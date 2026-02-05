ناصر بن حمد بن ناصر ال ثاني : ارتفاع صافي الربح بنسبة 56% يؤكد التزامنا الراسخ بتحقيق النمو لمساهمينا على المدى الطويل

على ثقة بقدرتنا على مواصلة الزخم الإيجابي خلال 2026

عبدالعزيز يعقوب البابطين: توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 150% هي الأعلى بتاريخ الشركة.

هذه النتائج تؤكد متانة استراتيجيتنا وثبات نهج العمل واستمرار نجاحاتنا امتدادا لأعوامنا السابقة

نقود قطاع التكنولوجيا والاتصالات مع تنوع الشركاء لما يخدم رؤية كويت 2035

مدينة الكويت، دولة الكويت: أعلنت اليوم الشركة الوطنية للإتصالات المتنقلة ش.م.ك.ع "Ooredoo" (الرمز في شريط بورصة الكويت: OOREDOO)، عن نتائجها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025:

الأحداث الماليّة البارزة:

ارتفعت الإيرادات الموحدة بنسبة 9% لتصل إلى 774 مليون دينار كويتي لسنة 2025 مقارنة بـ 711 مليون دينار كويتي لسنة 2024. وقد تأثرت هذه الإيرادات بالأداء القوي لعملياتنا التشغيلية في الجزائر وتونس و الكويت.

ارتفعت قاعدة العملاء الموحدة بنسبة 3% لتصل إلى 27.4 مليون عميل لسنة 2025 مقارنة بـ 26. 6 مليون عميل لسنة 2024.

لتصل إلى 27.4 مليون عميل لسنة 2025 مقارنة بـ مليون عميل لسنة 2024. ارتفع الدخل قبل إحتساب الفوائد والضرائب والإستهلاك والإطفاء بنسبة 20% ليصل إلى 313 مليون دينار كويتي لسنة 2025 مقارنة بـ 262 مليون دينار كويتي لسنة 2024. وباستبعاد الأثر المالي الناتج عن تكوين مخصص ديون مشكوك في تحصيلها لمرة واحدة لسنة 2025 و2024، تكون نسبة الارتفاع المعدل في الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 16 % على أساس سنوي.

% على أساس سنوي. ارتفع صافي الربح العائد للشركة الوطنية للإتصالات المتنقلة بنسبة 56 % ليصل إلى 77 مليون دينار كويتي لسنة 2025 مقارنة بـ 49 مليون دينار كويتي لسنة 2024. وقد تأثر صافي الربح الخاص بمساهمي الشركة لسنة 2025 و 2024 بسبب تكوين مخصص ديون مشكوك في تحصيلها لمرة واحدة تماشياً مع سياسة الشركة في كلتا السنتين، وباستبعاد أثر المخصص سالف الذكر من كلتا السنتين، يكون صافي الربح المعدل العائد للشركة الوطنية للإتصالات المتنقلة أعلى بنسبة 33 % على أساس سنوي .

% ليصل إلى مليون دينار كويتي لسنة 2025 مقارنة بـ 49 مليون دينار كويتي لسنة 2024. وقد تأثر صافي الربح الخاص بمساهمي الشركة لسنة 2025 و 2024 بسبب تكوين مخصص ديون مشكوك في تحصيلها لمرة واحدة تماشياً مع سياسة الشركة في كلتا السنتين، وباستبعاد أثر المخصص سالف الذكر من كلتا السنتين، يكون صافي الربح المعدل العائد للشركة الوطنية للإتصالات المتنقلة أعلى بنسبة % على أساس سنوي . بلغت الأرباح الموحدة للسهم الواحد 154 فلساً لسنة 2025 مقارنة بـ 99 فلساً لسنة 2024 .

فلساً لسنة 2025 مقارنة بـ 99 فلساً لسنة 2024 أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 150 فلس للسهم الواحد. وتخضع هذه التوصية لموافقة المساهمين في الجمعية العمومية المقرر إنعقادها في مارس . 2026

صرّح ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة قائلاً: "شهد عام 2025 أداءً قويًا ومنضبطًا للشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة، حيث واصلت أعمال الشركة في أسواقنا الأساسية في الجزائر وتونس والكويت تحقيق زخم تجاري مستدام كما تميزت أنشطتنا في المالديف بمورنة عالية أبرزت مكانتها في ذلك السوق.

ارتفعت إيراداتنا الموحدة بنسبة 9% مقارنة بالسنة السابقة لتصل إلى 774 مليون دينار كويتي بينما ارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 20% ليصل إلى 313 مليون دينار كويتي بهامش قوي بلغ 40% للدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء.

وارتفع صافي الربح العائد للشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة بنسبة 56% حيث بلغ 77 مليون دينار كويتي. وباستبعاد الأثر المالي في سنة 2025 و2024 والناتج عن تكوین مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا لمرة واحدة، يكون النمو في صافي الربح المعدل العائد للشركة الوطنية للإتصالات المتنقلة 33% الأمر الذي يعكس جودة الأداء التشغيلي لأعمالنا الأساسية.

وقد جاء هذا الأداء القوي مدعوماً بنمو إيرادات خدماتنا في الكويت نتيجة التحسينات المستمرة في تجربة عملائنا والريادة البارزة لشبكتنا. كما حافظت أعمالنا في الجزائر وتونس على مسار النمو التصاعدي مستفيدة بذلك من تركيزنا على تنفيذ عملياتنا التجارية والاستثمارات الموجهة في الشبكة بالاضافة إلى الاستمرار في تحقيق درجة عالية من الكفاءة التشغيلية.

وعلى ضوء الأداء المالي والتشغيلي القوي، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بواقع 150 فلس للسهم وذلك في اجتماع الجمعية العمومية المقرر عقده في شهر مارس، وذلك بما يتماشى مع منهجية وسياسة الشركة في إدارة رأس المال وتركيزنا على تعظيم قيمة استثمار مساهمينا على المدى الطويل.

وبالنظر إلى المستقبل، تتمتع الشركة الوطنية للإتصالات المتنقلة بمكانة قوية تُمكّنها من التقدم على صعيد خدمات الاتصالات والارتقاء بتجربة العملاء وفتح المجال أمام تعزيز كفاءة أعمالنا وخدماتنا في كافة مجالات عملياتنا. ونؤكد إلتزامنا الراسخ بتحقيق النمو المستدام وتعظيم قيمة استثمار مساهمينا على المدى الطويل، وأنا على ثقة بقدرتنا على مواصلة هذا الزخم الإيجابي خلال عام 2026."

شراكات استراتيجية

وبدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo الكويت عبدالعزيز يعقوب البابطين،:

يسرّني أن أشارككم نتائجنا الإيجابية لنهاية عام 2025، والتي تعكس عاماً استثنائياً حافلاً بالإنجازات، كانت نتاج جهود جماعية متواصلة بذلها فريق Ooredoo بكل التزام واحترافية. فقد شكّل هذا العام محطة مفصلية في مسيرتنا، حيث بدأنا العام بإطلاق تقنية 5G Advanced والتي شكّلت قفزة نوعية في قدرات شبكات الجيل الخامس من حيث السرعة والكفاءة، واختتمناه بالإعلان عن جاهزية أول مركز بيانات مدعّم بتقنيات الذكاء الاصطناعي في دولة الكويت، بالتعاون مع NVIDIA، ليشكّل هذا الإنجاز نواةً لتأسيس منظومة ذكاء اصطناعي سيادية، آمنة، ومستدامة تقود الاقتصاد الرقمي داخل البلاد.

وأضاف البابطين إن ما حققناه خلال عام 2025 لم يقتصر على التطور التقني فحسب، بل تُوّج أيضاً بحصد جائزة شركة الاتصالات للعام للسنة الثانية على التوالي ضمن جوائز الاتصالات الآسيوية (Asian Telecom Awards)، إلى جانب مجموعة من الجوائز المرموقة التي تؤكد تميّز Ooredoo في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا، وتطوير الشبكات، وكلها تصب في هدف واحد يتمثل في الارتقاء بتجربة عملائنا وتمكينهم من أحدث الحلول الرقمية ، مؤكدا بالوقت نفسه ان ما حققناه من نتائج مالية وارباح استثنائية ، وما أوصى به مجلس الإدارة من توزيع 150% من قيمة السهم للمساهمين انما يؤكد متانة الشركة وادائها الإيجابي نحو الاستثمارات التي تساعد في زيادة النمو بالإيرادات و تميزها في قطاع الاتصال خاصة و اننا في Ooredoo نقود قطاع التكنولوجيا و الاتصالات في المنطقة بمنهجية استراتيجية محكمة و احترافية في بناء الشراكات المثمرة في مختلف قطاعات الدولة بما يتواكب مع رؤية الكويت 2035.

موضحا اننا في الشركة نلعب دور مفصلي بناء الاتفاقيات الاستراتيجية مع القطاعين العام والخاص، مما ساهم في تحقيق قفزة نوعية تجاوزت حدود الاتصالات التقليدية، وفتحت آفاقاً جديدة لحلول أكثر ذكاءً وتقنيات متقدمة لتطبيقات الجيل القادم، من إنترنت الأشياء إلى الحلول السحابية والخدمات الرقمية المتطورة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويتماشى مع أهداف رؤية الكويت 2035.

