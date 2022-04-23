مجلس الإدارة يقترح توزيع أرباح بواقع 0.43 ر.ق للسهم الواحد

الدوحة، قطــر: أعلنت Ooredoo (ش.م. ق.ع)، ورمز تداولها: ORDS، اليوم عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

المؤشرات المالية:

نتيجة لاندماج إندوسات Ooredoo وشركة Hutchison في إندونيسيا اعتباراً من 4 يناير 2022، فقد تغيرت المعاملة المحاسبية لأكبر شركة دولية تابعة لـ Ooredoo سابقاً. ولذلك، فإن الإيرادات والأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين وعدد العملاء والإنفاق الرأسمالي لشركة Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) لم تعد موحدة مع نتائج المجموعة وذلك لأن الشركة المدمجة حديثاً مصنفة حالياً على أنها "شركة مشتركة". حيث أنه بالنسبة لمقارنة "المثل بالمثل" فقد أضفنا جدولاً مبدئياً مستثنين النتائج الموحدة في إندونيسيا لعام 2021، مع تعديل النتائج الرئيسية غير المتكررة.

أهم المؤشرات المالية:

ارتفعت الإيرادات المبدئية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بنسبة 4% ووصلت إلى 22.7 مليار ر.ق مقارنة مع 21.9 مليار في 2021.

أما الأرباح المعدلة للمجموعة قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين للفترة فبلغت 9.1 مليار ر.ق مع هامش أرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بلغ 40%. أما انخفاض الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 2%، مدفوعاً بارتفاع تكلفة المبيعات والتكاليف التشغيلية في العراق، وارتفاع تكلفة الموظفين على مستوى المجموعة نظراً لتطبيق منصة تشغيل مستقبلية وموحدة هي " OneOoredoo " بالإضافة إلى مشروع التحول الذي طبق في الشركة وهو مشروع " braveheart "، فقد تم تعويضه جزئياً نتيجة لأداء قوي للأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين في أسواق أخرى.

بلغ الإنفاق الرأسمالي خلال الفترة 2.7 مليار ر.ق.

وارتفع التدفق النقدي المعدل بنسبة 3% ووصل إلى 6.4 مليار ر.ق، مدفوعاً بانخفاض الإنفاق الرأسمالي، والذي عوضه جزئياً انخفاض الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين.

أما صافي الربح المعدل للفترة فقد بلغ 2.8 مليار ر.ق، مقارنة بصافي ربح بلغ 2.2 مليار ر.ق في 2021. يذكر أن صافي الربح قد تم تعديله بذات الأسلوب الذي استخدم لتعديل الربح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين وأوجه الضعف وأثر سعر الصرف. وتضمن صافي الربح في 2021 بندين رئيسيين غير متكرران (خسائر انخفاض القيمة في ميانمار بلغت قيمتها 2.3 مليار ر.ق، وتحقيق 1.0 مليار ر.ق نتيجة لمكاسب من بيع أبراج اتصالات في إندونيسيا)

وبلغ العدد الموحد للعملاء 56 مليون عميل، مدفوعاً بالنمو في معظم الأسواق، وقابله انخفاض في ميانمار.

يوصي مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على الأسهم بواقع 0.43 ر.ق للسهم الواحد. وتستند هذه التوصية على وجود ميزانية عمومية سليمة، وسيولة كافية، وأداء تشغيلي قوي بشكل عام.

المؤشرات التشغيلية:

سجلت Ooredoo قطر إيرادات قياسية بعد اختتام بطولة كأس العالم الفيفا قطر، والتي تعد البطولة الرياضية الأكثر أهمية في العالم، مما ساعد الشركة في تعزيز مكانتها باعتبارها مقدم عالمي رائد لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وبالإضافة إلى ذلك، عينت الشركة الشيخ علي بن جبر آل ثاني في منصب الرئيس التنفيذي بتاريخ 8 يناير 2023، بعد انتهاء الفترة التي يغطيها التقرير السنوي للمجموعة.

رفعت ستاندرد أند بورز تصنيف Ooredoo إلى A / A-1 ، نظراً لتحسن التدفق النقدي الحر مع نظرة مستقبلية مستقرة، بعد انتهاء الفترة بتاريخ 9 فبراير.

وفي 7 ديسمبر أصبحت Ooredoo الكويت أول شركة اتصالات في الكويت تقوم بدمج Apple Pay في تطبيقها.

