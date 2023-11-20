الكويت: تواصل Ooredoo الكويت، الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، استراتيجيتها في تعزيز بنيتها التكنولوجية والرقمية، من خلال اعتماد أحدث تقنيات وأدوات تطوير البرمجيات وشبكات الأنظمة الإلكترونية، حيث قامت مؤخراً بالاستثمار في GitLab، المنصة الأولى في تقديم خدمات البرمجيات المتكاملة، والحائزة على الجوائز لإحداثها ثورة في مجال إدارة عمليات تطوير، وتأمين، واستخدام البرامج – المعروفة بالـ DevSecOps.

وتأتي هذه الخطوة لتؤكد التزام Ooredoo بمواكبة الممارسات الحديثة والمعايير العالمية، واعتماد نهج أكثر تقدم ومرونة في تطوير وتسليم وطرح البرامج.

واستجابةً منها لتلك المتطلبات من قبل الشركات الكبرى، مثل Ooredoo، تقدم GitLab منصة شاملة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي، لتوفير حلول وخدمات متكاملة عبر نافذة واحدة، وهي تطبيق GitLab، لتسهيل متابعة مراحل التطوير والأمن والعمليات الخاصة بالبرامج ودورتها الحياتية.

ومن ضمن حلول الـ DevSecOps من GitLab، والتي تستفيد منها Ooredoo، هي: إدارة كود المصدر، والتكامل الآلي المتواصل، ومواصلة التسليم، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الميزات التي تعزز التعاون وانسيابية الأعمال بين فرق التطوير والأمن والعمليات.

كما جاء استثمار Ooredoo الكويت في GitLab، واعتماد بيئتها المتكاملة ضمن الهيكل الرقمي للشركة، ليقدم مجموعة من المزايا الرئيسية الأخرى، أبرزها ضمان سير عمل أكثر سلاسة، بداية من تخطيط المشروع وحتى التسليم والطرح، كذلك تعزيز قنوات التواصل المفتوح، بدورة ملاحظات أسرع، إلى جانب التقليل من الفجوات المحتملة في عملية تطوير البرامج، علاوة على إزالة الحواجز وتخطي المعوقات بين الفرق.

كما كان الهدف من الاستثمار في GitLab، باعتبارها منصة تتكامل فيها خدمات الـ DevSecOps للبرامج هو تمكين Ooredoo من تحقيق أعلى عائد إجمالي على تطوير البرمجيات، وذلك من خلال طرح البرامج بشكل أسرع وبكفاءة أعلى، لا سيما تعزيز تدابير الأمن شروط الامتثال في ذات الوقت.

ومع خاصية تتبع الدورة الحياتية للبرامج عبر منصة GitLab، هكذا ستتمكن فرق البرمجيات في Ooredoo من مباشرة أعمال تصميم، وإنشاء، وتطوير، وتأمين، وطرح البرامج بشكل تعاوني، وتنسيق ومتابعة خط سير كل عملية، مما سيؤدي إلى تحقيق النتائج المرجوة بفعالية أكبر، وعبر قنوات تواصل مفتوحة تضمن أعلى درجة من الشفافية.

علاوة على ذلك، يساهم تبنى منصة GitLab في تعزيز الكفاءة من خلال أدوات التكامل المستمر والتسليم المستمر (CI/CD)، الناتج عنها أتمتة الجوانب المختلفة لعملية تسليم وطرح البرامج، ويتضمن ذلك مراحل البناء والاختبار والطرح، وتقليل المهام اليدوية، وتسريع دورات الإصدار، تماشياً مع أهداف Ooredoo المتمثلة في تسريع الخطط التسويقية، مع تحسين جودة البرامج.

وفيما يتعلق بأمن البرامج، فتعتبر خصائص وإمكانيات الـ DevSecOps الخاصة بـ GitLab محورية، فهي تدمج معطيات الأمن (Sec) مع مراحل الدورة الحياتية (DevOps) بصورة كاملة، بحيث يساعد هذا النهج الاستباقي في تحديد ومعالجة نقاط الضعف في وقت مبكر من عملية التطوير، وبالتالي تقليل المخاطر وضمان تسليم البرامج الآمنة كلياً للعملاء، وهكذا ستستفيد Ooredoo من الإدارة المحسنة لثغرات اليوم الأول والحل السريع لأي ثغرات مستقبلية من خلال التحديثات المستمرة.

بإضافة إلى ذلك، ستعزز منصة GitLab مرونة Ooredoo فيما يخص تطوير البرامج ومواكبة تغييراتها، مما يمكّن الشركة من التكيّف بسرعة أكبر مع متطلبات بيئة العمل وتسارع وتيرة تطوراتها، وضع نماذج أولية لأفكار جديدة بشكل استباقي، مما يضمن القيمة المضافة للمستخدمين بشكل متكرر، وهكذا، سيتم استكمال هذه الممارسات وتكرارها وتحقيق أهدافها من خلال بيئة GitLab المتكاملة، مع توثيق الإطار الزمني بمنتهى الشفافية، مما سيؤدي إلى إنجاح مشاريع البرمجيات لأقصى حدود.

والجدير بالذكر أن الاستثمار في منصة GitLab يعتبر إنجاز استراتيجي يحسب لـ Ooredoo الكويت، ويشكل خطوة ناجحة ومدروسة نحو تبني منهجيات التطوير الحديثة، مع التركيز على التعاون والكفاءة والأمن والمرونة في تقديم حلول برمجية متطورة.

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