الكويت: تواصل رائدة الابتكار، شركة Ooredoo الكويت، سعيها نحو التميّز، عبر استمرارها بالعمل على ترقية وتطوير سلسلة الخدمات التي تقدمها للعملاء، وتعزيزها بحلول رقمية مبتكرة ومصممة لراحتهم، حيث قامت الشركة مؤخراً بطرح ميزة الدفع الذكي Smart Pay ضمن وظائف تطبيقها على الهواتف الذكية، لتسهل على المستخدمين، سواءً لخطوط الدفع الآجل أو المسبق، إدارة شؤونهم المالية وتسديد المدفوعات التي تخص اشتراكاتهم المتنوعة والمتعددة في خدمات Ooredoo.

كما أضيفت ميزة الدفع الذكي ضمن خدمات تطبيق Ooredoo لتكون أداة يمكن للمستخدمين الاستفادة منها لضمان استمرار خدماتهم مع Ooredoo عن طريق أتمام المدفوعات المرتبطة بتلك الخدمات وأتمام عمليات التسديد للفواتير وتجديد الاشتراكات والباقات بشكل تلقائي، بما يوفر للمستخدمين راحة البال ويجنبهم متاعب المعاملات اليدوية وحصرها في أوقات استحقاقها.

وبذلك، توفر خاصية الدفع الذكي على تطبيق Ooredoo لمستخدمي الدفع الآجل ميزة التسديد التلقائي فيه وتحصيل فواتيرهم في أوقاتها، من خلال ربط بطاقاتهم الائتمانية أو بطاقات الخصم المسجلة في يوم إصدار الفاتورة.

أما بالنسبة لمستخدمي الدفع المسبق، فميزة Smart Pay للدفع الإلكتروني تقوم بتجديد الباقات تلقائياً في مواعيدها، عن طريق خصم سعر الباقة من البطاقة المسجلة أيضاً، وذلك في يوم انتهاء صلاحية الباقة أو الاشتراك، بغض النظر عن الوقت من اليوم.

ومازالت تؤكد Ooredoo الكويت أن خدمة الدفع الذكي على تطبيقها هي خدمة دفع رقمي آمنة ومضمونة لجميع المستخدمين، كما أنها تدعم جميع بطاقات الائتمان والخصم من ماستركارد وفيزا وKnet.

ولمزيد من الأمان، توفر ميزة الدفع الذكي خدمة الإشعارات عبر الرسائل النصية القصيرة وكذلك البريد الإلكتروني قبل وبعد الدفعات وعمليات تجديد الباقات الناجحة، بما يضمن للعميل إبقائه على اطلاع دائم بمدفوعاته المستحقة، والأهم من ذلك، أن هذه التسهيلات تُقدم دون أي رسوم إضافية.

وهكذا تمتد فوائد Smart Pay إلى ما هو أبعد من مزايا الراحة والأمان، فعن طريق اتمام المعاملات الروتينية، يمكن للمستخدمين تجنب العديد من المتاعب والمشاكل الناتجة عن عدم تذكر تواريخ الاستحقاق وحصر الاشتراكات، وأيضاً عن الالتزام بالمدفوعات يدوياً.

كما تقلل Smart Pay من مخاطر انقطاع الخدمات، وتعزز الانضباط المالي من خلال ضمان الدفعات والتجديدات في أوقاتها، مما يزيد من رضا العملاء، وعلاوة على ذلك، توفر العملية المبسطة الوقت للمستخدمين، مما يسمح لهم بالتركيز على المهام الأكثر أهمية والاستمتاع بتجربة رقمية سلسة.

تعتبر خدمة Smart Pay خطوة بالغة الأهمية في رحلة Ooredoo نحو التحول الرقمي، فمن خلال اتمام المعاملات المالية الروتينية لخدماتها، تضمن الشركة تحسين تجربة المستخدم، مرسخة مكانتها كشركة رائدة في التمكين الرقمي في قطاع الاتصالات، وهو ما يحقق لها رؤيتها المؤسسية في تشكيل مستقبل رقمي متطور لصناعة الاتصالات.

وجدير بالذكر أن ميزة الدفع الذكي متاحة لجميع العملاء من الأفراد والشركات. إذ يمكن للمستخدمين التسجيل بسهولة في Smart Pay عن طريق اختيار رقم أو أكثر من الأرقام المسجلة باستخدام بطاقاتهم الائتمانية أو بطاقات الخصم، ولمزيد من المعلومات حول Smart Pay، يمكن زيارة موقع Ooredoo الكويت.

وختاماً، تواصل Ooredoo الكويت التأكيد على موقعها الريادي بين قادة هذه الصناعة، بتقديم خدمات اتصالات متكاملة مبتكرة وموثوقة، ومن خلال تسليط الضوء على ميزة الدفع الذكي، تستمر Ooredoo في إبراز جهودها المبذولة كجزء من التزامها بدفع التحول الرقمي، وتعزز دورها كمشغل اتصالات يقدم حلول رقمية سلسة وآمنة ومريحة.

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