وفي 4 ديسمبر حصلت Ooredoo المالديف على جائزة " Gold 100 "وهي جائزة مرموقة تمنح لـ 100 شركة رائدة في المالديف.

أما في 24 نوفمبر فقد ابرمت Ooredoo الجزائر شراكة مع البنك الوطني الجزائري لتمكين أصحاب الحسابات لدى البنك من دفع تكلفة خدمات Ooredoo عبر أجهزة الصراف الآلي وخدمة Wimpay للتعاملات المصرفية الإلكترونية، والتي تدعم الدفع باستخدام رمز QR والمتاحة عبر تطبيق مخصص دون تكلفة إضافية. وفي ديسمبر، فازت الشركة بجائزة أفضل مشغل أفريقي لخدمات الاتصالات، وجائزة أفضل مبادرة أفريقية في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات، وذلك خلال قمة القادة التي نظمتها مجلة "تيليكوم ريفيو".

وحصلت Ooredoo عمان على جائزة أفضل تجربة رقمية لعميل من مجلة "تيليكوم ريفيو"، وحصلت كذلك على الجائزة البرونزية عن التميز في الابتكارات في الصناعات التكنولوجية"، وذلك ضمن جوائز ستيفي الشرق الأوسط.

وفي 1 نوفمبر 2022، تسلمت هتار ثانت زن مهام منصبها الجديد كرئيس تنفيذي بالإنابة لشركة Ooredoo ميانمار.

وتعليقاً على النتائج، قال سعادة الشيخ/ فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة Ooredoo: "حققت مجموعة Ooredoo مع نهاية عام 2022 نتائج ممتازة، فقد بلغت إيرادات الشركة 22.7 مليار ر.ق، وزيادة ملحوظة في صافي الربح المعدل. ويُعدُ هذا النجاح شهادة على التزامنا بتوفير خدمات اتصالات قوية، وتجربة استثنائية للعملاء، وتوفير أعلى قيمة للمساهمين.

وبالإضافة إلى ذلك، فإنني أشعر بالاعتزاز للإعلان أن تصنيف الشركة الائتماني قد تم رفعه من قبل وكالة ستاندرد آند بورز العالمية إلى A/A -1، مع نظرة مستقبلية ثابتة، مما يعكس متانة الموقف المالي للشركة. ويأتي رفع تصنيف الشركة الائتماني كشهادة على التزامنا بتحقيق القيمة لأصحاب المصلحة في الشركة، وهو أيضاً نتيجة مباشرة لتحسن التدفق المالي.

وكنتيجة لاستراتيجيتنا الخاصة بالتحول الرقمي، فإننا نستفيد وبفعالية عالية من الفرص المتاحة في الأسواق، ونتأهب وكلنا ثقة لتحقيق مزيد من النجاحات. فقدرتنا على المحافظة على مرونة الشركة وتأقلمها مع طبيعة التغير السريعة للأسواق التي نتواجد فيها تجعلنا نتمتع بموقف يمكننا من مواصلة النمو وتحقيق عائدات قوية.

وأخيراً، يسرني أن أعلن بأن مجلس الإدارة سيوصي بتوزيع أرباح نقدية بواقع 0.43 ر. ق للسهم الواحد وذلك في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية الذي سيعقد في 7 مارس 2023."

كما علق السيد عزيز العثمان فخرو العضو المنتدب لمجموعة Ooredoo بقوله: " أشعر بكثير من الحماس لإعلامكم بأننا قد حققنا زيادة في صافي أرباحنا المعدل بنسبة 27% ليصل إلى 2.8 مليار ر.ق، وهي أفضل نتيجة نحققها منذ 2013. وبالإضافة إلى ذلك، فيسرني أن أعلن بأننا حققنا نمواً ملحوظاً فيما يتعلق بإيراداتنا المعدلة بلغ 4%، لتصل إلى 22.7 مليار ر.ق، فيما حافظ هامش إيراداتنا قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين على قوته عند 40%. ويأتي ذلك شهادة على العمل الاستثنائي والجهود الحثيثة التي بذلت وعلى التزام كل واحد من موظفينا. فعلى الرغم من التحديات التي واجهناها، إلا أن تطلعاتنا كانت مركزة دائماً على توفير تجربة فائقة الجودة لعملائنا، وهو ما يُعدُ انعكاساً حقيقياً للالتزام الراسخ للشركة بالتميز.

