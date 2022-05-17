توفر المنصة حوالي مليوني مستخدم جديد لتطبيقات العملات المشفرة شهرياً

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بايرماكس PayerMax ، المزود العالمي لحل السداد والتحصيل متعدد-الأساليب، عن إطلاق خدماته المبتكرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويوفر PayerMax أكثر من 350 طريقة لإتمام عمليات الدفع المحلية في أسواق جنوب شرق آسيا وجنوب آسيا وكوريا الجنوبية وأمريكا اللاتينية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حالياً.

وسيتمكن PayerMax بفضل حل الدفع متعدد الأساليب الموحد، من الإندماج في الأسواق والانضمام إلى منظومة مزودي خدمات الدفع الرقمية والتعاون مع الجهات المصرفية والتنظيمية. وبالتالي تسريع مسار الدفع الرقمي، ودعم الخطط الوطنية المتنوعة على صعيد المنطقة لتأسيس مجتمع غير نقدي، عبر التشجيع على تبني نهج الدفع الرقمي على نحو شامل.

وقالت سيانا وو، نائب الرئيس الأول في PayerMax الشرق الأوسط وأفريقيا : " يشرفنا إطلاق خدمات PayerMax في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعزيز حضورنا في المنطقة عبر بناء منظومة من الشراكات الهادفة مع القطاعين العام والخاص. وسنتمكن بفضل هذه الجهود التعاونية من توفير مجموعة من الفرص الهائلة للجهات العاملة في مجال التجارة الرقمية، وتلبية طموحاتهم المتزايدة، وإطلاق العنان لإمكانات تحقيق الدخل على نطاق واسع في المنطقة والعالم".

ومن المؤكد أن يساهم الدعم الذي يوفره التطبيق، من تعزيز قدرات التجار الرقميين ومؤسسات الدفع في العالم وعبر منطقة الشرق الأوسط، وتمكينهم من توسيع أعمالهم وتحسين إنتاجيتهم، عبر توفير طرق دفع محلية وعالمية في الأسواق الرئيسية، باعتماد واجهة برمجة تطبيقات واحدة. وبناء على ذلك، سيتمكن PayerMax بفضل خدماته وحلوله المبتكرة من تغيير مشهد الدفع الرقمي على نحو جذري.

وأضافت سيانا : "يتزامن التصميم المبتكر لتطبيق PayerMax مع التطور المتنامي لقطاع المدفوعات في الشرق الأوسط، ما يساهم بالتالي في تسريع مسار النمو والارتقاء بمستويات المرونة مع توفير قدر أكبر من التجارب المريحة للمستخدمين. ومن المهم في هذا الإطار اعتماد طرق الدفع التي تضمن أقصى قدر ممكن من الشمول المالي. ويوفر PayerMax طرق الدفع متعددة القنوات التي تتضمن بالإضافة إلى البطاقات الدولية والمحلية بما في ذلك عمليات الدفع عبر مزودي خدمات الاتصال، أكثر من 80 محفظة وحلول دفع رقمية معتمدة من قبل المصارف والمؤسسات غير المالية الرائدة عالمياً".

من المتوقع أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي النسبة الأسرع من النمو في مجال التجارة الإلكترونية بين عامي 2019 و2022 ، حيث تتصدر المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة اللائحة بنسبة 39٪ و 38٪ كمعدل نمو سنوي مركب على التوالي، وفقاً لأحد تقارير .CNNB Solutions

ويمثل إطلاق PayerMax في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خطوة غاية في الأهمية، ما يساهم في توحيد مشهد المدفوعات المجزأ، وبالتالي إحداث نقلة نوعية في سلوك المستخدمين ودعم السوق الرقمي المتنامي على نحو متسارع في المنطقة، مع توفير مجموعة لا حدو لها من الفرص والإمكانات الاستثنائية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://bit.ly/3N44xxl

#بياناتشركات

- انتهى -