وأضاف البابطين اننا في Ooredoo، نؤمن دائماً بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الأفراد، ولهذا وضعنا موظفينا في صميم استراتيجيتنا، فهم الأساس الذي نبني عليه نجاحاتنا المتواصلة، والمحرك الرئيسي لمسيرتنا نحو مستقبل رقمي أكثر تطوراً واستدامة ، مختتما ان عام 2025 كان عاماً حافلاً بالنجاحات والإنجازات، وننظر إلى عام 2026 بثقة وتفاؤل، مستعدين لمواصلة مسيرة التطوير، وتقديم مزيد من الابتكارات، وتعزيز مكانة Ooredoo كشريك رقمي رائد يسهم بفاعلية في بناء مستقبل الكويت الرقمي.

نظرة على العمليات:

يمكن تلخيص الأداء التشغيلي للمجموعة على النحو التالي:

Ooredoo - الكويت

ارتفعت قاعدة عملاء Ooredoo الكويت بنسبة 1% لتصل إلى 2.9 مليون عميل لسنة 2025. كما ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة4% لتصل إلى 274 مليون دينار كويتي لسنة 2025 مقارنة بـ 264 مليون دينار كويتي لسنة 2024، وارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والإستهلاك والإطفاء بنسبة 27% ليصل إلى 90 مليون دينار كويتي لسنة 2025 مقارنة بـ 71 مليون دينار كويتي لسنة 2024. وقد تأثر الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والإستهلاك والإطفاء لسنة 2025 و 2024 بسبب تكوين مخصص ديون مشكوك في تحصيلها لمرة واحدة تماشياً مع سياسة الشركة في كلتا السنتين، وباستبعاد أثر المخصص سالف الذكر من كلتا السنتين، يكون الدخل المعدل قبل احتساب الفوائد والضرائب والإستهلاك والإطفاء أعلى بنسبة 14% على أساس سنوي .

Ooredoo – تونس

ارتفعت قاعدة عملاء Ooredoo تونس بنسبة 3% ، لتصل إلى 7.2 مليون عميل لسنة 2025. وارتفعت الإيرادات بنسبة 12% لتصل إلى 145 مليون دينار كويتي لسنة 2025 مقارنة بـ 130 مليون دينار كويتي لسنة 2024. كما ارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والإستهلاك والإطفاء لسنة 2025 بنسبة 13% ليبلغ 61 مليون دينار كويتي، مقارنة بـ 54 مليون دينار كويتي لسنة 2024.

Ooredoo – الجزائر

ارتفعت قاعدة عملاء Ooredoo الجزائر بنسبة 4% ، لتصل إلى .315 مليون عميل لسنة 2025. وارتفعت الإيرادات بنسبة 16% لسنة 2025 لتصل إلى 278 مليون دينار كويتي، مقارنة بـ 239 مليون دينار كويتي لسنة 2024. وارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والإستهلاك والإطفاء بنسبة %24 ليبلغ 125 مليون دينار كويتي لسنة 2025، مقارنة بـ 101 مليون دينار كويتي لسنة 2024.

Ooredoo - فلسطين

انخفضت قاعدة عملاء Ooredoo فلسطين بنسبة 4% لتصل الى 1.5 مليون عميل. وانخفضت الإيرادات بنسبة %3 إلى 33 مليون دينار كويتي لسنة 2025 ، بينما تحسن الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والإستهلاك والإطفاء بنسبة %2 الى 13 مليون دينار كويتي لسنة 2025 مقارنة بـ 12 مليون دينار كويتي لسنة 2024. هذا وقد استمر الأداء في التأثر بشكل كبير بتداعيات النزاع في قطاع غزة والضفة الغربية.

Ooredoo – المالديف

ارتفعت قاعدة عملاء Ooredoo المالديف بنسبة 5% لسنة 2025 لتصل إلى 426 ألف عميل. كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 1% إلى 44 مليون دينار كويتي لسنة 2025 ، وارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والإستهلاك والإطفاء بنسبة 5% ليصل إلى 25 مليون دينار كويتي لسنة 2025 مقارنة بـ 24 مليون دينار كويتي لسنة 2024.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع التالي: www.ooredo.com.kw

لإستفسار وسائل الإعلام:

الوطنية للإتصالات ("Ooredoo")

ناصر العرفج ، العلاقات العامة والإعلام

صندوق بريد 613، الصفاة 13007، الكويت

البريد الإلكتروني: nalarfaj@ooredoo.com.kw

معلومات حول Ooredoo الكويت (الشركة الوطنية للإتصالات المتنقلة)

تم إطلاقها تجارياً في ديسمبر 1999، وبلغ سعر السهم في الشركة 1.414 لسنة 2025، ليعطي قيمة سوقية لشركة الوطنية للإتصالات (Ooredoo) تبلغ 0.7 مليار دينار كويتي.

-انتهى-

#بياناتشركات