فقد كان أداء سوقنا الأول قطر استثنائياً، فحققنا إيرادات قياسية مع اختتام بطولة كأس العالم الفيفا، وساهم ذلك في تعزيز مكانة الشركة كشركة اتصالات وتكنولوجيا معلومات عالمية رائدة. فقد كان أداء Ooredoo قطر خلال 2022 مدهشاً، فقد حققت الشركة زيادة بنسبة 7% في إيراداتها التي وصلت إلى 8.0 مليار ر.ق. وكان ذلك مدفوعاً بنمو كل من: خدمات الاتصالات آجلة الدفع، وتلفزيون Ooredoo، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، وارتفاع مبيعات الأجهزة. كما أننا بدأنا عام 2023 بالترحيب بالشيخ علي بن جبر آل ثاني، الرئيس التنفيذي المُعين حديثاً لـ Ooredoo قطر، والذي سيواصل العمل على الأسس المتينة التي أرساها الرؤوساء التتنفيذييون الذين سبقوه، مما سيمكن Ooredoo قطر من مواصلة ابتكاراتها والاستمرار في إيجاد القيمة في سوقنا الأول قطر.

كما حققت Ooredoo عُمان أداءً قوياً خلال 2022، وأنهت العام بارتفاع إيراداتها بنسبة 5%، مدفوعة بنمو خدمات الاتصالات آجلة الدفع، وإيرادات مبيعات الأجهزة ومبيعات الشركات.

وبالنسبة لشركة آسياسل، فقد حققت نمواً كبيراً في عدد عملائها في 2022 بلغ 7%، وخاصة مع توفير الشركة للكثير من العروض للعملاء مثل حزم البيانات المجانية، وباقات الإضافات، حزم التجوال لكأس العالم، وبطاقات الحزم.

أما Ooredoo تونس فقد أصبحت أكثر قدرة على المنافسة فيما يتعلق بالألياف الضوئية، انطلاقاً من استراتيجيتها الموجهة التي مكنتها من الفوز بالعديد من المشاريع، وخاصة على صعيد القطاع الخاص. واستمر كذلك العمل في نشر الألياف الضوية محققاً تقدماً مهماً. كما كان 2022 عاماً شهدت فيه Ooredoo تونس تحقيق نجاحات مختلفة، تمكنت فيها من تحقيق هامش للأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاءا الدين بلغ 44%."

نظرة على الأداء التشغيلي

الشرق الأوسط

Ooredoo قطر

حققت Ooredoo قطر خلال 2022 أداءً مميزاً، حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة 7% ووصلت إلى 8 مليارات ر.ق. وكان ذلك مدفوعاً بنمو خدمات الاتصالات آجلة الدفع، وخدمة تلفزيونOoredoo ، وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ومع ذلك، فقد انخفضت الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 1% وذلك نتيجة للرعايات التي وفرتها الشركة بمناسبة إقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم الفيفا.

وارتفعت قاعدة عملاء Ooredoo قطر بنسبة 14%، حيث قام 460,000 عميل بتفعيل اشتراكاتهم خلال الربع الرابع من العام، وهو ما يُعدُ أعلى من المعدل الطبيعي للاشتراكات.

وحققت Ooredoo قطر إيرادات قياسية مع ختام فعاليات الحدث الرياضي الأكبر في العالم، مما عزز مكانتها كمقدم عالمي رائد عالمياً لخدمات الاتصالات وتكنولوحيا المعلومات. فقد طرحت الشركة شريحة الخط "هيًا"، بغية بقاء زوار قطر على اتصال خلال أكبر حدث رياضي في العالم. واستخدمت الشركة إجراءات جديدة تعمل بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للتحقق من الهوية، ولتفعيل بطاقات شريحة الخط وتسريع إنهاء إجراءات ضم العملاء الجدد لشبكتها. واستُخدم في توفير هذه الخدمة تكنولوجيا رقمية متطورة تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي هي Know Your Customer لإطهار الهوية الحقيقية للمستخدمين بسرعة وكفاءة.

ومع بداية 2023، رحبت Ooredoo قطر بالشيخ علي بن جبر آل ثاني، رئيسها التنفيذي المعين حديثاً، والذي سيواصل العمل على الأسس القوية التي وضعها سابقوه، وسيسعى إلى الاستمرار في الابتكار وإيجاد القيمة في سوقنا الأول .. قطر.

