مدينة الكويت : في إطار التزامها المستمر بدورها كشركة مسؤولة اجتماعياً، أطلقت Ooredoo الكويت مبادرة Tempo Run Club، وهي برنامج مجتمعي واسع النطاق يهدف إلى تعزيز الصحة العامة ونمط الحياة النشط، وبناء روابط اجتماعية من خلال جلسات جري أسبوعية منظمة تقام في مواقع مختلفة داخل دولة الكويت.

ولا تُعد هذه المبادرة مجرد نشاط رياضي، بل تمثل حركة مجتمعية مستدامة تجمع أفراداً من مختلف الأعمار ومستويات اللياقة البدنية، في بيئة شاملة ومحفزة تشجع على المشاركة والتفاعل الإيجابي. وتعكس هذه الخطوة رؤية Ooredoo الكويت الأوسع التي تتجاوز خدمات الاتصالات التقليدية نحو المساهمة الفعلية في بناء مجتمع أكثر صحة وترابطاً ونشاطاً.

وقد أُطلقت المبادرة بالتعاون مع علامتي Cole Haan وProlife، حيث تجمع بين عناصر الصحة واللياقة ونمط الحياة العصري، لتقديم تجربة متكاملة تمزج بين الرياضة والقيمة المجتمعية والتفاعل الإيجابي.

وتُقام الجلسات الأسبوعية في عدد من أبرز الوجهات الخارجية في الكويت، من بينها الجزيرة الخضراء وحديقة الصداقة والسلام، ما يوفر بيئة مثالية وآمنة ومفتوحة للمشاركين من مختلف الفئات. وقد تم اختيار هذه المواقع بعناية لضمان تجربة رياضية ممتعة تشجع على الاستمرارية والالتزام.

ويشرف على البرنامج نخبة من المدربين المعروفين في مجال اللياقة البدنية، وهما ألاء بن سلامة وعبدالعزيز السيف، اللذان يقدمان خبراتهما لإضفاء طابع احترافي وتحفيزي على التجربة. ويعمل المدربان على تعزيز الانضباط واللياقة البدنية لدى المشاركين، إلى جانب بناء روح الحماس والاستمرارية في ممارسة الرياضة.

وتتميز مبادرة Tempo Run Club بطابعها الشامل والمفتوح للجميع، حيث تستقبل أفراد المجتمع إلى جانب موظفي Ooredoo الكويت، ما يعزز مفهوم التكامل بين بيئة العمل والمجتمع، ويعكس التزام الشركة بصحة ورفاهية موظفيها والمجتمع على حد سواء.

كما تتضمن المبادرة مجموعة من التحديات الأسبوعية والأنشطة التفاعلية والجوائز والهدايا الحصرية والمزايا المقدمة من الشركاء، بهدف تعزيز التفاعل وتحفيز المشاركين على الاستمرار والمشاركة الفعالة، ما يحول كل جلسة إلى تجربة اجتماعية ورياضية متكاملة.

وانطلقت المبادرة مع بداية شهر رمضان المبارك، وشهدت نمواً ملحوظاً في الإقبال والتفاعل، ما يعكس اهتمام المجتمع المتزايد بالمبادرات الصحية. ومن المقرر أن تستمر الأنشطة أسبوعياً حتى الأسبوع الذي يسبق عيد الأضحى المبارك، في تأكيد على كونها مبادرة طويلة الأمد وليست حملة مؤقتة.

وأكدت Ooredoo الكويت أن إطلاق Tempo Run Club يعكس التزامها المستمر بدعم الصحة المجتمعية، والشمولية، وبناء علاقات إنسانية ذات معنى، بما يتماشى مع استراتيجيتها في مجال المسؤولية الاجتماعية التي تركز على مبادرات ذات أثر مستدام.

وشددت الشركة على أن مثل هذه المبادرات تسهم في دعم الأهداف الوطنية المتعلقة بنشر الوعي الصحي وتحسين جودة الحياة، إلى جانب تعزيز دور Ooredoo كشريك فاعل في المجتمع الكويتي.

ومن خلال Tempo Run Club، تواصل Ooredoo الكويت إعادة تعريف مفهوم المسؤولية الاجتماعية عبر ابتكار تجارب تجمع بين الرياضة ونمط الحياة والتفاعل المجتمعي، بما يسهم في تعزيز الروابط الاجتماعية وتشجيع الأفراد على تبني أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً.

