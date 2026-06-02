أطلقت مانفودز-ماكدونالدز مصر نتائج تقرير Oxford Economics ، وهي جهة استشارية مستقلة رائدة عالميًا، وجاء التعاون بهدف إعداد تحليل اقتصادي، تم الإعلان عنه من خلال مؤتمر خاص عُقد للإعلان عن أبرز نتائج الدراسة التي تستعرض الأثر الاقتصادي والاجتماعي للشركة في السوق المصري، مسلطةً الضوء على دورها في دعم الاقتصاد المحلي وتمكين الكوادر الشابة. ويكشف التقرير عن مسيرة ممتدة منذ دخول مانفودز-ماكدونالدز مصر عام 1994، حيث تحولت على مدار أكثر من ثلاثة عقود إلى أحد المساهمين الرئيسيين في النشاط الاقتصادي، من خلال التوسع في مختلف المدن، والوصول إلى اكثر من 194 مطعمًا في 2026، إلى جانب بناء منظومة متكاملة تدعم النمو الاقتصادي وتخلق فرصًا حقيقية للتنمية.

في الفترة من يوليو 2024 إلى يونيو 2025، استقبلت مطاعم ماكدونالدز في مصر أكثر من 29 مليون ضيف، إلى جانب توصيل ملايين الوجبات في جميع أنحاء الجمهورية. ومع استمرار النمو، ارتفع عدد الزوار في عام 2025 بنسبة 14% ليصل إلى نحو 33 مليون زائر، وهو ما يعكس ثقة المستهلكين واستمرارية الطلب.

لكن تأثير ماكدونالدز مصر يتجاوز تجربة العميل، ليصل إلى مساهمة اقتصادية ملموسة. فقد بلغت القيمة الإجمالية لمساهمة الشركة في الناتج المحلي الإجمالي المصري نحو 10.3 مليار جنيه في الفترة من يوليو 2024 إلى يونيو 2025، وتوزّعت هذه المساهمة بين 1.4 مليار جنيه من الأثر المباشر، و7.3 مليار جنيه من الأثر غير المباشر، إلى جانب 1.6 مليار جنيه من الأثر الاقتصادي المُحفَّز. ولا يقتصر هذا التأثير على قطاع الخدمات الغذائية فقط، بل يمتد ليشمل مجموعة واسعة من القطاعات، من الزراعة وتصنيع الغذاء إلى الخدمات اللوجستية والتغليف، المقاولات، وتكنولوجيا المعلومات مما يعكس الدور المتكامل لماكدونالدز مصر في دعم الاقتصاد المحلي. وبحسب البيانات الوارده في تقرير اكسفورد ايكونوميكس خلال الفترة نفسها، فإن كل مليون جنيه من الناتج المباشر الذي تحققه الشركة يساهم في توليد 6.2 مليون جنيه إضافية داخل الاقتصاد المصري، وهو ما يعكس تأثيرًا مضاعفًا يتجاوز حدود نشاطها المباشر.

وعلى مستوى التوظيف، وفّرت مانفودز – ماكدونالدز مصر نحو 21,800 فرصة عمل في مصر خلال الفترة من يوليو 2024 إلى يونيو 2025. ويمتد هذا الأثر إلى ما هو أبعد من الأرقام المباشرة، إذ أسهم كل 100 موظف يعمل لدى ماكدونالدز في دعم 270 وظيفة إضافية في مناطق أخرى من الاقتصاد المحلي — مما يعكس حجم التأثير المتشعب الذي تتركه الشركة في سوق العمل المصري. وفي إطار دعم المسارات المهنية المبكرة، قدّمت الشركة نحو 246,000 ساعة تدريبية، ومنحت 546 شهادة من ماكدونالدز في مجالات متعددة، من بينها مهارات التواصل، وسلامة وجودة الغذاء، والإدارة في الفترة من يوليو 2024 الي يونيو 2025. ويمثل الشباب من الفئة العمرية بين 15 و24 عامًا نسبة 44% من إجمالي العاملين، في تأكيد واضح على دور الشركة في دعم المسارات المهنية المبكرة وتمكين الأجيال الجديدة.

