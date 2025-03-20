باورتك تزود أداسي بمحركاتها " P145i " ، المُطوّرة للطائرات بدون طيار والطائرات الخفيفة

" ، المُطوّرة للطائرات بدون طيار والطائرات الخفيفة هذه الصفقة تأتي عقب الظهور الرسمي الأول للمحرك في معرض آيدكس 2025

أبوظبي: حصلت شركة "باورتك"، التابعة لمجموعة ايدج، على أول طلبية من شركة أداسي لشراء محرك الاحتراق الداخلي من طراز "P145i" ، مما يُمثل إنجازًا هامًا في استراتيجيتها لتصبح شركة منافسة عالميًا في تصنيع المعدات الأصلية لأنظمة الدفع عالية الأداء لتطبيقات الدفاع والطيران المدني.

وبموجب الاتفاقية، ستزود "باورتك" شركة أداسي بمحركها المتطور سداسي الأسطوانات لحقن الوقود، والمصمم لتحسين كفاءة وأداء الطائرات بدون طيار والطائرات الخفيفة.

وصُمم محرك" P145i" لضمان موثوقية فائقة، وكفاءة في استهلاك الوقود، وتكامل سلس مع المنصات الجوية المتقدمة، وهو يعمل بكفاءة في مختلف الظروف البيئية. وفي الوقت نفسه، يضمن تصميمه خفيف الوزن مرونة تشغيلية أكبر، مما يجعله مثاليًا للمنصات الجوية المستقلة.

وقال جوليان فابريجيت، نائب الرئيس الأول للاستراتيجية الصناعية والشراكات – قطاع المنصات والأنظمة في ايدج: "تمثل هذه الطلبية علامة فارقة لشركة "باورتك"، ودليلاً على قوة التعاون التكاملي في مجموعة ايدج. ويجسد محرك P145i تميزنا الهندسي، حيث يقدم حلاً فعالاً وموفرًا للوقود للطائرات بدون طيار والمنصات الجوية المتقدمة. ونحن فخورون بدعم أداسي بحلول دفع متطورة تعزز قدراتها الجوية وتدعم محفظتها من الأنظمة المستقلة".

ومن جانبه، قال جمعة الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة أداسي: "بصفتها شركة رائدة إقليميًا في مجال الأنظمة المستقلة، تلتزم أداسي بتزويد منصاتها بأحدث التقنيات لتلبية المتطلبات المتطورة لعمليات الدفاع الحديثة. ويتماشى دمج محرك "باورتك" P145i في منصاتنا مع رسالتنا المتمثلة في توفير قدرات فائقة للطائرات بدون طيار، مما يضمن تحسين الأداء والكفاءة والموثوقية التشغيلية. وتعزز هذه الشراكة التزامنا بتقديم حلول حديثة لعملائنا تضمن نجاح المهام".

وتمثل هذه الاتفاقية خطوة محورية في رؤية "باورتك" طويلة المدى لترسيخ مكانتها كشركة رائدة عالميًا في أنظمة وحلول الدفع الموثوقة والمصممة خصيصًا لتلبية الطلب المتزايد على محركات الطائرات المتقدمة ودعم التقدم المتسارع في قطاعي الدفع والطائرات بدون طيار.

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن ست قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية، التجارة ودعم المهام، التكنولوجيا والابتكار، وحلول الأمن الوطني. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع مجموعة ايدج: edgegroup.ae

نبذة عن باورتك

تأسست باورتك عام ٢٠٢٥، وهي متخصصة في تطوير وإنتاج محركات طائرات وأنظمة دفع عالية الأداء لتطبيقات الدفاع والطيران المدني.

وبصفتها جزءًا من قطاع المنصات والأنظمة في مجموعة ايدج، توفر الشركة مجموعة من الأنظمة والحلول المصممة خصيصًا لتطبيقات محددة، لدعم محفظة ايدج المتقدمة من المنصات الجوية المستقلة والطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى تلبية الطلب المتزايد على أنظمة الدفع في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

المزيد من المعلومات على الموقع powertech-engines.com

نبذة عن "أداسي"

"أداسي" ، الشركة الإقليمية الرائدة في الأنظمة ذاتية التحكّم وخدماتها، والمتخصصة بتقديم حلول شاملة، بدءاً بتطوير وإنتاج الطائرات المُسيّرة، ووصولاً إلى التحليل المشترك لأهداف المهام واقتناء المعدات والتجهيزات بعناية تامة. وباعتبارها جزءاً من مجموعة ايدج، تعمل الشركة على تصنيع، وتشغيل، وصيانة الجيل الجديدة من الأنظمة المسيرّة؛ الجوية، والأرضية، والبحرية، القادرة على أداء المهام في مختلف البيئات والظروف الصعبة. تهدف "أداسي" إلى تحقيق الريادة العالمية في تمكين الجيل الجديد من الأنظمة ذاتية التحكم، اعتماداً على تسخير التكنولوجيا المتقدمة، لتلبية الاحتياجات التكتيكية المتزايدة في المستقبل.

تقدم الشركة حلولًا شاملة مصنوعة في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث تدمج أحدث الابتكارات والتقنيات المتقدمة للامتثال للمطالب التكتيكية المستقبلية بهدف تحقيق الريادة العالمية في بناء جيل جديد من القدرات المستقلة.

تتبع شركة "أداسي" مجموعة ايدج ، إحدى مجموعات التكنولوجيا والدفاع

للمزيد من المعلومات ، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني adasi.ae

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