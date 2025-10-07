دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت Oracle اليوم عن توسعها في مدينة دبي للإنترنت، الوجهة الأكبر إقليمياً لشركات التكنولوجيا والتابعة لمجموعة تيكوم، مع افتتاح مركز تجربة العملاء الذي سيعرض أحدث حلول وابتكارات الذكاء الاصطناعي.

وقد افتتح مركز تجربة العملاء عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، وعمّار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع التجاري والمدير العام لمدينة دبي للإنترنت.

يقدّم مركز تجربة العملاء الجديد مركز زايد للابتكار بحُلة جديدة، والذي يُعد أحد أوائل المراكز المخصصة للذكاء الاصطناعي التي تم إطلاقها في دولة الإمارات العربية المتحدة. وسيتيح مركز الابتكار بتصميمه الجديد للعملاء والشركاء وقادة الجهات الحكومية في الإمارات وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط فرصة تجربة حلول Oracle للذكاء الاصطناعي الجاهزة للمؤسسات من خلال عروض تفاعلية وحالات استخدام واقعية.

وقد صُمم المركز الجديد لمساعدة المؤسسات على تسريع الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، وفتح آفاق جديدة للأعمال، وتدريب كوادرهم من خلال الاستفادة من أكثر من 200 خدمة من Oracle Cloud Infrastructure (OCI) وتطبيقات Oracle Fusion Cloud التي تركز على مختلف القطاعات والمُعزّزة بقدرات الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي التوليدي، ومنصات وكلاء الذكاء الاصطناعي.

ويضم المركز أيضاً تجربة Oracle Red Bull Racing الشهيرة، حيث يمكن للزوار أن يعيشوا تجربة القيادة لسيارة الفورمولا 1™ الفائزة بالبطولة، والتعرف على دور البيانات اللحظية المدعومة من Oracle Cloud في مساعدة الفريق على الفوز.

وقال نِك ريدشو، نائب الرئيس الأول للتقنية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والمدير الإقليمي لشركة Oracle في الإمارات العربية المتحدة: "لأكثر من 36 عاماً، كانت Oracle شريكاً تقنياً موثوقاً لدولة الإمارات، وقد كانت دبي محوراً استراتيجياً لعمليات Oracle الإقليمية والعالمية. ومع مركز تجربة العملاء الجديد في مدينة دبي للإنترنت، نؤكد التزامنا تجاه دولة الإمارات من خلال تقريب أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي للعملاء والشركاء. سيُمكن هذا المركز المؤسسات من تسريع رحلتها في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، بما يتماشى مع طموح دبي في ريادة العالم في تبني الذكاء الاصطناعي والابتكار."

وأكّد عمّار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع التجاري والمدير العام لمدينة دبي للإنترنت، أنّ التعاون في سبيل تعزيز الابتكار شكّل عنصراً محورياً في ترسيخ مكانة دبي الرائدة ضمن قطاع التكنولوجيا العالمي. وقال: "نواصل في مدينة دبي للإنترنت جهودنا الحثيثة لدعم وتمكين المبتكرين ذوي الرؤية المستقبلية الطموحة من خلال بيئة أعمال متكاملة تسهم منذ أكثر من 25 عاماً في دفع عجلة نمو الاقتصاد الرقمي في دبي والمنطقة على حد سواء".

وأضاف: "لطالما كانت أوراكل من الشركاء الرئيسيين في مسيرتنا الطموحة نحو بناء مستقبل رقمي قائم على الابتكار والتقنيات المتقدّمة، بما في ذلك حلول الذكاء الاصطناعي. ويسرّنا أن تواصل هذه الشركة العالمية البارزة توسّعها ضمن مجمّعنا الرائد، بما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33".

ويؤكد افتتاح مركز تجربة العملاء الجديد استمرار تعاون Oracle مع مدينة دبي للإنترنت في تعزيز الاقتصاد الرقمي للإمارة، كما يعزز دور Oracle في دعم رؤية دولة الإمارات لتصبح رائدة عالمياً في تبني الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.

تجدر الإشارة إلى أنّ مدينة دبي للإنترنت تأسست في عام 1999، لتصبح الوجهة العالمية المفضّلة لأهم وأبرز صُناع التكنولوجيا من حول العالم، حيث تضم 4,000 عميل من أبرز الشركات العالمية والإقليمية والتي يعمل فيها ما يزيد عن 31 ألف موظف متخصّص في مجالات التكنولوجيا. وتسهم مدينة دبي للإنترنت بنسبة 65% من الناتج المحلي الإجمالي لقطاع التكنولوجيا في دبي.

وتُعد مدينة دبي للإنترنت من مجمّعات الأعمال العشرة المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم، والتي تضمّ مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإستديوهات ومدينة دبي للإنتاج ومجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للعلوم ومدينة دبي الصناعية ومدينة دبي للتعهيد وحي دبي للتصميم.

