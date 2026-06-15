نوف مساعد المشعان: "دورنا لا يقتصر على الاتصالات، بل يمتد لتقديم حلول رقمية تثري الحياة اليومية لعملائنا"

الكويت: أعلنت Ooredoo الكويت، المزود الرائد لخدمات الاتصالات المتكاملة، عن إطلاق شراكة استراتيجية مع نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية، في خطوة تعزز برنامج الولاء «نجوم» التابع لـ Ooredoo وتمنح العملاء مزايا جديدة في عالم السفر.

وبموجب هذه الشراكة، أصبح بإمكان عملاء Ooredoo تحويل نقاط «نجوم» مباشرة إلى نقاط أفيوس عبر تطبيق Ooredoo، حيث تبدأ خيارات التحويل من 2000 نقطة نجوم مقابل 500 نقطة أفيوس، وصولاً إلى 20,000 نقطة نجوم مقابل 5,000 نقطة أفيوس.

الأمر الذي يمنح العملاء مرونة أكبر وقيمة مضافة، حيث يمكن استخدام نقاط أفيوس لحجز رحلات المكافأة، وترقية درجة السفر، والحصول على وزن إضافي للأمتعة، والتسوق من السوق الحرة القطرية، إضافة إلى حجز باقات السفر من القطرية للعطلات وغيرها من المزايا المتنوعة. كما تتيح نقاط أفيوس إمكانية حجز رحلات على شركات الطيران الأعضاء في تحالف oneworld® وشركات الطيران الشريكة، ما يحوّل النقاط إلى تجارب سفر مميزة.

وتؤكد هذه الشراكة التزام Ooredoo بتقديم قيمة حقيقية في الحياة اليومية لعملائها عبر شراكات استراتيجية مع علامات تجارية عالمية، فضلاً عن تعزيز عروض السفر والسياحة ضمن منظومة شركاء برنامج "نجوم".

"نجوم"... منصة الولاء الرائدة في قطاع الاتصالات بالكويت

نجح برنامج «نجوم»، الحائز على العديد من الجوائز العالمية، في ترسيخ مكانته كأوسع برامج الولاء انتشاراً وتفاعلاً في الكويت، ليصبح جزءاً أساسياً من أسلوب الحياة الرقمي للعملاء. وقد شهدت شبكة البرنامج ومحفظة شراكاته نمواً ملحوظاً لتشمل العديد من القطاعات، ما ساهم في حصوله على هذه الجوائز العالمية.

وصُمم برنامج «نجوم» ليجمع بين البساطة والمرونة والقيمة المضافة الحقيقية، ما يتيح للعملاء كسب النقاط واستبدالها بسهولة عبر شبكة واسعة من الشركاء. ويغطي البرنامج قطاعات متنوعة تشمل السفر والضيافة، الأغذية والبقالة، الإلكترونيات، الأزياء والأحذية، المطاعم والمقاهي، إلى جانب الترفيه والصحة والعافية.

ومع شبكة تضم أكثر من 300 علامة تجارية شريكة، محلية وعالمية، يتجاوز برنامج «نجوم» مفهوم برامج المكافآت التقليدية، ليصبح منصة متكاملة لأسلوب الحياة تمكّن العملاء من تحقيق أقصى استفادة من تفاعلاتهم اليومية وقيمة مضافة حقيقية مع كل تعامل.

وفي تعليقها على هذه الشراكة، أكدت المدير التنفيذي للاستراتيجية والشؤون المؤسسية في Ooredoo الكويت، نوف مساعد المشعان، قائلة:

"تمثل شراكتنا الاستراتيجية مع نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية محطة محورية في مسيرة تطوير برنامج نجوم، وتعكس التزامنا المستمر بوضع العميل في صميم كل ما نقدمه. فنحن في Ooredoo الكويت نؤمن بأن دورنا يتجاوز تقديم خدمات الاتصالات، ليشمل ابتكار حلول رقمية متكاملة تضيف قيمة حقيقية إلى الحياة اليومية لعملائنا.

ويجسد هذا التعاون التزام Ooredoo المتواصل بالابتكار الرقمي، وتقديم تجارب سلسة ترتكز على راحة العميل وتلبي تطلعاته المتنامية، كما يضيف قيمة نوعية إلى منظومة المكافآت والمزايا التي نقدمها، من خلال إتاحة الفرصة للعملاء لتحويل ولائهم اليومي إلى تجارب سفر استثنائية، بما يعكس القيمة الحقيقية التي نسعى إلى تقديمها لهم داخل عالم الاتصالات وخارجه."

تعزيز تجربة العملاء عبر شراكات عالمية موثوقة

تواصل Ooredoo توسيع منظومة برنامج «نجوم» من خلال شراكات مدروسة تتماشى مع رؤيتها القائمة على الابتكار والتركيز على العملاء ودمج الخدمات ضمن نمط الحياة. ومن خلال التعاون مع علامات تجارية عالمية مرموقة مثل نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية، تعزز Ooredoo دورها كممكن رقمي يربط العملاء بتجارب تتجاوز حدود خدمات الاتصالات التقليدية.

ومع مواصلة الشركة دعم مستقبل الكويت الرقمي، يظل برنامج «نجوم» أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية Ooredoo، عبر مكافأة الولاء، وتوفير خيارات متعددة، وتقديم قيمة تتجاوز مفهوم الاتصال.

نبذة عن نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية

في عام 2000، أطلقت الخطوط الجوية القطرية برنامج الولاء الخاص بها، نادي الامتياز، الذي يضم أربع فئات عضوية: الفئة العنابية، الفئة الفضية، الفئة الذهبية، والفئة البلاتينية، مما يمنح الأعضاء مجموعة من الامتيازات والمزايا الحصرية المصممة خصيصًا لجعل السفر أكثر متعة وإثراءً. يمكن للأعضاء جمع نقاط أفيوس عند السفر مع الخطوط الجوية القطرية، وتحالف oneworld® ، وشركات الطيران الشريكة الأخرى، بالإضافة إلى شركاء آخرين في مجالات الخدمات المالية، والفنادق، وتأجير السيارات، وأسلوب الحياة. يمكن استخدام نقاط أفيوس لحجز رحلات مكافآت، وترقية درجة السفر، ووزن إضافي للأمتعة، وباقات العطلات من القطرية للعطلات، والتسوق والاستمتاع بتجارب مميزة في المطاعم والمقاهي المتعددة في السوق الحرة القطرية، والمنافسة على تجارب حصرية من نادي الامتياز كوليكشن، وغير ذلك الكثير. كما يمكن للأعضاء جمع نقاط أفيوس وإنفاقها على مشترياتهم في مجموعة واسعة من منافذ التسوق والمطاعم والترفيه من خلال إضافة بطاقات الدفع الخاصة بهم إلى حساب عضوية نادي الامتياز.

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