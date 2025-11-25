دبي, الإمارات العربية المتحدة– أعلنت شركة OpenAI اليوم عن توفر خدمة استضافة البيانات محلياً لعملائها من الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يسمح للشركات بتخزين البيانات محلياً عند استخدام ChatGPT Enterprise أو ChatGPT Edu أو استخدام منصة API الخاصة بـ OpenAI.

يتيح هذا الخيار للشركات في دولة الإمارات تخزين البيانات محلياً، مما يساعدها على تلبية متطلبات الامتثال والحوكمة والتشغيل الوطنية مع توسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي.

ويزداد انتشار الذكاء الاصطناعي بين الأفراد والشركات في جميع أنحاء الإمارات، حيث تضاعف عدد مستخدمي OpenAI في الإمارات العربية المتحدة ثلاث مرات في العام الماضي، ويستخدم حوالي 60% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً ونصف من تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عاماً ChatGPT أسبوعياً.

يترجم هذا الزخم إلى تَبَنٍ قوي على مستوى الشركات والمؤسسات، حيث تنشر شركات مقرها الإمارات، ومنها G42 ومبادلة ومجلس أبوظبي للاستثمار (ADIC) والدار وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وجامعة خليفة وجامعة نيويورك أبوظبي وكليات التقنية العليا وجامعة الإمارات العربية المتحدة وشركة تابي، تقنيات OpenAI لزيادة الإنتاجية وتسريع الابتكار وتحقيق أهداف استراتيجية رؤية الإمارات 2031 الرامية إلى ترسيخ الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء الدولة.

وتواجه العديد من تلك الشركات مع تزايد استخدامها للذكاء الاصطناعي، متطلبات متطورة تتعلق بمكان تخزين البيانات وكيفية معالجتها والأطر التنظيمية المطبقة. ويُسهّل خيار "استضافة البيانات محلياً" في دولة الإمارات على الشركات ومؤسسات القطاع العام والمؤسسات التعليمية تبني الذكاء الاصطناعي ومواءمته مع السياسات المحلية والاحتياجات التشغيلية.

قال فاروق الحمزاوي، رئيس قطاع المؤسسات لدى OpenAI في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "تتبنى الشركات والمؤسسات في جميع أنحاء دولة الإمارات الذكاء الاصطناعي بوتيرة متسارعة بدعم من رؤية الحكومة الواضحة طويلة المدى والتزامها بالريادة في مجال التكنولوجيا. ونفخر بتوسيع خياراتنا لاستضافة البيانات محلياً التي تدعم هذا الطموح، وخصوصاً مع سعي دولة الإمارات نحو تحقيق أهداف رؤيتها 2031 ودعم مكتب الذكاء الاصطناعي لتبني هذه التقنية على المستوى الوطني. وتمنح هذه الخطوة الشركات في الدولة خيارات أوسع وثقة أكبر في بناء قدراتها باستخدام الذكاء الاصطناعي، ونتطلع إلى مواصلة التعاون مع القطاعين العام والخاص للمساعدة في تحقيق هذه الرؤية".

وأعلنت OpenAI في وقت سابق من العام الجاري عن إطلاق Stargate UAE، وهي مجموعة جديدة من خيارات استضافة البيانات مصممة لدعم قدرات الذكاء الاصطناعي الوطنية واحتياجات البنية التحتية طويلة الأمد بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ومجموعة G42 وشركة Oracle وNVIDIA وCisco وSoftBank.

تمثل حلول استضافة البيانات محلياً في دولة الإمارات خطوة بارزة في تمكين الشركات في جميع أنحاء الدولة من الحصول على الأدوات اللازمة ومستويات الأمان والمرونة التي تحتاجها لتبني الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وعلى نطاق واسع، وكل ذلك داخل دولة الإمارات.

يعتمد نظام استضافة البيانات محلياً في دولة الإمارات العربية المتحدة على التزامات الخصوصية والأمان على مستوى شركة OpenAI، والتي تشمل:

تشفير البيانات أثناء التخزين والنقل باستخدام بروتوكولات قياسية في هذا المجال.

لا تُستخدم بيانات عملاء المؤسسات أو واجهة برمجة التطبيقات (API) لتدريب نماذج OpenAI بشكل افتراضي.

ضوابط تعاقدية وتقنية تضم سياسات الاحتفاظ بالبيانات القابلة للتعديل وملحق معالجة البيانات.



-انتهى-

#بياناتشركات