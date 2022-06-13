المجموعة تعزز من مكانة السوق الكويتية على الخارطة العالمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

-زين أول شركة تطلق شبكة للنفاذ الراديوي الافتراضية المفتوحة (Open cRAN) في الشرق الأوسط

- الشركة ستعزز نشر الشبكات المستندة لتقنيات الحوسبة بشكل افتراضي من أي مكان ومن خلال أي سحابة

- إطلاق الشبكة بالتعاون مع Mavenir العالمية لبرمجيات الشبكات و Masiya لتكامل الأنظمة

- زين ستوفر بهذه الخطوة تجارب وخدمات عالمية المستوي للعملاء على هواتفهم النقالة

الكويت -أعلنت مجموعة "زين" أنها نجحت في الإطلاق التجريبي لشبكة النفاذ الراديوي الافتراضية المفتوحة للجيلين الرابع والخامس (Open cRAN) في الكويت، في سبق تكنولوجي الأول من نوعه في أسواق المنطقة.

وذكرت المجموعة في بيان صحافي أن الإطلاق التجريبي الناجح جاء بالتعاون مع شركة مافينير (Mavenir) وهي مزود برمجيات الشبكات التي تدعم مستقبل الشبكات ببرامج نابعة من منصة خدمات سحابية المصدر وتعمل وفق أي نظام سحابي، الأمر الذي يعد تحولا في الطريقة التي يتصل بها العالم، و Masiyaالشريك الاسترتيجي لشركة زين وهي متخصصة في مجالات تكامل الأنظمة الرائدة في الشرق الأوسط.

وكشفت زين الرائدة في الابتكارات التكنولوجية في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا أن الإطلاق التجريبي الناجح لشبكة (Open cRAN) في السوق الكويتية، يأتي عقب مشاركتها ومساهمتها الرئيسية في مذكرة تفاهم مع مشغلين خليجيين لتسريع تنفيذ حلول شبكة النفاذ الراديوي المفتوحة Open RAN لشبكات الاتصالات، وهو التعاون الذي تستهدف منه مشاركة الخبرات في هذا المجال ووضع مسار واضح لدفع عجلة الابتكار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في أسواق منطقة الشرق الأوسط.

وتدعم شبكة النفاذ الراديوي الافتراضية المفتوحة (Open cRAN) استخدام شبكات الجيلين الرابع والخامس، إذ سيكون بإمكان مشغلي شبكات الاتصالات إطلاق الخدمات بسرعة وكفاءة أفضل، مع توفير تجربة أكثر استجابة للمشتركين في خدمات النطاق العريض المتنقل، وأيضا تحقيق استفادة أكبر من التشغيل البيني الكامل، وتعزيز قدرات شركات الاتصالات في تمكين العملاء من نشر الشبكات المستندة لتقنيات الحوسبة بشكل افتراضي من أي مكان ومن خلال أي منصة وسحابة.

وقال الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في مجموعة زين وشركة زين الكويت نواف الغربللي "بصفتنا شركة رائدة في مجال الاتصالات المتنقلة التي تلعب دورا رائدا في رؤية التحول الرقمي في المنطقة، نسعى في زين باستمرار إلى تبني التقنيات التي تساهم في بناء مستقبل قوي ومستدام في أسواقها، إذ تعمل شبكة (Open cRAN) المفتوحة على تمكين زين بمزايا تنافسية، ودفع الشركة نحو اتجاهات التقنيات الجديدة، مما يسهم في تقديم تجارب وخدمات متنقلة على مستوى عالمي لقاعدة عملائنا".

وأوضح الغربللي قائلا " نجاح الإطلاق التجريبي لشبكة (Open cRAN) سيعزز من مكانة السوق الكويتية في قطاع الاتصالات على الخارطة العالمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما أنه يبرز الرؤية الاستراتيجية للشركة في تحقيق العديد من الفرص والفوائد لشركائها، وذلك بتقديم مستويات جودة عالية تخدم توجهات العملاء، وزيادة التركيز على التطبيقات الرقمية".

ومن ناحيته قال الدكتور فيرتيت كوشي نائب الرئيس الأول والمدير العام لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في شركة مافينير " سعدنا بالعمل مع زين لتقديم Cloud Native Open cRAN، حيث نجحنا في نشر وحدات راديو ذات واجهات مفتوحة لشبكات الجيلين الرابع والخامس في الكويت، والمتصلة عبر الشبكة الأساسية الحالية، حيث ستوفر الحلول المستندة إلى السحابة الرقمية ذات الواجهات المفتوحة كفاءة أفضل، وعروض جديدة للمستهلكين والمؤسسات، مع تقليل الاستثمار الرأسمالي، والإنفاق التشغيلي في شبكات الراديو من الآن فصاعدا".

ومن جانبه قال إبراهيم الزامل الرئيس التنفيذي للعمليات في Masiya "يسعدنا أن نكون جزءًا من هذا الإطلاق التجريبي الناجح، إذ أطلقت الشركة أول MMSC في منطقة الشرق الأوسط في العام 2001، لذا يسرنا أن نكون حجر الزاوية في إطلاق أول شبكة للنفاذ الراديوي الافتراضية المفتوحة (Open cRAN) في المنطقة".

الجدير بالذكر أن شركة Mavenir وبالشراكة مع Masiya و Intel و Dell قامت بنشر أجهزة راديو Mavenir (RU) بالإضافة إلى الوحدات الموزعة، (DUs) والوحدات المركزية (CUs) ، ويُنشر حل Mavenir على المنصات العامة الجاهزة للاستخدام بواسطة أحدث وحدات المعالجة المركزية من "إنتل" وتقنيات تسريع خاصية تصحيح الخطأ، ومن المنتظر أن توفر شبكة النفاذ الراديوي الافتراضية المفتوحة (Open cRAN) لقاعدة عملاء زين في الكويت العديد من الفرص، إذ سيحصل العميل على أحدث المنتجات والخدمات في وقت أسرع أثناء استخدام شبكات الوصول إلى الهاتف النقال، كما سيتم طرح تقنيات مثل خدمات الذكاء الاصطناعي (AI).

ومن خلال تطبيق شبكة النفاذ الراديوي المفتوحة، تسعى مجموعة زين لتحقيق المعايير والمواصفات الفنية التي تحدد الواجهات المفتوحة ضمن الأنظمة الراديوية بما في ذلك الأجهزة والبرامج، بحيث يمكن نشر الشبكات وتشغيلها، والاستفادة من ابتكارات الموردين لتخفيض التكاليف التشغيلية، إذ ستتمكن شبكة النفاذ الراديوي المفتوحة مع المحاكاة الافتراضية والأتمتة من إحداث تغيير جوهري في طريقة إدارة المشغلين للشبكات وتقديم الخدمات.

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