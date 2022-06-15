فوري تتيح خدمات الصراف الألي البنكية عبر ماكينات فوري POS

لأول مرة في مصر لعملاء البنوك.. سحب وإيداع الأموال من خلال ماكينات فوري

لأول مرة في مصر...ماكينات فوري تقبل سحب وإيداع الأموال لحاملي البطاقات البنكية ومسبقة الدفع لـ "فيزا وماستر كارد وميزة"

تماشيًا مع استراتيجيات البنك المركزي في تعزيز التكنولوجيا المالية وتحقيق الشمول المالي في مصر؛ أعلنت شركة فوري الرائدة في حلول تكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عن إطلاق خدمة

“Cash-in & Cash-out” لأول مرة في مصر من خلال ماكينات فوريPOS بالتعاون مع شركة بنوك مصر و بنك مصر وذلك بهدف توفير خدمات جديدة للعملاء، تتماشى مع أهداف شركة فوري لتوفير أفضل الخدمات.

وتقدم فوري لعملاء البنوك وحاملي بطاقات الخصم المباشر “Debit Card” والدفع المسبق “Prepaid Card” لعلامات ميزة وفيزا وماستر كارد خدمات الإيداع وفقًا لقابلية البنك الصادر عنه البطاقة و خدمات السحب النقدي من خلال خدمة Cash-out & Cash-in، وذلك عبر ماكينات POS الخاصة بشبكة تجار فوري الأكثر انتشارًا في جميع محافظات مصر والبالغ عددها 268,000 ماكينة متواجدة بالمولات التجارية، والسوبر ماركت، والأكشاك، ومحلات البقالة ، إلى جانب كافة فروع فوري بلس.

و تمثل خدمة Cash-in&Cash-out على البطاقات ثورة كبرى فى قطاع التكنولوجيا المالية بمصر، حيث أن ماكينات فوري POS باتت لا تقتصر فقط على تقديم خدمات ونظم الدفع التقليدية، بل أصبحت توفر أيضًا خدمات الصراف الآلي لعملاء البنوك لأول مرة في مصر ، وذلك لتخفيف الضغط على ماكينات ATM وحل مشكلة التزاحم، كما توفر الوقت والجهد على المواطنين.

وصرح المهندس أشرف صبري المدير التنفيذي لشركة فوري: "إلحاقًا بالنجاحات الكبيرة التي حققتها فوري منذ دخولها سوق المدفوعات الإلكترونية؛ نحن سعداء بإطلاق خدمة Cash-in&Cash-out لأول مرة في السوق المصري، كما أننا دائما ما نتطلع إلى تعزيز ريادتنا لسوق المدفوعات الإلكترونية في مصر من خلال استراتيجية نسير عليها، كما أن فوري لن تدخر جهدًا في سبيل ابتكار خدمات جديدة تضيف إلى السوق المصري كل جديد، وكذلك بهدف إرضاء عملائها وتلبية احتياجاتهم وتطلعاته".

وأضاف: " تعد إطلاق خدمة Cash-in&Cash-out دليلا على قدرة شركة فوري وإمكاناتها في إثراء قطاع التكنولوجيا المالية والمعاملات الغير مصرفية في السوق المصري، وتنفيذًا لأهدافها نحو دفع عجلة الاقتصاد الرقمي وذلك في إطار استراتيجية البنك المركزي المصري في دعم وتحقيق الشمول المالي، والمساهمة في بناء مصر الرقمية".

كما صرح ا/ إيهاب درة رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر: " سعداء بالعمل يد بيد مع شركة فوري والتعاون من أجل الوصول إلى مجتمع رقمي متكامل، من خلال إتاحة كافة خدمات التكنولوجيا المالية أمام العملاء، خاصة تيسير عمليات السحب والإيداع لجميع حاملي الكروت البنكية عبر ماكينات فوري، والتي تعد بمثابة تحول جوهري في قواعد منظومة الدفع الإلكتروني والحوكمة المالية.

#بياناتشركات

- انتهى -