الدوحة، قطر: عرضت Ooredoo ش.م.ق.ع. ("Ooredoo") و(رمز تداولها ORDS)، وبمشاركة فريق إدارتها التنفيذية، مستجدات استراتيجيتها والتي تمحورت حول شعار "طوّر عالمك -طوّر محفظتك الاستثمارية"، وذلك خلال فعالية "يوم أسواق المال" السنوية التي أقيمت يوم الإثنين 26 سبتمبر 2022.

وحضر الفعالية الافتراضية عدد من المحللين الماليين ومديري الصناديق والمستثمرين الأفراد وغيرهم من ذوي الصلة، وركزت النقاشات حول استراتيجية Ooredoo وبياناتها المالية ووضعها في الأسواق والمزايا التي توفرها الشركة للمستثمرين استناداً إلى ركائزها الاستراتيجية، وهي: توفير محفظة استثمارية تركز على القيمة، وتعزيز وتطوير الأعمال الأساسية للشركة، والتحول إلى "شركة اتصالات ذكية"، والتميز في تجربة العملاء والعامل البشري.

كما استمع الحضور إلى توصيات قدمها فريق الإدارة التنفيذية للشركة حول توفير القيمة للمساهمين. وتم تسليط الضوء على أهم العمليات الرئيسية للشركة في قطر وإندونيسيا والعراق، من خلال موجز قدمه كل من الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo قطر، والسيد/ فيكرام سينها، المدير والرئيس التنفيذي لـIndosat Ooredoo Hutchison ، والسيد/ عامر الصناع، الرئيس التنفيذي لشركة آسياسيل.

وبهذه المناسبة، قال السيد/ عزيز العثمان فخرو، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo: "سعدنا بالاهتمام الكبير من مساهمينا بفعالية يوم أسواق المال ونشكرهم على حضورهم. إذ أن هذه الفعالية تعد فرصة لمشاركة أهدافنا الاستراتيجية والاستماع إلى آراء وملاحظات المستثمرين وذوي الصلة. لقد تلقينا ردود فعل إيجابية للغاية حول زيادة إفصاحاتنا العامة خلال الفعالية، وكذلك خلال مكالماتنا الربع السنوية الأخيرة، لذا سنواصل تقديم هذه المعلومات المهمة للمجتمع المالي، ما يمكنهم من اتخاذ القرارات الصحيحة "بترقية محافظهم الاستثمارية" بالمزيد من أسهم Ooredoo".

من جهته، قال السيد/ عبدالله الزمان، رئيس الشؤون المالية لمجموعة Ooredoo: "يسرني الإعلان بأنه من المتوقع أن تحقق المجموعة إيرادات لعام 2022 تصل للحد الأعلى من التوقعات السنوية، أي بزيادة تصل إلى 2٪. في حين من المتوقع أن يظل الإنفاق الرأسمالي ضمن الحدود الدنيا من التوقعات الأولية بأقل من 3 مليارات ر.ق".

ويمكن للمهمتين مشاهدة عرض مسجل للفعالية يتضمن جميع العروض التقديمية عبر موقع Ooredoo الإلكتروني لعلاقات المستثمرين.

وكانت Ooredoo قد أعلنت في أغسطس 2022 عن تحديث علامتها التجارية وإطلاق شعار "طوّر عالمك"، والذي يشكل جزءاً من التحول الاستراتيجي المستمر في أعمال الشركة، ويعكس تركيزها على المرونة ومواكبة احتياجات المستقبل ويركز على الموظفين والعملاء.

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معلومات عن Ooredoo

تُعدّ Ooredoo شركة اتصالات عالمية تعمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا. وتوفر الشركة خدماتها لعملائها من الأفراد والشركات في 10 دول، كما تعد Ooredoo شركة رائدة في توفير تجربة استخدام بيانات مميزة من خلال محتوى واسع وخدمات متطورة عبر شبكاتها المتطورة الثابتة والجوالة للبيانات.

في 31 ديسمبر 2021، بلغت إيرادات الشركة 30 مليار ر.ق. وأسهم Ooredoo مدرجة في بورصة قطر، وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية.

معلومات الاتصال

مجموعة Ooredoo

البريد الإلكتروني: IR@ooredoo.com

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