مسقط: في إطار التزامه المستمر بتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات القطاع المتزايدة، أعلن صحار الدولي عن شراكته الاستراتيجية مع Ooredoo Business بهدف توفير حلول مبتكرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية. وتؤكد هذه الشراكة على التزام البنك بالابتكار وتعزيز تجربة الزبائن، مما يعزز دوره كأحد المحفزات الرئيسية للتمكين المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. إذ يعتزم صحار الدولي بتقديم مجموعة من العروض الحصرية، تشمل خدمات الخط الثابت المجانية، وخيارات تمويلية مرنة للأجهزة الإلكترونية، وعروض مميزة للهواتف الذكية، وحلول تقنية المعلومات والاتصالات القابلة للتخصيص، ومزايا مميزة لحاملي بطاقة ريادة، وذلك بهدف تبسيط العمليات، وتقليل التكاليف، وتعزيز النمو المستدام.

من جانبه، علق الفاضل عبدالقادر الصومالي، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية والخدمات المميزة بـصحار الدولي، قائلاً: " إن شراكتنا مع الشركات الرائدة مثل Ooredoo Business تعزز التزامنا بتقديم خدمات عالمية المستوى والمساهمة في بناء بيئة تدعم الابتكار والتميز التشغيلي. عليه فإن هذه المبادرة تعكس استراتيجيتنا المستقبلية في تقديم الخدمات المالية، حيث تم تصميمها لضمان تمكين زبائننا من تحقيق من النمو والنجاحات. فمن خلال هذه الحزمة الشاملة، نقدّم لزبائننا من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أبرز الأدوات الأساسية التي تسهم في تعزيز الكفاءة وتسريع التحول الرقمي."

وإلى جانب الخدمات المصرفية ، يعمل صحار الدولي على إقامة شراكات استراتيجية تهدف إلى تعزيز تجربة الزبائن. ومن أبرز مميزات الحزمة الحصرية خدمات الخط الثابت المجانية، التي تشمل شهرين من الرسوم المجانية لتقليل التكاليف. كما يوفر تمويلًا مرنًا للأجهزة الإلكترونية، حيث يمكن للشركات بعد مرور ثلاثة أشهر الحصول على ما يصل إلى خمسة أجهزة متطورة من خلال خطط تقسيط ميّسرة، مما يضمن لها الاستفادة من التقدم التكنولوجي دون تحمل التكلفة الأولية. وبالإضافة إلى ذلك، يحصل حاملو بطاقة ريادة على خصم بنسبة 50% على خدمات الإنترنت الثابت التجاري وباقات شهري تجاري الرقمية، بالإضافة إلى 1,000 رسالة SMS مجانية لتوسيع نطاق أعمالهم وتفاعلهم.

كما أعرب الفاضل سعيد بن صادق اللواتي، مدير عام التسويق التجاري وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من Ooredoo Business، قائلاً: "في Ooredoo ، ندرك الاحتياجات المتغيرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتحديات التي تواجهها في الحفاظ على تنافسيتها في عالم رقمي متطور. لذلك، نعمل على تمكين الشركات في عُمان من إدارة عملياتها بذكاء، ومساعدتها على النمو بسلاسة وتحقيق النجاح المستدام، من خلال تقديم حلول تسهّل الاتصال وتعزز الوصول إلى الخدمات المالية."

ومع دمج هذه المزايا ضمن منهجه المتكامل لخدمات الشركات الصغيرة والمتوسطة، يواصل صحار الدولي تلبية المتطلبات لهذه الفئة من الزبائن، بما يضمن تعزيز قدرتهم التنافسية في بيئة الأعمال الرقمية والمتصلة عالميًا. وتشكل هذه الشراكة مع " Ooredoo Business تأكيدًا على الرؤية المستقبلية للبنك، والتي لا تقتصر على تقديم حلول مالية متكاملة، بل تمتد أيضًا إلى تزويد الشركات بالأدوات التكنولوجية اللازمة لتحقيق النجاح في الاقتصاد الحديث.

وبفضل سجلّه الحافل في دعم نمو الأعمال، يواصل صحار الدولي التزامه بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل أساس الاقتصاد العُماني. ومن خلال التوسّع المستمر في الحلول المصرفية المصممة خصيصًا لهذه الفئة، يؤكد البنك مجددًا مكانته كشريك موثوق، يقدم خدمات مالية متكاملة، وسلسة، ومتطوّرة، تدعم تحقيق النمو المستدام والنجاح على المدى الطويل.

نبذة عن صحار الدولي

انطلاقاً من رؤيته بأن يكون مؤسسة خدمية عمانية الطابع عالمية الريادة تساعد الزبائن والمجتمع والناس على الازدهار والنمو، يعمل صحار الدولي على مساعدة الناس على تحقيق " الفوز" من خلال تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم في عالم دائم التغير، مكملاً نموهم وازدهارهم بخدمات تستند إلى المعايير الدولية. يسعى البنك إلى إعادة تعريف الخدمات المصرفية في سلطنة عمان من خلال تحديثات تركز على المبادئ التالية: سرعة أكبر، بما يجعل كل شيء أبسط وأسرع ، وقيمة أكبر، بما يضمن تقديم خدمات ذات علاقة بحاجات الزبائن، ورؤية أشمل، بما يخدم أصحاب العلاقة من خلال الإدارة المبتكرة.

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