دبي، الإمارات العربية المتحدة أعلنت شركة Oracle اليوم أن أمريكانا للمطاعم، وهي واحدة من أكبر الشركات التي تقدم خدمات "الأكل خارج المنزل" ومطاعم الخدمة السريعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكازاخستان، نجحت في استخدام مجموعة تطبيقات Oracle Fusion Cloud في عملياتها، وذلك بهدف دعم التوسع السريع للمجموعة. ومع تبنيها مجموعة متكاملة من تطبيقات السحابة لإدارة العمليات المالية وسلسلة التوريد والموارد البشرية، يُمكن للشركة الآن خفض تكاليف عملياتها التشغيلية، وتعزيز عملية اتخاذ القرار لديها، وزيادة مرونة أعمالها لمواكبة التغيرات المتسارعة في السوق.

تدير مجموعة أمريكانا للمطاعم امتيازات العديد من العلامات التجارية الرائدة عالمياً في مجال الوجبات السريعة - بما في ذلك دجاج كنتاكي، وبيتزا هت، وهارديز، وكريسبي كريم، وباسكن روبنز، وتي جي آي فرايديز - في 12 سوقاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولمواكبة النمو المتسارع في تلك الأسواق، أدركت المجموعة ضرورة إعادة تقييم إدارة عملياتها التجارية الرئيسية بهدف تبني نماذج تشغيلية جديدة، وتطوير محفظة منتجاتها، وتوسيع نطاق الخدمات عبر أسواقها. واختارت أمريكانا للمطاعم استخدام مجموعة تطبيقات Oracle Fusion Cloud بدل أنظمتها المحلية، حيث قدمت Oracle مجموعة شاملة ومتكاملة من تطبيقات الأعمال فضلاً عن منصة تحليلات سحابية تتيح الوصول إلى أحدث الابتكارات وأفضل الممارسات في القطاع.

وتعليقاً على هذا الإعلان، قال آشيش كريشنا، رئيس البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في أمريكانا للمطاعم: "مع نمو مجموعة أمريكانا للمطاعم وتوسعها نحو أسواق جديدة، تزداد الحاجة إلى توحيد وتبسيط أنظمة أعمالنا لتصبح أكثر مرونة وقدرة على التكيف. وبفضل تطبيقات Oracle Fusion، أصبحنا نمتلك الآن مجموعة متكاملة من الحلول الخاصة بالتمويل والموارد البشرية وسلسلة التوريد، الأمر الذي يساعدنا على تعزيز مرونة أدائنا والاستجابة سريعاً للاحتياجات المتطورة لأعمالنا".

استفادت مجموعة أمريكانا من تطبيق تخطيط موارد المؤسسات (ERP) في تعزيز الكفاءة والرؤى وتحسين آليات الرقابة وخفض التكاليف. كما ساعدت حلول إدارة رأس المال البشري (HCM) المجموعة في توحيد عمليات الموارد البشرية لديها عبر منصة واحدة، وذلك بهدف تحسين عملية اتخاذ القرار وتقديم تجربة عمل تراعي المتطلبات الشخصية للموظفين. وبفضل حل إدارة سلسلة التوريد (SCM)، تمكنت المجموعة من تحسين تخطيط العرض والطلب والاستجابة بسرعة لمتطلبات السوق الجديدة.

من جانبه، قال ليوبولدو بوادو لاما، نائب الرئيس الأول لقسم تطبيقات الأعمال في وسط أوروبا وشرقها والشرق الأوسط وأفريقيا في Oracle: "تسعى أمريكانا للمطاعم إلى إعادة ابتكار عملياتها وتبنّي أحدث الحلول لدعم طموحها في النمو والتوسع. ومن جهةٍ أُخرى، تتمتع Oracle بسجلٍّ ناجح في دعم قطاع مطاعم الخدمة السريعة وتدرك جيداً ما الذي يلزم لتحقيق التميز في هذه السوق التنافسية. وبالاستفادة من تطبيقات Oracle Fusion، يُمكن لمجموعة أمريكانا للمطاعم دمج وتوحيد أنظمتها المالية وسلسلة التوريد والموارد البشرية، وربط عملياتها الأساسية عبر منصة بيانات واحدة. وتفتح هذه التكنولوجيا آفاقاً جديدة أمام المجموعة، حيث تمكنها من توظيف أحدث التقنيات لأتمتة العمليات ودفع عجلة الابتكار في هذا القطاع الديناميكي سريع التغير".

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