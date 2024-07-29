• اتفاقية التعاون تساهم في تعزيز تواجد عبداللطيف جميل للتمويل بالسوق المصري عبر 90 ألف نقطة دفع ل OPay موزعة بمختلف أنحاء الجمهورية

• عبداللطيف جميل للتمويل توفر مجموعة متنوعة من الحلول التمويلية التي تناسب احتياجات جميع العملاء

القاهرة: أعلنت عبداللطيف جميل للتمويل، الرائدة في مجال الخدمات والحلول التمويلية المبتكرة، عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية مع شركة "OPay"، الرائدة في مجال المدفوعات عبر الهاتف المحمول، بهدف تقديم حلول دفع رقمية شاملة في مصر تلبي احتياجات العملاء المتنوعة وتُحسّن من تجربتهم بشكل كبير.

بموجب هذه الاتفاقية، ستعمل "OPay" كوسيلة سداد جديدة لـعبداللطيف جميل للتمويل، مما يساهم في توسيع نطاق تواجدها ووصولها إلى العملاء في مختلف أنحاء مصر، خاصة وأن هذه الشراكة ستُتيح لعبداللطيف جميل للتمويل الاستفادة من شبكة "OPay" الواسعة من نقاط البيع وأكشاك الدفع، والتي تُقدّر بأكثر من 90 ألف نقطة موزعة جغرافياً في جميع أنحاء الجمهورية.

وتعليقًا على الاتفاقية، صرح سراج بادقيل، الرئيس التنفيذي لـعبداللطيف جميل للتمويل، قائلاً: "نحن سعداء بتوقيع هذه الشراكة الاستراتيجية مع "OPay"، التي ستساهم بشكل كبير في تعزيز خدمات الدفع المقدمة للعملاء وتحسين تجربتهم، وتسهيل تحصيل مدفوعاتهم عبر إضافة وسيلة دفع جديدة تنضم لمحفظة خدمات عبداللطيف جميل للتمويل، التي تحرص دائماً على ضمان راحة عملائها وتسهيل معاملاتهم المالية."

كما علق محمود خضر ، الرئيس التنفيذي لـ OPay، قائلاً: "تمثل الشراكة مع عبداللطيف جميل للتمويل خطوة استراتيجية هامة لتعزيز تجربة الدفع الرقمية للمستهلكين والشركات على حد سواء. وتؤكد هذه الشراكة التزام "OPay" بدفع الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية وتعاونها مع كل أطراف القطاع المالي في مصر. حيث تقدم "OPay" مجموعة واسعة من حلول الدفع الرقمية المبتكرة، مثل الدفع بدون اتصال، والدفع عبر الإنترنت، وخدمة المحفظة الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وستُتيح هذه الحلول لعملاء عبداللطيف جميل للتمويل الاستمتاع بتجربة دفع سلسة وسهلة وآمنة، دون الحاجة إلى حمل النقود أو البطاقات البنكية."

عن عبداللطيف جميل للتمويل

تعمل عبداللطيف جميل للتمويل ش.م.م في السوق المصري منذ 24 عاماً. وتقوم بتوفير حلول تمويلية مبتكرة وموثوقة لعملائها لخدمات التمويل الاستهلاكي وتمويل السيارات والتي تخدم العملاء الأفراد والشركات لتكون شريكهم الموثوق به لتحقيق تطلعاتهم التمويلية.

مقيدة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية تحت ترخيص رقم (16) لسنة 2020

لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة موقعنا www.aljfinance.com.eg

#بياناتشركات

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا