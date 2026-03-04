الكويت – في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة، وتجسيداً لدورها الوطني ومسؤوليتها المجتمعية، أكدت Ooredoo الكويت أنها تواصل العمل على مدار الساعة لضمان استمرارية خدمات الاتصالات، وتعزيز جاهزيتها التشغيلية، ودعم الجهود الوطنية، إيماناً منها بأن الاتصالات في مثل هذه الأوقات ليست مجرد خدمة، بل شريان حيوي يعزز الأمن والاستقرار ويضاعف مسؤوليتها تجاه الوطن والمجتمع.

وانطلاقاً من شعارها الوطني “نعين ونعاون”، كثّفت الشركة جهودها لدعم الصفوف الأولى، تقديراً لتضحياتهم ودورهم المحوري في حفظ الأمن والاستقرار وخدمة المجتمع. وتأتي هذه المبادرة امتداداً لنهج الشركة الراسخ في الوقوف إلى جانب الدولة ومؤسساتها، وتسخير إمكاناتها التقنية والبشرية لخدمة الكويت وأهلها في أوقات التحديات.

وأكدت الشركة أن استمرارية الاتصالات مسؤولية وطنية قبل أن تكون التزاماً تشغيلياً، مشيرة إلى أن فرقها الفنية والتشغيلية في حالة جهوزية تامة ودائمة على مدار الساعة، لضمان أعلى مستويات الجاهزية والكفاءة، والحفاظ على جودة الشبكة واستقرارها في مختلف الظروف.

وأضافت أن الاتصالات في هذه المرحلة تمثل ركيزة أساسية لطمأنة المواطنين والمقيمين، وتعزيز الترابط المجتمعي، وتسهيل أعمال الجهات المعنية، الأمر الذي يضاعف من حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها كشريك وطني في قطاع الاتصالات في هذه المرحلة الحساسة.

مبادرة لإجلاء المواطنين الكويتيين وتأمين عودتهم

وبالإضافة إلى جهودها التشغيلية والمجتمعية، بادرت Ooredoo الكويت إلى المساهمة في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى إجلاء المواطنين الكويتيين العالقين في الخارج، حيث ساهمت الشركة في تأمين نقلهم براً من مدينة جدة في المملكة العربية السعودية إلى الحدود الكويتية، حرصاً على سلامتهم وضمان عودتهم الآمنة إلى أرض الوطن.

وتأتي هذه المبادرة الإنسانية في إطار التزام الشركة العميق بدعم المواطنين في أوقات الطوارئ، وترجمة عملية لقيم التضامن والمسؤولية الوطنية التي تتبناها. وأكدت الشركة أن سلامة المواطنين الكويتيين تبقى أولوية قصوى، وأنها لن تدخر جهداً في تسخير إمكاناتها لخدمة الوطن وأبنائه.

مزايا مجانية للتجوال دعماً للتواصل الإنساني

ونظراً للظروف الراهنة، وإيماناً والتزاماً من Ooredoo الكويت بالمساهمة في مسؤولياتها الاجتماعية والوطنية، قررت الشركة توفير إنترنت ومكالمات مجاناً من وإلى الكويت لعملائها الكرام أثناء تواجدهم في خارج البلاد، وذلك ابتداءً من 2 مارس، لتمكينهم من الاطمئنان على أهلهم وأحبّائهم دون أي أعباء إضافية.

وتشمل المبادرة مزايا مجانية لإنترنت التجوال والمكالمات لعملاء الشركة خارج الكويت، في خطوة تهدف إلى إبقائهم على تواصل دائم مع أسرهم، وتعزيز شعورهم بالأمان والاطمئنان في هذه الظروف الدقيقة. وأكدت الشركة أن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من إيمانها بأن الاتصالات ليست رفاهية في مثل هذه الأوقات، بل ضرورة إنسانية ووطنية تضمن بقاء الجميع على اتصال.

دعم متواصل للجهود الوطنية

كما شددت Ooredoo الكويت على استمرارها في دعم الجهات المعنية وتقديم كل ما يلزم من إمكانات تقنية ولوجستية لضمان تكامل الجهود الوطنية، مؤكدة أن بنيتها التحتية وشبكتها المتطورة تمثلان ركيزة أساسية لدعم استمرارية الأعمال والخدمات الحيوية في الدولة.

وفي هذا السياق، صرّح الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo الكويت، السيد عبدالعزيز يعقوب البابطين قائلاً:

“استمرارية الاتصالات مسؤولية وطنية نحملها على عاتقنا كشريك اتصالات وطني وشريك لعملائنا. وفي هذه الظروف، نضاعف جهودنا لضمان بقاء الجميع على تواصل، ونؤكد التزامنا الكامل بدعم الدولة والصفوف الأولى، وتسخير إمكاناتنا التقنية والبشرية لخدمة الكويت وأهلها.”

وأضاف البابطين أن الشركة تنطلق من رؤية واضحة تعتبر أن الاتصالات في أوقات الأزمات تشكل ركيزة للاستقرار المجتمعي، وأن الوقوف إلى جانب الوطن واجب لا يقبل التهاون، مشدداً على أن فرق العمل في Ooredoo تعمل بروح الفريق الواحد، وعلى مدار الساعة، لضمان تقديم أفضل الخدمات بأعلى درجات الكفاءة والموثوقية.

التزام راسخ تجاه الكويت

واختتمت الشركة بيانها بالتأكيد على ثقتها التامة بجهود الدولة ومؤسساتها، وإشادتها بتضحيات الصفوف الأمامية الذين يواصلون أداء مهامهم بإخلاص وتفانٍ، سائلة المولى عز وجل أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو.

وجددت Ooredoo الكويت عهدها بأن تبقى دائماً في مقدمة الداعمين للوطن، معتبرة أن دورها يتجاوز الإطار التشغيلي إلى دور وطني وإنساني يعكس قيمها المؤسسية ورسالتها في خدمة المجتمع، لتبقى الاتصالات جسراً للأمان والتواصل في كل الظروف.

