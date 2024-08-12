الكويت، حققت منصة 51 للترفيه الرقمي نجاحاً باهراً في بداية انطلاقتها كبث تجريبي منذ 90 يوماً، حيث أعلنت شركة Ooredoo الكويت أن منصة 51 الرقمية، المشروع المشترك بين القطاع الحكومي، ممثلاً بوزارة الإعلام الكويتية، وبين القطاع الخاص، ممثلاً بشركة فاست للاتصالات (FASTtelco) المملوكة لـ Ooredoo الكويت، استقطبت ملايين المشاهدين من أكثر من 186 دولة لمتابعة محتوى تلفزيون وإذاعة دولة الكويت.

وذكرت الشركة في بيان صحفي أن مشاهدات المنصة تجاوزت الـ 6 ملايين مع بث بطولة النخبة لكرة القدم 2024 المقامة في الولايات المتحدة، وبداية دورة البرامج التلفزيونية الجديدة التي أعلنت عنها وزارة الإعلام، مما يعكس نجاح استراتيجية الوزارة من حيث انتقاء المحتوى الهادف وتنويعه ليستقطب هذا العدد من المشاهدين من الجمهور الكويتي والخليجي والعربي، كما يبرز نجاح شركة فاست للاتصالات (FASTtelco) المملوكة لشركة Ooredoo الكويت في تشغيل المنصة وإدارة تقنياتها التكنولوجية وقدرتها على تلبية الطلب العالي من المشاهدات.

وأكدت الشركة أن الوصول لهذا العدد من المشاهدين في 186 دولة هو أكثر من مجرد إنجاز يحقق أرقاماً قياسية، إنما هو دليل على الدور المحوري لـ Ooredoo الكويت في تشكيل مستقبل الحلول الرقمية عبر تطوير منصة 51، بواسطة ذراعها التكنولوجية شركة FASTtelco، وهي من صميم استراتيجية Ooredoo لتسريع التحول الرقمي وجعل التكنولوجيا المتقدمة متاحة للجميع.

وأشارت Ooredoo الكويت إلى أن استثمار الشركة في البنية التحتية الرقمية لخدماتها، وتحديثها المتواصل بما يواكب أحدث التقنيات في مجال الاتصالات والإنترنت، أسهم في إطلاق وتشغيل المنصة بسلاسة وبقدرة فائقة على بث النقل المباشر لملايين المشاهدين دون تذبذب أو انقطاع، لا سيما مع توفير أقصى درجات الحماية للأنظمة بمراحل متقدمة للأمن السيبراني.

وتسعى Ooredoo الكويت من خلال منصة 51 الرقمية إلى دعم خطط التنمية الوطنية لتحقيق "رؤية الكويت 2035" في تطوير البنية التحتية التقنية للإعلام الكويتي ونقله إلى العالم الرقمي بأحدث وسائل التكنولوجيا - من البث المباشر للقنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية إلى خدمات المشاهدة عند الطلب من أي مكان، مع الحفاظ على المستوى المتميّز من تنوع المحتوى من التصنيفات.

وتأتي منصة 51، التي تم اختيار اسمها لرمزية السنة التي انطلقت فيها الإذاعة الكويتية، ضمن مبادرة رائدة تمثل علامة فارقة في الوسط الإعلامي الخليجي، باعتبارها المنصة الأولى من نوعها والمخصصة لعرض الأعمال الكويتية بتاريخها الثري والزاخر بالكنوز الفنية الكويتية والخليجية القديمة، وصولاً إلى أحدث الأعمال المعاصرة، في تجربة مشاهدة ممتعة وحصرية تقدم كل ما هو جديد.

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