مسقط: في خطوة تعتبر هي الأولى من نوعها، أعلنت Paymob، الشركة الرائدة في تمكين الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان (MENA-P)، عن حصولها على ترخيص مزود خدمات الدفع (PSP) من البنك المركزي العُماني، مما يجعلها أول شركة تكنولوجيا مالية (فنتك) دولية تحصل على ترخيص كامل في سلطنة عُمان.

يتيح ترخيص مزود خدمات الدفع (PSP) - الذي حصلت عليه Paymob بعد الامتثال لجميع متطلبات التنظيم الصادرة عن البنك المركزي العُماني- قبول ومعالجة المدفوعات عبر الإنترنت وفي المتاجر في كافة أنحاء السلطنة، بفضل التكامل المحلي مع شبكة المدفوعات التابعة للبنك المركزي العُماني (عُمان نت)، الأمر الذي يُعد قفزة نوعية تُمكّن التجار في السوق المحلي من قبول المدفوعات المحلية والدولية عبر بوابة Paymob، مما يُقلل الحاجة إلى التكامل مع عدة بوابات مختلفة.

وحول حصول الشركة على الترخيص العُماني، قال إسلام شوقي، أحد المؤسسين والرئيس التنفيذي لـ Paymob: "نحن فخورون بكوننا أول شركة فنتك دولية تحصل على ترخيص مزود خدمات الدفع في سلطنة عُمان. نقدر الثقة التي وضعها البنك المركزي العماني في تقنيتنا، وسنظل ملتزمون بتمكين نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة، من خلال جعل حلول الدفع المتقدمة متاحة لجميع التجار ومعالجة المعاملات بسلاسة وبشكل آمن من خلال بوابتنا المحلية."

هذا وكان القطاع المصرفي العُماني قد شهد نمواً ملحوظاً في التحول نحو الرقمنة خلال السنوات القليلة الماضية، حيث سجلت الفترة من 2018 إلى 2022 ارتفاعاً بنسبة 300% في عدد المعاملات التي تمت معالجتها عبر شبكة المدفوعات "عمان نت" سواء عبر نقاط البيع، أو مواقع التجارة الإلكترونية، والتي ارتفعت من 82.4 مليون معاملة إلى 252.9 مليون معاملة، حيث يعزى هذا التطور إلى توجه قطاع الأعمال نحو تعزيز جهود الرقمنة لتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 التي ركزت على أهمية التحول نحو االاقتصاد الرقمي.

بفضل ترخيص مزود خدمات الدفع في عُمان، تواصل Paymob تحقيق مهمتها في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان (MENAP) للازدهار في الاقتصاد الرقمي من خلال وصولها إلى مجموعة متنوعة من حلول الدفع الرقمي المبتكرة. تقدم Paymob أربعين وسيلة دفع - وهي أكثر مجموعات الخدمات شمولاً في المنطقة - مما يسهم في زيادة المبيعات وتحسين معدل التحويل وتعزيز الاحتفاظ بالعملاء، مما يؤدي إلى جذب فئة أوسع من الجمهور لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة.

والجدير بالذكر أن Paymob، هي واحدة من أسرع شركات التكنولوجيا المالية نموًا في المنطقة، حيث بدأت عملياتها في عام 2015 وتخدم حالياً أكثر من 250,000 تاجر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان (MENAP). كما تدعم الشركة مجموعة رائدة من المستثمرين الإقليميين والعالميين مثل PayPal Ventures و Kora Capital و Clay Point Capital و Global Ventures و FMO و A15 و British International Investment و Helios Digital Ventures و Nclude.

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عنPaymob

Paymob هي شركة الخدمات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان (MENA-P)، وتعمل على وضع التقنيات المالية المتطورة في أيدي العملاء في المنطقة. تقدم بوابتها متعددة القنوات أكثر من 40 طريقة دفع، وتُمكّن أكثر من 250,000 تاجر من الشركات الصغيرة والمتوسطة من إدارة أعمالهم وتطويرها عبر تقديم خدمات مالية مبتكرة غير متاحة بسهولة في الأسواق الناشئة.

Paymob هي أكبر مُيسّر للمدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان وتوظّف 1400 فرد في الأسواق التي تخدمها. بدأت الشركة نشاطها في باكستان في العام 2021، ثم دخلت الإمارات العربية المتحدة في العام 2022. افتتحت Paymob مكتبها في الرياض في أبريل 2023، وحصلت على رخصة مزود خدمات تقنية لبوابات الدفع الالكتروني (PTSP) من المدفوعات السعودية في مايو 2023، ما مهّد الطريق أمامها لبدء عملياتها في المملكة العربية السعودية.

تأسست Paymob في العام 2015 على يد كل من إسلام شوقي، وآلان الحاج، ومصطفى منيسي. وتحظى الشركة بدعم مستثمرين إقليميين وعالميين من الطراز الرفيع، بما في ذلك PayPal Ventures و Kora Capital و Clay Point Capital و Global Ventures و FMO و A15 و British International Investment و Helios Digital Ventures و Nclude.

لمزيد من المعلومات، زوروا موقعنا www.paymob.com أو صفحتنا على لنكد-إن.

للاستفسارات الصحفية أو لمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع:

ديما زلاطيمو

رئيسة قسم العلاقات العامة واتصالات الشركات

Dzalatimo@paymob.com