Ooredoo عُمان

كان أداء Ooredoo عُمان قوياً خلال 2022، فقد أنهت الشركة العام بنمو إيراداتها بنسبة 5%، مدفوعة بنمو إيرادات خدمات الاتصالات آجلة الدفع، ومبيعات الأجهزة، ومبيعات الشركات. وارتفعت الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين خلال الفترة بنسبة 5%، لتصل إلى 1.3 مليار ر.ق، وبدعم هامش قوي للأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بلغ 52%.

وارتفعت قاعدة عملاء Ooredoo عُمان لتصل إلى 3.0 مليون عميل خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، مقارنة مع 2.9 مليون عميل نهاية 2021.

وكشهادة على جهود الشركة المستمرة لطرح منتجات جديدة، حصلت Ooredoo عمان على جائزة "أفضل تجربة عملاء رقمية في الشرق الأوسط" من مجلة تيليكوم ريفيو، كما حصلت على جائزة ستيفي الشرق الأوسط البرونزية وذلك عن "التميز في ابتكارات صناعات التكنولوجيا".

وكذلك، استمرت الشركة في جهودها لنشر تكنولوجيا 5G، وقالت الشركة بأنها نشرت التكنولوجيا في 600 محطة في السلطنة مع نهاية العام.

Ooredoo الكويت

حققت Ooredoo الكويت في 2022 إيرادات قوية بلغت 2.8 مليار ر.ق. تشكل نمواً بنسبة 11% مقارنة بالعام الماضي. وحققت الشركة ارتفاعاً بنسبة 15% في أرباحها قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين نتيجة لنمو إيرادات الخدمات، ومدعومة بهامش مستقر للأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بلغ 30%.

وارتفعت قاعدة عملاء Ooredoo الكويت بنسبة 8% ليصل عددهم في 31 ديسمبر 2022 إلى 2.7 مليون عميل، مقارنة مع 2.5 مليون عميل نهاية 2021.

وأدى قيام Ooredoo الكويت بدمج Apple Pay مع تطبيق MyOoredoo إلى تحسين تجربة الدفع بالنسبة لمستخدمي أجهزة Apple، وسجل تحقيق استفادة كبيرة من هذه الخدمة بعد إطلاقها. وكانت الشركة أول من يطلق خدمة Apple Pay من قطاع الاتصالات في الكويت. وإلى جانب ذلك، استمرت الشركة في الاستثمار في تحسين خدمات 5G، وأطلقت حديثاً 50 محطة تسهم في تحسين التغطية وتجربة العملاء.

آسياسل - العراق

حققت آسياسل خلال 2022 إيرادات قوية بلغ مجموعها 3.7 مليار ر.ق. وعلى الرغم من ذلك، انخفضت الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 6% نتيجة بشكل عام لارتفاع تكلفة كل من الخطوط المستأجرة وأسعار الطاقة.

وشهدت قاعدة العملاء في 2022 ارتفاعاً كبيراً بلغ 7% نتيجة للعروض المغرية مثل حزم البيانات المجانية، وباقات الإضافات، وباقات التجوال خلال كأس العالم، بالإضافة إلى إطلاق بطاقات الباقات.

وشهد الربع الرابع ارتفاعاً ملحوظاً في حركة البيانات بلغ 6% في البيانات و18% في مستخدمي البيانات، وذلك بعد إطلاق باقات يومية وأسبوعية. وكذلك ارتفع عدد المواقع مما أدى إلى توفير التغطية لفئات من السكان بلغ 100% و98% و97% في خدمات 2G و3G و4G على الترتيب. كما شهد عدد مستخدمي التطبيق زيادة ملحوظة.

Ooredoo فلسطين

على الرغم من المصاعب الاقتصادية والسياسية، إلا أن Ooredoo فلسطين تمكنت في 2022 من تحقيق نمو في إيراداتها. فقد بلغ مجموع إيرادات الشركة 421 مليون ر.ق، تشكل زيادة بنسبة 3%، مدفوعة بزيادة إيرادات خدمات الاتصالات آجلة الدفع.

