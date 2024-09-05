خدمة الاتصالات الجديدة في الكويت أورا موبايل مع Ooredoo تواكب التطور

تواكب التطور أورا موبايل خدمة اتصالات لكل أسلوب حياة

عبدالعزيز البابطين: تحالفنا مع مجموعة الشايع أرسى معايير جديدة للابتكار وتعزيز مستوى التفاعل مع العملاء

"أورا موبايل" مع Ooredoo ثورة تكنولوجية في عالم الاتصالات والتجزئة

ثورة تكنولوجية في عالم الاتصالات والتجزئة نفتخر بأن نكون الشريك الحصري لمجموعة الشايع في مجال الاتصالات من خلال أورا موبايل مع Ooredoo

جون هادن: شراكتنا تعيد تعريف مستقبل تجارة التجزئة والاتصالات بالمنطقة

"أورا موبايل مع Ooredoo " تجسيداً حقيقياً لفلسفتنا القائمة على تعزيز الابتكار

" تجسيداً حقيقياً لفلسفتنا القائمة على تعزيز الابتكار نضع معايير جديدة لتجربة الزبائن بين التسوق والاتصال

الكويت - في خطوة سبّاقة تهدف إلى إعادة تشكيل ملامح قطاع الاتصالات في المنطقة، أعلنت Ooredoo الكويت، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات، ومجموعة الشايع، الشركة الرائدة في إدارة وتشغيل العلامات التجارية العالمية في المنطقة، عن توقيع شراكتهما الإستراتيجية الجديدة لإطلاق علامة "أورا موبايل مع Ooredoo" الأولى من نوعها في المنطقة. والعلامة الجديدة مصممة خصيصاً لتمنحك خدمة اتصالات لا مثيل لها ومزايا حصرية في قطاع البيع بالتجزئة من خلال برنامج مكافآت أورا لدى أكثر من 50 علامة تجارية تديرها مجموعة الشايع.

تهدف "أورا موبايل مع Ooredoo" إلى إعادة تعريف مشهد الاتصالات، حيث تمّ تطويرها خصيصاً لتلبية احتياجات المستهلكين العصريين الذين يحرصون على دمج التقنيات الحديثة بعالم التكنولوجيا في أسلوب حياتهم، لتقدم لهم "أورا موبايل مع Ooredoo" مجموعة متنوعة وتنافسية من خدمات الاتصالات المتقدمة وفرصة الاستمتاع بأفضل تجربة زبائن في عالم التسوق والمطاعم والترفيه والبقاء على اتصال دائم في الوقت نفسه.

وتلتزم Ooredoo الكويت بتطوير عالم عملائها بشكل دائم من خلال الابتكار المستمر وتوسيع عروضها لتلبية احتياجاتهم المتطورة. مع إطلاق "أورا موبايل مع Ooredoo"، تخطو الشركة وفق استراتيجية مستدامة نحو تطوير خدماتها المبتكرة لتقدم كل ما هو جديد محلياً من خلال دمج الاتصال السلس مع مزايا التجزئة الحصرية. كما تضمن شركة الاتصالات الرائدة لعملائها تجربة رقمية شاملة ومثرية، مصممة لتناسب اختياراتهم الشخصية وروتينهم اليومي.

وبفضل التغطية الشاملة لشبكة 5G من Ooredoo الكويت وخدمات التجوال، تضمن "أورا موبايل مع Ooredoo" اتصالاً موثوقاً بسرعات فائقة دون انقطاع لتجربة استثنائية عبر الهاتف المحمول. يمكن للعملاء الاشتراك في "أورا موبايل مع Ooredoo" أونلاين ومن خلال تطبيق برنامج مكافآت أورا، والحصول على العديد من الميزات المبتكرة والحصرية التي تعزز تجربتهم.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عُقد للإعلان عن إطلاق "أورا موبايل مع Ooredoo"، أشار عبدالعزيز البابطين، الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo الكويت، إلى أهمية هذه الشراكة قائلاً: "يمثل إطلاق "أورا موبايل مع Ooredoo" محطة فارقة في مسيرتنا نحو إعادة تعريف تجربة الاتصالات في الشرق الأوسط. من خلال تحالفنا مع مجموعة الشايع، لا نكتفي بتوسيع نطاق خدماتنا فحسب، وإنما نعمل أيضاً على إرساء معايير جديدة للابتكار وتعزيز مستوى التفاعل مع العملاء في قطاع الاتصالات."

وأضاف: "نحن فخورون بأن نكون الشريك الحصري لمجموعة الشايع في مجال الاتصالات عبر "أورا موبايل مع Ooredoo"، مما يعزز نجاح جهودنا المستمرة في التحول الرقمي وتطبيقه على جميع خدماتنا، ويعكس هذا التوجه الاستراتيجي التزامنا الراسخ في Ooredoo بتطوير الرقمنة في جميع مجالاتنا وضمان ريادتنا في الابتكار التكنولوجي. هدفنا هو أن نصبح العلامة التجارية التي تتكامل بسلاسة مع أنماط حياة عملائنا المتنوعة بما يثري تفاعلاتهم اليومية".

وأوضح أنّ الشراكة الاستراتيجية التي أثمرت عن إطلاق العلامة التجارية الجديدة في عالم الاتصالات "أورا موبايل مع Ooredoo" لم تأتِ من فراغ، وإنما أتت متوافقة مع استراتيجية Ooredoo التي تحرص على عقد تحالفات استراتيجية تعزز التنوع ومواكبة التطور الذي تعيشه المنطقة مع الأخذ بعين الاعتبار تغير متطلبات العملاء وأسلوب حياتهم والتطور الهائل في التكنولوجيا التي تعد جزءاً أساسياً من الحياة اليومية للأفراد.

وقد تمّ تصميم العلامة الجديدة لتتكامل بسلاسة مع برنامج مكافآت أورا، مما يوفر لأعضاء أورا منصة لمضاعفة مكافآتهم. كما يمكن للأعضاء كسب واستبدال النقاط مع كل عملية شرائية وإمكانية الاستفادة من أفضل تجربة مصممة خصيصاً لهم في عالم التسوق والترفيه والمطاعم لدى أكثر من 50 علامة تجارية تابعة لمجموعة الشايع.

من جانبه، قال جون هادن، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشايع: "من خلال دمج خبرتنا في عالم التجزئة وبرامج المكافآت وما تتمتع به Ooredoo من ريادة في مجال الاتصالات المتكاملة، فإنّنا نضع معايير جديدة لتجربة الزبائن."

وأضاف: " بناءً على نجاح برنامج مكافآت أورا الذي تجاوز باستمرار توقعات الزبائن واختياره كأفضل برنامج ولاء للعام في حفل توزيع جوائز الولاء الدولية لعام 2024، نحن سعداء بمواصلة تعزيز العروض التي نقدمها لزبائننا من خلال تقديم أفضل الخدمات التي تقدمها مجموعة الشايع. "أورا موبايل مع Ooredoo" أكثر من مجرد خدمة اتصالات؛ إنها عالم من المكافآت والامتيازات".

من خلال إطلاق أورا موبايل مع Ooredoo، تتوج Ooredoo الكويت ومجموعة الشايع تحالف استراتيجي سيغير خارطة الاتصالات. كما يسهم هذا التعاون في تقديم قيمة لا مثيل لها لعملائهما، فلا تقتصر هذه الشراكة الاستراتيجية على تقديم نظام مكافآت شامل، بل تعزز أيضاً التزام كلا الشركتين الثابت تجاه تحسين تجارب العملاء على جميع الأصعدة. وتواصل Ooredoo الكويت السعي لتصبح جزءاً أساسياً من أسلوب حياة عملائها، مقدمة حلولاً تعزز كل جانب من جوانب حياتهم اليومية.

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