تستعرض الورقة البحثية التحديات والفرص والإنجازات التي شهدتها شبكة النفاذ الراديوي المفتوحة (Open RAN) منذ توقيع مذكرة التفاهم التي جمعت بين المشغلين في عام 2021

المنامة، البحرين: أصدرت بتلكو، بالتعاون مع أبرز مشغلي الاتصالات في الشرق الأوسط، “مجموعة اتصالات” ومجموعة “STC”السعودية و”موبايلي” ومجموعة “زين” بالإضافة إلى شركة “عمانتل” وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة “Du”، ورقة بحثية بعنوان "تحديات وفرص شبكة النفاذ الراديوي المفتوحة لمشغلي الاتصالات". ويعد المشغلون السبعة جزءًا من شراكة تمّ تأسيسها في عام 2021 بموجب مذكرة تفاهم تهدف لتدشين شبكة النفاذ الراديوي المفتوحة(Open RAN) لتسريع تنفيذ حلول شبكات الاتصال المفتوحة وتبادل الخبرات في هذا المجال.

ويأتي نشر هذه الورقة البحثية ليعزز الشراكة بين المشغلين، بما يسهم في نشر حلول متقدمة لشبكة النفاذ الراديوي (Open RAN) المفتوحة عبر أسواقهم الخاصة. وتستعرض هذه الورقة التفصيلية التحديات والفرص التي يشهدها تدشين شبكة النفاذ المفتوحة المشتركة، وتسلط الضوء كذلك على المبادرات التي تم الاتفاق على تنفيذها بموجب هذه الشراكة، بما في ذلك إجراء التجارب وتدشين أول مختبر مركزي بدعم من شركتي Telecom Infra Project (TIP) وشركة “Intel”. كما ويخطط المشغلون لمواصلة إجراء التجارب المختبرية وتدشين مزيد من المختبرات لتسريع الجهود المبذولة في تطوير حالات استخدام حلول شبكات النفاذ الراديوي المفتوحة، إلى جانب دفع عجلة الابتكار في هذا المجال وتعزيز كفاءة خدمات شبكات الاتصالات.

وبهذه المناسبة، صرّح السيد راشد محمد مدير عام التكنولوجيا في شركة بتلكو: "نحن مسرورون بالتقدم الذي شهدناه منذ عقد مذكرة التفاهم التي جمعت بيننا وبين أبرز المشغلين الرئيسين في المنطقة، والذي أثمر بدوره عن نشر هذه الورقة البحثية التي تشمل تفاصيل التقدم الخاصة بهذه الشراكة. ويعكس إطلاق هذه الورقة عمق ومتانة الجهود المشتركة التي تمثلت في حصد العديد من الإنجازات البارزة في مجال تطوير خدمات شبكات النفاذ المفتوحة. ونحن نتطلع إلى مزيد من التعاون مع شركائنا لتحقيق أهدافنا الرئيسية، وفي طليعتها تعزيز انتشار شبكات الجيل الخامس بشكل أسرع، ورفع كفاءة الشبكات بشكلٍ عام، والارتقاء بالخدمات والحلول المقدمة للزبائن على مستوى المنطقة."

يمكن الوصول إلى الورقة البحثية عبر زيارة الرابط التالي: -ran-https://telecominfraproject.com/openopportunities-and-challenges-operators-brownfield-for/

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صدر هذا البيان الصحفي من قسم التواصل المؤسسي والاستدامة بشركة بتلكو.

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