كما ارتفعت الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين خلال الفترة بنسبة 4%، ووصلت إلى 155 مليون ر.ق، مدفوعة بارتفاع إجمالي الإيرادات مع ارتفاع إيرادات البيانات بوجه خاص.

يذكر أن Ooredoo فلسطين أطلقت منصة متطورة هي "صوت العميل" وذلك لقياس أنماط CAST وتسجيل آراء العملاء من زوايا مختلفة لتتمكن من الارتقاء بتجربة العملاء. وكذلك، أضافت الشركة مواقع راديو جديدة على شبكة 3G، وقامت بترقية الشبكة في الضفة الغربية.

شمال أفريقيا

Ooredoo الجزائر

مع تعافيها من بيئة شهدت تحديات كبيرة في السوق خلال 2021، تمكنت Ooredoo الجزائر من إنهاء عام 2022 باستقرار هامش أرباحها قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين الذي بلغ 35%. أما إيرادات الشركة فقد انخفضت بنسبة 2% نتيجة لانخفاض سعر صرف العملة الوطنية. غير أنه وعند احتساب الإيرادات بالدينار الجزائري كانت الإيرادات سترتفع بنسبة 3%.

وشهدت Ooredoo الجزائر أيضاً نمو عدد عملائها ليصل إلى 13 مليون عميل في 2022 مقارنة بعددهم البالغ 12.8 مليوناً في السنة التي سبقتها.

وانطلاقاً من الجهود الهادفة إلى تعزيز الخدمات الرقمية، تعاونت Ooredoo الجزائر مع بنك الجزائر الوطني من خلال توقيع اتفاقية للعمل معاً لتشجيع العملاء على استخدام الخدمات الرقمية. وستمكن هذه الشراكة أصحاب الحسابات من دفع قيمة خدمات Ooredoo عبر أجهزة الصراف الآلي ومن خلال خدمة Wimpay للخدمات المصرفية الإلكترونية، والتي تدعم عمليات الدفع باستخدام رمز QR، والتي تتوفر من خلال تطبيق مخصص دون تكلفة إضافية. وبالإضافة إلى ذلك، قامت Ooredoo الجزائر بنشر مواقع جديدة لتكنولوجيا 4G، مع إضافة سعة إضافية بنسبة 16% لشبكة 4G.

واستمرت Ooredoo الجزائر بالمحافظة على معايير مرتفعة لأداء شبكتها للبيانات.

Ooredoo تونس

بلغت إيرادات Ooredoo تونس 1.5 مليار ر.ق نهاية عام 2022 مقارنة بإيرادات بلغت 1.6 مليار ر.ق نهاية 2021. وعند حسابها بالعملة المحلية تكون إيرادات الشركة قد ارتفعت 1%. كما ارتفعت أرباح الشركة قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين في 2022 بنسبة 4%، لتصل إلى 651 مليون ر.ق، وذلك نتيجة لتسوية تكاليف تدفع لمرة واحدة في 2021. وفي 2022 ارتفع هامش الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بما يعادل 5 نقاط مئوية ليصل إلى 44%، مما كان عليه في العام الماضي. فيما ارتفعت قاعدة عملاء Ooredoo تونس بنسبة 3% ليتصل عدد العملاء إلى 7.1 مليون شخص.

وساهمت العروض الخاصة في تحقيق أداء إيجابي هذا العام. ومن بين تلك العروض، باقات الطلاب، وباقة كأس العالم للتجوال، والتطبيق الجديد Ooredoo Express، وتخفيض تكلفة حزم البيانات خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم. كما شهدت حركة البيانات نمواً كبيراً نتيجة لتخفيض الأسعار.

وتحولت Ooredoo تونس إلى شركة أكثر تنافسية في مجال الألياف الضوئية، وذلك نظراً لاستراتيجيتها الموجهة التي مكنتها من الفوز بمشاريع مهمة، وخاصة في القطاع الخاص. يذكر أن عملية نشر الألياف الضوئية مستمرة حتى تحقق تقدماً في الوقت المناسب.

آسيا

Indosat Ooredoo Hutchison (IOH)

مر عام على عملية الاندماج بين شركة إندوسات Ooredoo وشركة 3 Indonesia، مما أدى إلى تأسيس شركة جديدة تحمل اسم Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) رسمياً وذلك في 4 يناير 2022. وقد حققت هذه الشراكة الاستراتيجية نجاحاً كبيراً، مما استدعى أن تُعرف الشركة الجديدة بأنها مشروع مشترك، وليست شركة تابعة. ونتيجة لذلك، أصبحت مجموعة Ooredooتضيف مساهمة بنسبة 33% فقط من أرباح Indosat Ooredoo Hutchison إلى أرباحها قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين. ويذكر أن أداء IOH قد فاق جميع التوقعات، فحققت الشركة نتائج أفضل مما كان مخططاً له.

