاوز 9 ملايين مستخدم مُسجّل إضافة إلى 30,000 تاجر شريك. وينبثق من هذا الاتفاق بين اثنتين من أسرع شركات التقنية المالية منظومة دفع تُمكّن للتجار من تقديم حلول أكثر شمولية وتجارب عملاء أكثر سلاسة.

تتعاون الشركتان مع بعض من أكبر العلامات التجارية في المنطقة، بيد أن الغاية من هذه الاتفاقية هي تعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، أكبر المساهمين في الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. حلول الدفع الشاملة تعني شيئًا واحدًا لأي شركة بأي حجم، وهو زيادة المبيعات ومعدلات التحويل. ومع خدمة "اشترٍ الآن، وادفع لاحقًا" من تمارا، يحقق التجار زيادة بنسبة 40% في متوسط قيمة الطلب، وزيادة بنسبة 15% في معدلات التحويل عبر الإنترنت، وزيادة بنسبة 50% في عمليات الشراء المتكررة.

إضافة خدمة "اشترٍ الآن، وادفع لاحقًا" من تمارا عبر بوابة Paymob تتم عبر تكامل بسيط وسلس يُقلل حواجز دخول التجار ويضمن تنفيذ العمليات بشكل سلس وآمن. سيتم في المرحلة الأولى تقديم الخدمة للتجار في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، مع خطط لتوسيع النطاق ليشمل دولًا أخرى في المستقبل.

قال إسلام شوقي، أحد المؤسسين والرئيس التنفيذي لـ Paymob: 'تُعد شراكتنا مع تمارا جزءًا من مهمة Paymob المتمثلة في تعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الرقمي. نرى فرصة هائلة لتمكين التجار في منطقة مجلس التعاون الخليجي من الاستفادة من قوة وسائل الدفع البديلة، ونحن متحمسون لتعزيز هذا النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالشراكة مع تمارا."

ومن جهته، أكد تركي بن زرعة، أحد المؤسسين والرئيس التنفيذي للأعمال في شركة تمارا، على أهمية الشركة بقوله: "تفتح شراكتنا مع Paymob الباب على مصراعيه لآلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة لتتمكن من تحقيق النمو في المنطقة. وباعتبارنا المنصة الرائدة في تمكين التجارة في المنطقة، نعمل على إعادة تشكيل مفاهيم التسوق والدفع والخدمات المصرفية، ونحن على ثقة بأن هذا التحالف مع Paymob سيكون له عظيم الأثر في تحقيق هذا الهدف."

تنعم تمارا و Paymobحاليًا بمعدلات نمو متسارعة مدفوعة بالتمويل الأخير الذي حصلت عليه الشركتان. فقد حصلت تمارا، ومقرها الرئيسي بالرياض، على تمويل بالدين بقيمة 150 مليون دولار من غولدمان ساكس في وقت سابق من هذا العام، في صفقة هي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة. وتعمل الشركة بنشاط على تنويع خطوط منتجاتها وتحقيق توسّع استراتيجي في عدد من القطاعات. من بالمقابل، يأتي نمو Paymob في المنطقة مدفوعًا بالتمويل الذي حصلت عليه الشركة في جولتها الاستثمارية من السلسلة "ب" خلال العام 2022 والتي قادتها PayPal Ventures، ما أثمر عن توسع الشركة في الإمارات العربية المتحدة خلال نفس العام نفسه وحصولها على رخصة مزود خدمات تقنية لبوابات الدفع الالكتروني (PTSP) من المدفوعات السعودية في الربع الثاني من 2023، لتسمح لها بالعمل داخل السوق السعودي بكامل طاقتها.

#بياناتشركات

-انتهى-

عنPaymob

Paymob هي شركة الخدمات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان (MENA-P)، وتعمل على وضع التقنيات المالية المتطورة في أيدي العملاء في المنطقة. تقدم بوابتها متعددة القنوات أكثر من 40 طريقة دفع، وتُمكّن أكثر من 250,000 تاجر من الشركات الصغيرة والمتوسطة من إدارة أعمالهم وتطويرها عبر تقديم خدمات مالية مبتكرة غير متاحة بسهولة في الأسواق الناشئة.

Paymob هي أكبر مُيسّر للمدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان وتوظّف 1400 فرد في الأسواق التي تخدمها. بدأت الشركة نشاطها في باكستان في العام 2021، ثم دخلت الإمارات العربية المتحدة في العام 2022. افتتحت Paymob مكتبها في الرياض في أبريل 2023، وحصلت على رخصة مزود خدمات تقنية لبوابات الدفع الالكتروني (PTSP) من المدفوعات السعودية في مايو 2023، ما مهّد الطريق أمامها لبدء عملياتها في المملكة العربية السعودية.

تأسست Paymob في العام 2015 على يد كل من إسلام شوقي، وآلان الحاج، ومصطفى منيسي. وتحظى الشركة بدعم مستثمرين إقليميين وعالميين من الطراز الرفيع، بما في ذلك PayPal Ventures، وKora Capital، وClay Point Capital، وGlobal Ventures، بالإضافة إلى FMO، وA15، وNclude.

لمزيد من المعلومات، زوروا موقعنا www.paymob.com أو صفحتنا على لنكد-إن.

للاستفسارات الصحفية أو لمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع:

ديما زلاطيمو

رئيسة قسم العلاقات العامة واتصالات الشركات

Dzalatimo@paymob.com

Thoburns

نادين ابورجيلي

n.abourjeily@thoburns.com

1 Phipp Street, London, EC2A 4PS

thoburns.com

عن تمارا

تمارا هي منصة التسوق والمدفوعات الرائدة في المملكة العربية السعودية ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وتتمثل مهمتها في تمكين الناس في حياتهم اليومية وإحداث ثورة في كيفية التسوق والدفع والتعامل المصرفي. تأسست الشركة على يد رائد الأعمال المتسلسل عبدالمجيد الصيخان، بالشراكة مع تركي بن زرعه وعبد المحسن البابطين. يشمل فريق تمارا أكثر من 460 موظفًا، وتُدير أعمالها من مقرها الرئيسي في الرياض بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى فروع تعمل في الإمارات العربية المتحدة ومصر وألمانيا وفيتنام.

أطلقت تمارا خدماتها لأول مرة في سبتمبر 2020، وهي تتمتع بدعم استثماري من عدة جهات بارزة تشمل سنابل للاستثمار، وهي شركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمار العام (PIF)، إلى جانب Checkout.com Checkout.com، وشركة كواتو، وشروق بارتنرز، وإنديفور كاتاليست، وغولدمان ساكس. نجحت تمارا في جذب أكثر من 9 مليون مستخدم مُسجل وتتعاون مع أكثر من 30,000 تاجر شريك، بما في ذلك علامات تجارية عالمية وإقليمية مرموقة مثل شي إن، وجرير، ونون، وإيكيا، وإتش آند إم، وفارفيتش، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة:

https://tamara.co/en