وعلى صعيد الاستثمار في التعليم، تم تخصيص نحو ما يقارب من 100 مليون جنيه لدعم برنامج التعليم التبادلي منذ عام 2011 ، ويتم دفع حوالي 2 مليون جنيه في المصاريف الدراسية خلال العام الدراسي، حيث تتعاون ماكدونالدز مع جامعة حلوان في هذا البرنامج، حيث تقدم المنح الدراسية والتدريب لأكثر من 1000 طالب كجزء من الشراكة، أسست ماكدونالدز قسم إدارة مطاعم ماكدونالدز بالجامعة، مما يمكن الطلاب من اكتساب خبرة عملية في القطاع وتأمين فرص عمل بعد التخرج وهذا المنهج معتمد من وزارة التعليم العالي.

في هذا السياق، قال محمد منصور الرئيس التنفيذي لشركة مانفودز-ماكدونالدز مصر: "يمثل إطلاق تقرير Oxford Economics محطة محورية تعكس حجم الأثر الحقيقي لمانفودز-ماكدونالدز مصر في السوق المصري على مدار 32 عامًا ،نحن لا نقيس نجاحنا بمعدلات النمو التشغيلي فحسب، بل بمدى تعميق أثرنا في نسيج الاقتصاد الوطني. إن مساهمتنا التي بلغت 10.3 مليار جنيه في الناتج المحلي الإجمالي هي برهان عملي على قوة نموذجنا الاستثماري؛ حيث نجحنا في خلق دورة اقتصادية متكاملة تضمن أن كل نجاح نحققه يترجم مباشرة إلى قيمة مضافة للقطاعات المرتبطة بنا، وهو ما يعزز مكانتنا كشريك استراتيجي في دفع عجلة التنمية المستدامة في مصر."

وقال الأستاذ علاء فتحي، المدير العام لماكدونالدز مصر:

"في إطار رؤيتنا التوسعية، نواصل تعزيز استثماراتنا في السوق المصري، حيث نعتزم ضخ استثمارات بقيمة 819 مليون جنيه خلال عام 2026، تشمل افتتاح مطاعم جديدة، وتطوير أنظمة تكنولوجيا المعلومات، وإعادة تطوير عدد من الفروع، إلى جانب إنشاء مقر إداري جديد.

واضاف، "كما نستهدف، على مدار السنوات الثلاث المقبلة، ضخ استثمارات تتجاوز ال 2.5 مليار جنيه مصري، بما يعكس وتيرة نمو متسارعة واستجابة مستمرة للطلب المتزايد في السوق، وتشمل هذه الاستثمارات افتتاح مطاعم جديدة، وتطوير أنظمة تكنولوجيا المعلومات، وإعادة تطوير عدد من الفروع."

وفي سياق توجهها نحو تعزيز الاستدامة، تواصل مانفودز – ماكدونالدز مصر تبني ممارسات تشغيلية أكثر كفاءة وصديقة للبيئة، بما يعكس التزامها بمسؤوليتها تجاه الموارد والمجتمع. فقد أسهمت مطابخ ماكدونالدز الموفرة للطاقة في خفض استهلاك الكهرباء بنحو 30%، فيما حققت تقنيات ترشيد المياه انخفاضًا يُقدّر بحوالي 7% خلال الفترة من يوليو 2024 إلى يونيو 2025.

ومع استمرار توسعها في السوق المصري، ترسّخ الشركة نموذجًا متكاملًا يجمع بين النمو الاقتصادي والأثر المجتمعي، لتؤكد أن نجاحها لا يُقاس فقط بحجم أعمالها، بل بقدرتها على إحداث فرق حقيقي ومستدام يمتد أثره إلى المجتمع ككل.

-انتهى-

#بياناتشركات