وبانتظار أن يتم الإعلان عن تلك الأرقام قريباً، فإننا نود الإشادة بذلك الإنجاز الذي يتميز بأهميته الشديدة، وتقديم الشكر والثناء لجهود جميع الذين شاركوا في الاتفاق على هذه الشراكة وجعلها نجاحاً منقطع النظير.

وستعلن IOH عن نتائجها للسنة المالية يوم 13 فبراير 2023.

Ooredoo المالديف

أنهت Ooredoo المالديف العام 2022 بإيرادات بلغت 454 مليون ر.ق تشكل زيادة بنسبة 8% عما كانت عليه في 2021. وحققت الشركة 17% زيادة في أرباحها قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 لتصل إلى 244 مليون ر.ق، مقارنة مع 208 مليون ر.ق في 2021.

وفي إطار رؤيتها للارتقاء بتجربة عملائها من خلال التحول الرقمي، قامت Ooredoo المالديف بترقية "Evee"، وهو أول مساعد رقمي على الإطلاق يتم تشغيله بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في المالديف، ويمكن “Evee” العملاء من التواصل باللغة المحلية، "ديفيهي". كما قامت الشركة بترقية تطبيق Super App من Ooredoo باستخدام مزيد من التصاميم التفاعلية وسهلة الاستخدام، مما يعزز استخدامات العملاء، ويمكن من سهولة الوصول إلى خدمات الرعاية الذاتية، والتسوق عبر الإنترنت، والاستفادة من خدمات "m-Faisaa"، والتواصل معنا عبر Live Chat.

وكشهادة على جهود الشركة في وضع الأسس لتحويل المالديف إلى دولة رقمية، وإثراء حياة عملائنا، حصلت Ooredoo المالديف على جائزة Gold 100، وهي جائزة مرموقة تمنح للشركة المائة الرائدة في المالديف.

Ooredoo ميانمار

على الرغم من استمرار إغلاق خدمات الإنترنت في أجزاء من منطقة ساغاينغ، وزيادة الضرائب على خدمات البيانات لتصل إلى 15%، إلا أن Ooredoo ميانمار حققت إيرادات وصلت إلى 1.0 مليار ر.ق، وارتفاعاً بنسبة 7% في الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين، مدعومة بنمو قوي لمعدل العائد المالي من كل مستخدم. كما أن الإيرادات قد ارتفعت بنسبة 15% عند احتسابها بالعملة المحلية.

وكانت مجموعة Ooredoo قد أعلنت في سبتمبر 2022 عن بيع شركة الاتصالات التابعة لها في ميانمار إلى شركة Nine Communications Pte. بقيمة إجمالية تعادل 576 مليون دولار أمريكي مع الأخذ بعين الاعتبار إجمالي حقوق ملكية بقيمة 162 مليون دولار أمريكي. وتُعد اتفاقية البيع هذه إنجازاً مهماً ينطلق من القرارات الاستراتيجية للمجموعة، والذي يهدف للتركيز على الأسواق التي تتبوأ Ooredoo فيها مراكز متقدمة. وتخضع عملية البيع للظروف المعتادة لإتمام البيع، بما في ذلك الحصول على موافقة الجهات التنظيمية في ميانمار.

وستنشر Ooredoo البيانات المالية الكاملة لسنة 2022 على موقعها على الإنترنت http://www.ooredoo.com.

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معلومات عن Ooredoo

Ooredoo شركة اتصالات عالمية تعمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا. وتقدم الشركة خدماتها لعملائها من الأفراد والشركات في 10 دول، كما تعد Ooredoo شركة رائدة في توفير تجربة مميزة لاستخدام البيانات من خلال محتوى واسع وخدمات متطورة عبر شبكاتها المتطورة الثابتة والجوالة.

في 31 ديسمبر 2022، بلغت إيرادات الشركة 23 مليار ر.ق، وأسهم Ooredoo مدرجة في بورصة قطر، وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية.