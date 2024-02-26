سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني حضرت حفل الافتتاح إلى جانب عدد من كبار الضيوف ووسائل الإعلام والمصممين والفنانين

المنتجع الجديد يقدم للزوار تجربة فريدة من نوعها بفضل موقعه المحاذي لمحمية الريم للمحيط الحيوي المُدرجة ضمن شبكة مواقع اليونيسكو، والتي تشتهر بمناظرها الطبيعية وبمنحوتة الفنان العالمي ريتشارد سيرا

دبي، الإمارات العربية المتحدة ــ يَسّرُ الخطوط الجوية القطرية الإعلان عن افتتاحها الرسمي لمنتجع هابيتاس رأس بروق وذلك بالشراكة مع Our Habitas. ويقع المنتجع الجديد في منطقة الساحل الغربي لدولة قطر والتي تبعد حوالي ساعة واحدة عن مطار حمد الدولي. كما يحاذي منتجع هابيتاس رأس بروق محمية الريم للمحيط الحيوي المُدرجة ضمن برنامج "الإنسان والمحيط الحيوي" لليونيسكو. ويتميز المنتجع بإطلالاته الخلابة على الخليج العربي، مقدماً لزائريه فرصة مميزة للاستماع بمناظرغروب الشمس المذهلة فضلاً عن عيش تجارب استثنائية تمزج بين الفن والثقافة والموسيقى والصحة والمغامرة.

وحضرت سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس أمناء هيئة متاحف قطر، حفل الافتتاح إلى جانب كبار الشخصيات والإعلاميين والمصممين والفنانين للتعرف على مشروع الضيافة المميز الذي يَعِد بتجربة فريدة من نوعها.

ومن جانبه، قال م. بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "يُعدّ منتجع هابيتاس رأس بروق من أهم الوجهات الصحراوية الفاخرة في دولة قطر. وتأتي شراكتنا مع Our Habitas لتعزز التجارب السياحية الاستثنائية لجميع المسافرين عبر شبكة وجهات الخطوط الجوية القطرية العالمية، والذين أصبح بإمكانهم الآن زيارة منتجع رأس بروق واستكشاف المناظر الطبيعية في قطر بأسلوب فريد وفخم."

وقال أوليفر ريبلي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Our Habitas: "لقد تغيّرت أهداف السفر عند معظم المسافرين حيث أصبحوا يبحثون عن أماكن مميزة تقربهم من الطبيعة والثقافة ومن بعضهم البعض. ويأتي هذا المنتجع ليلبي رغبات المسافرين ويرحب بهم لاكتشاف قطر وثقافتها، وخوض أجمل المغامرات في مكان تلتقي فيه الصحراء بالبحر داخل المحيط الحيوي لليونسكو".

وتتميز منطقة رأس بروق بمناظرها الطبيعية الخلابة ومنحدراتها البيضاء ومعالمها الجيولوجية الجميلة التي توفر إطلالة آسرة على الصحراء القطرية. كما يمكن لزوار المنتجع اختيار الفيلا التي تناسبهم سواء كانت مكونة من غرفة نوم واحدة أو من أربع غرف، مع بركة سباحة خاصة وتراسات خارجية كبيرة توفر إطلالة مميزة على الخليج العربي.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لزوار المنتجع أن يستكشفوا واحدة من أعمال الفن العام الخاصة بالفنان العالمي ريتشارد سيرا، منحوتة "الشرق والغرب/الغرب والشرق"، التي تبعد 1.6 كم عن المنتجع. كما تعمل متاحف قطر جنباً إلى جنب مع مجموعة الخطوط الجوية القطرية لاستخدام العناصر الفنية والثقافية والإبداعية ومزجها معاً لتقديم تصور فريد من نوعه.

كما يضم المنتجع الصحراوي الفاخر مطعم "قصة" الذي يقدم تجربة طعام لا تضاهى، فضلاً عن صالة تراس ونادٍ شاطئي ومركزٍ صحي وصالة ألعاب رياضية حديثة ومركزٍ لألعاب الرياضات المائية ومسبح وملاعب تنس وبادل.

ويقدم منتجع هابيتاس رأس بروق لجميع زائريه فرصة التمتع بالعديد من ورش العمل والأنشطة التي تشمل فن صناعة الفخار وحصص اليوغا خلال فترة شروق الشمس والتنفس والاحتفالات الصوتية وورشات تعليم الخط العربي ونسج السدو. كما يمكن لمحبي المغامرة أيضاً المشاركة في الرياضات المائية المشوقة مثل التجديف والبادل بالإضافة إلى الرياضات الأُخرى مثل ركوب الدراجات الجبلية والمشي لمسافات طويلة واستكشاف الصحراء.

وتجدر الإشارة إلى أن منتجع هابيتاس رأس بروق هو أحدث إضافة ضمن فنادق ضيافتنا، التابعة لمجموعة الخطوط الجوية القطرية والتي تضم مجموعة متميزة من الفنادق والمنتجعات الصحية المحلية والدولية مثل فندق حياة ريجنسي أوريكس الدوحة وفندق أوريكس وفندق أوريكس جاردن في مطار حمد الدولي.

وكانت "ضيافتنا" التابعة لمجموعة الخطوط الجوية القطرية قد افتتحت مؤخراً منتجع فويرط الشاطئي للتزلج الشراعي في شمال قطر، والذي يُعد جزءاً من مجموعة تابيستري التابعة لفنادق هيلتون. وتواصل المجموعة اختيار مشاريع الضيافة المميزة مثل منتجع رأس بروق الذي يلبي احتياجات مسافري الخطوط الجوية القطرية ورؤيتها الاستراتيجية.

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عن الخطوط الجوية القطرية

وتستمر الخطوط الجوية القطرية الحائزة على العديد من الجوائز العالمية بسلسلة انجازاتها التي تجلت في حصولها على جائزة "أفضل درجة أعمال في العالم 2023" خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية 2023 وذلك للمرة العاشرة في تاريخها. كما وحصلت أيضاً على جائزة "أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط" وجائزة "أفضل صالة لانتظار المسافرين على درجة رجال الأعمال" وجائزة "أفضل خدمات طعام على درجة رجال الأعمال في العالم" وذلك خلال معرض باريس الجوي 2023. وقد فازت الخطوط الجوية القطرية بجائزة "أفضل شركة طيران في العالم" لسبع مرات في الأعوام (2011، 2012، 2015، 2017، 2019، 2021 و2022) ويعد ذلك إنجاز غير مسبوق.

وتسيّر الناقلة الوطنية لدولة قطر رحلاتها حاليّاً إلى 170 وجهة عالمية، عبر مقر عملياتها في الدوحة، مطار حمد الدولي، الذي اختير مؤخرا كـ"أفضل مطار في الشرق الأوسط". وكان قد حصد جائزة "أفضل مطار في العالم" لعامين على التوالي من شركة سكاي تراكس العالمية لعامي 2021 و 2022.