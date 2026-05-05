تتوفر أحدث نماذج OpenAI (ضمن عرض محدود) من خلال Amazon Bedrock، مما يمنح العملاء إمكانية الوصول إلى المعلومات المتطورة والمدعومة بالأمان والحوكمة والضوابط التشغيلية التي يعتمدون عليها من أمازون ويب سيرفيسز.

يتوفر الآن وكيل البرمجة Codex من OpenAI (ضمن عرض محدود) على Amazon Bedrock، مما يتيح تطوير البرمجيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في بيئات أمازون ويب سيرفيسز التي تعتمد عليها فرق الشركات للبناء والتشغيل.

يُمكّن وكلاء Amazon Bedrock Managed Agents المدعومين من قبل OpenAI (ضمن عرض محدود) ، العملاء من بناء وكلاء جاهزين للإنتاج ومدعومين بتقنية OpenAI في السحابة بسرعة وسهولة.

دبي, الإمارات العربية المتحدة, يسرنا أن نعلن اليوم عن توسيع كبير لشراكتنا مع OpenAI، يتيح دمج أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في البنية التحتية التي تثق بها ملايين الشركات. ترغب المؤسسات اليوم ببناء أنظمتها باستخدام نماذج ووكلاء الذكاء الاصطناعي الأكثر كفاءة، كما أنها تحتاج إلى مستوى عالٍ من الأمان والنضج التشغيلي وحوكمة البيانات التي تتطلبها بيئات العمل الإنتاجية. ونجمع ابتداءً من اليوم هذه العناصر معاً من خلال ثلاثة عروض جديدة، وجميعها معروضة لفترة محدودة:

نماذج OpenAI على Amazon Bedrock: أحدث نماذج OpenAI، متوفرة عبر واجهات برمجة التطبيقات وأدوات التحكم نفسها التي يستخدمها العملاء حالياً على Amazon Bedrock.

Codex على Amazon Bedrock: وكيل برمجة OpenAI على Amazon Bedrock، لتطوير برامج الشركات على نطاق واسع.

وكلاء Managed Agents Amazon Bedrock المدعومون بتقنية OpenAI: تجربة مُحسّنة لبناء وكلاء ذكاء اصطناعي جاهزين للإنتاج باستخدام نماذج OpenAI الرائدة على أمازون ويب سيرفيسز.

تمنح هذه الإطلاقات مجتمعةً العملاء خيارات ومرونة أكبر لاستخدام أفضل النماذج التي تناسب احتياجاتهم على السحابة الأكثر انتشاراً في العالم.

نماذج OpenAI على Amazon Bedrock

تقوم منصة Amazon Bedrock على مبدأ اختيار العملاء للنموذج الأمثل لكل حالة استخدام. ويسرّنا الإعلان عن توفر أحدث نماذج OpenAI على Amazon Bedrock ابتداءً من اليوم. سيتمكن عملاء أمازون ويب سيرفيسز لأول مرة من الوصول إلى نماذج OpenAI الرائدة عبر الخدمات التي يستخدمونها حالياً للوصول إلى النماذج وضبطها وتنسيقها. ويعني هذا أن بإمكان العملاء تقييم نماذج OpenAI ونشرها إلى جانب نماذج من Anthropic وMeta وMistral وCohere وAmazon وغيرها من مزودي الخدمات الرائدين، وكل ذلك من خلال خدمة واحدة متكاملة ومتناسقة تتميز بالأمان والحوكمة والتحكم الموحد في التكاليف.

تستفيد نماذج OpenAI على منصة Bedrock من مجموعة كاملة من أدوات التحكم المؤسسية التي يعتمد عليها العملاء ، وتضم: إدارة الوصول القائمة على IAM واتصال AWS PrivateLink وآليات الحماية والتشفير أثناء التخزين والنقل والتسجيل الشامل عبر AWS CloudTrail والتكامل مع أطر الامتثال الحالية. ولا حاجة إلى بنية تحتية إضافية للتكوين أو نموذج أمان جديد للتعلم، فيمكن للعملاء تطبيق استخدام نماذج OpenAI على التزاماتهم السحابية الحالية على أمازون ويب سيرفيسز وتوحيد إنفاق الذكاء الاصطناعي مع أحمال عمل السحابة الأوسع نطاقاً. ويُبسط هذا الأمر عمليات الشراء والحوكمة المالية بالنسبة للشركات التي تدير استثمارات سحابية كبيرة على أمازون ويب سيرفيسز.

Codex على Amazon Bedrock

يُعدّ Codex من أبرز الأمثلة على كيفية استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي في بيئات عمل الشركات، حيث يستخدم أكثر من 4 ملايين شخص Codex أسبوعياً لأتمتة أعمال البرمجة وكتابة التعليمات البرمجية وإعادة هيكلتها وشرح الأنظمة المعقدة وإنشاء الاختبارات وتسريع عملية تطوير البرمجيات. وستتمكن فرق عمل الشركات مع Codex على منصة Amazon Bedrock من الوصول إلى وكيل البرمجة OpenAI ضمن بيئات أمازون ويب سيرفيسز التي تعمل عليها على نطاق واسع. ويُمكن للعملاء المصادقة باستخدام بيانات اعتماد أمازون ويب سيرفيسز الخاصة بهم ومعالجة الاستدلال من خلال بنية Amazon Bedrock التحتية وتطبيق استخدام Codex على التزاماتهم السحابية على أمازون ويب سيرفيسز. ويتوفر Codex على Bedrock من خلال واجهة برمجة تطبيقات Bedrock، بدءاً من واجهة Codex CLI وتطبيق Codex المكتبي وامتداد Visual Studio Code.

وكلاء Amazon Bedrock Managed Agents المدعومون بتقنية OpenAI

أظهر وكلاء الذكاء الاصطناعي الأكثر كفاءة اليوم قدرات نماذج الاستدلال المتقدمة التي تشمل: إنجاز المهام المعقدة ومتعددة الخطوات بأقل تدخل بشري. وتمثل نماذج OpenAI المتقدمة وقدرات الوكلاء أحدث ما توصلت إليه الإمكانيات التقنية. ومع ذلك، تتطلب تطبيقات الذكاء الاصطناعي الإنتاجية أكثر من مجرد الذكاء، فهي تتطلب أيضاً البنية التحتية المؤسسية والأمان والأساس التشغيلي المتين لتشغيلها بكفاءة عالية وعلى نطاق واسع. إضافةً إلى ذلك، تتطلب ذاكرة تدوم عبر الجلسات الطويلة ومهارات تُشفّر الإجراءات وهوية تُفعّل الأذونات المناسبة وخيارات حوسبة ملائمة للمهمة. وتقوم الفرق اليوم ببناء وتجميع هذه المكونات، وهي عملية معقدة. ولتلبية هذه الاحتياجات، يسرنا أن نقدم لكم وكلاء Amazon Bedrock Managed Agents والمدعومون بتقنية OpenAI. يجمع وكلاء Bedrock Managed Agents بين نماذج OpenAI المتقدمة وقدرات الوكلاء مع البنية التحتية العالمية لأمازون ويب سيرفيسز وأمانها، ومجموعة خدماتها الواسعة التي تعتمد عليها ملايين الشركات . ويصبح نشر الوكلاء الجاهزين للإنتاج والمدعومين بتقنية OpenAI على أمازون ويب سيرفيسز سريعاً ومباشراً مع وكلاء Bedrock Managed Agents ، ما يساعدكم في التركيز على مهام وفعالية وكلاؤكم، وليس على البنية التحتية التي تشغلهم..

تم تحسين خدمة وكلاء Bedrock Managed Agents للعمل مع نماذج OpenAI على أمازون ويب سيرفيسز. وهي مبنية باستخدام OpenAI agent harness، المصممة خصيصاً لإطلاق الإمكانات الكاملة لنماذج OpenAI الرائدة، مما يوفر تنفيذاً أسرع واستدلالاً أكثر دقة وتوجيهاً موثوقاً للمهام طويلة الأمد. ويتم دمج الأمان والحوكمة منذ لحظة النشر، حيث يعمل كل وكيل بهويته الخاصة ويسجل كل إجراء لضمان إمكانية التدقيق ويعمل داخل بيئتكم مع جميع عمليات استدلال النماذج على Amazon Bedrock. ومع توسع العملاء إلى مئات الآلاف من الوكلاء في الشركة، فإنهم يستفيدون من بنية أمازون ويب سيرفيسز التحتية القابلة للتوسع عالمياً وقربها من البيانات والتطبيقات والخدمات التي يعتمدون عليها.

قال بين كوس، المدير التقني في Box: "تُعدّ Box منصة رائدة في إدارة المحتوى الذكي، حيث تُساعد أكثر من 115 ألف شركة على تعزيز التعاون وإدارة دورة حياة المحتوى بالكامل وتأمين المحتوى الهام وتحويل سير العمل المؤسسي باستخدام الذكاء الاصطناعي. وتتطلع المؤسسات حالياً إلى نشر وكلاء لتقديم حلول تنقل شركاتها إلى المرحلة التالية من الذكاء الاصطناعي. ويُمكن للمطورين مع وكلاء Amazon Bedrock Managed Agents المدعومين بتقنية OpenAI، بناء تطبيقات ذكاء اصطناعي مُحسّنة وقابلة للإنتاج على نطاق واسع، تجمع بين نقاط القوة والقدرات التي تتمتع بها أحدث نماذج OpenAI مع نطاق وأمان وبنية أمازون ويب سيرفيسز التحتية. وسينتج عن هذا المزيج وكلاء يتعلمون باستمرار مما يُجدي نفعاً مع مرور الوقت ويُخصّصون الاستجابات لبيئة كل مستخدم ويعملون وفقاً للحوكمة وإمكانية التدقيق التي تتطلبها الشركات، وكل ذلك على السحابة التي نثق بها".

وكلاء Bedrock Managed Agent وBedrock AgentCore

Bedrock AgentCore هي منصة مفتوحة المصدر لبناء الوكلاء وربطهم وتحسين أدائهم على نطاق واسع باستخدام أي نموذج أو إطار عمل. وتم تحسين وكلاء Bedrock Managed Agents لبناء حلول تعتمد على الوكلاء باستخدام نماذج OpenAI الرائدة وقدرات الوكلاء. وإن كنتم تبنون حلولكم مع وكلاء Bedrock Managed Agents ، فتعد AgentCore مكملاً طبيعياً لهم، حيث توفر بيئة الحوسبة الافتراضية لوكلاء Bedrock Managed Agents. ومع توسع نطاق استخدام الوكلاء في شركتكم، ستوفر منصة AgentCore بالعمل مع وكلاء Bedrock Managed Agents إمكانيات إضافية مثل تطبيق سياسات التصريح واكتشاف الوكلاء وأدواتهم، بالإضافة إلى إمكانيات المراقبة والتقييم.

المشاريع المقبلة

تعتبر هذه بداية تعاون أعمق بين أمازون ويب سيرفيسز وOpenAI. فبينما تواصل OpenAI تطوير قدرات الاستدلال والذكاء الاصطناعي، ستواصل أمازون ويب سيرفيسز وOpenAI تقديم أحدث التطورات إلى Amazon Bedrock، بحيث تستفيد النماذج وتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تستخدمونها اليوم من كل جديد فور إطلاقه.

تؤكد أمازون ويب سيرفيسز (AWS)التزامها بأسس وثوابت تشمل التركيز المطلق على العملاء، وتعزيز وتيرة الابتكار، والالتزام بالتميز التشغيلي، والتفكير طويل الأمد. ويأتي هذا الالتزام الممتد من ما يقرب العقدين من الزمن، من خلال إضفاء الطابع الديمقراطي على التكنولوجيا، وجعل الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي التوليدي في متناول المؤسسات على اختلاف أحجامها وقطاعاتها ما أسهم في تمكين أمازون ويب سيرفيسز من بناء إحدى أسرع شركات تكنولوجيا المؤسسات نموًا في التاريخ، إذ يثق ملايين العملاء بقدرتها على تسريع الابتكار، وتحويل أعمالهم، وتشكيل المستقبل. ومع قدرات الذكاء الاصطناعي الأكثر شمولاً والبصمة العالمية للبنية التحتية، تعمل أمازون ويب سيرفيسز على تمكين البُناة من تحويل الأفكار الكبيرة إلى واقع.

