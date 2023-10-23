بلغت الأرباح الموحدة للسهم الواحد 162 فلساً

مدينة الكويت، دولة الكويت: أعلنت الشركة الوطنية للإتصالات المتنقلة ش.م.ك.ع "Ooredoo" (الرمز في شريط بورصة الكويت: OOREDOO)، اليوم نتائجها المالية لفترة التسعة اشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023:

ارتفعت الإيرادات الموحدة بنسبة 5% لتصل إلى 486 مليون دينار كويتي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 مقارنة بـ 465 مليون دينار كويتي لنفس الفترة من سنة 2022. وقد تأثرت هذه الإيرادات بشكل إيجابي نتيجة كفاءة التشغيل في الكويت وتحسن الأداء السنوي في كل من المالديف والجزائر.

ارتفعت قاعدة العملاء الموحدة بنسبة 2% لتصل إلى 25.2 مليون عميل في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 مقارنة بـ 24.7 مليون عميل لنفس الفترة من سنة 2022.

ارتفع الدخل قبل إحتساب الفوائد والضرائب والإستهلاك والإطفاء بنسبة 7% ليصل إلى 184 مليون دينار كويتي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 مقارنة بـ 173 مليون دينار كويتي لنفس الفترة من سنة 2022.

ارتفع صافي الربح العائد للشركة الوطنية للإتصالات المتنقلة ليصل إلى 81 مليون دينار كويتي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 مقارنة بـ 33 مليون دينار كويتي لنفس الفترة من سنة 2022. وجاء نمو صافي الأرباح بشكل رئيسي من Ooredoo الكويت بعد صدور حكم قضائي نهائي يتعلق باسترداد فائض التعرفة التنظيمية المدفوعة والتي بلغت 43.8 مليون دينار كويتي في قضية ضد وزارة الاتصالات الكويتية وهيئة تنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "CITRA".

بلغت الأرباح الموحدة للسهم الواحد 162 فلساً لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 مقارنة بـ 65 فلساً لنفس الفترة من سنة 2022.

صرّح الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة قائلاً: "واصلت الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة مسارها التصاعدي القوي وسجلت معدلات نمو سريعة خلال الربع الثالث، وحققت بذلك مجموعة قوية من النتائج لفترة التسعة أشهر الأولى من سنة 2023. وقد سجلت الإيرادات الموحدة ارتفاعا بنسبة 5% لتصل إلى 486 مليون دينار كويتي، مدعومة بأداء تشغيلي جيد في الكويت والمالديف والجزائر.

وقد أدى التزامنا الثابت بتقديم خدمة لا تضاهى لعملائنا إلى زيادة حجم قاعدة عملائنا بنسبة 2% لتصل إلى 25.2 مليون عميل. كما حققنا أرباحا صافية عائدة إلى الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة بلغت 81 مليون دينار كويتي مقارنة بـ 33 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من السنة الماضية، ويرجع هذا النمو إلى حكم قضائي نهائي لصالح Ooredoo الكويت والذي أدى إلى استرداد فائض التعرفة التنظيمية المدفوعه مسبقاً.

بالإضافة إلى ذلك، إرتفع الربح الموحد للسهم إلى 162 فلس للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023 مقارنة بـ 65 فلس للفترة ذاتها من سنة 2022. وأدّى استمرار الكفاءة التشغيلية في الكويت إلى تحقيق نتيجة ممتازة حيث ارتفعت الإيرادات والدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والإستهلاك والإطفاء بنسبة 5% و 13% على التوالي على أساس سنوي، كما ارتفع حجم قاعدة العملاء بنسبة 5%.

وقد سجلت Ooredoo الجزائر أداءاً قويا حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 9% كما ارتفع حجم قاعدة العملاء بنسبة 2%. أما Ooredoo المالديف فقد حققت زيادة في الإيرادات بنسبة 9% ونمواَ في حجم قاعدة عملائها بلغت 4%. وعلى الرغم من الظروف التشغيلية الصعبة ، حققت Ooredoo فلسطين زيادة في حجم قاعدة عملائها بلغت 3%. أما Ooredoo تونس فقد ارتفع حجم قاعدة عملائها بنسبة 1% خلال الفترة.

لا زلنا متمسكين بالتزامنا الثابت في تعظيم قيمة حقوق المساهمين من خلال التحسين المستمر لكفاءتنا التشغيلية وتعزيز النمو في كافة أنشطة وأعمال الشركة مع الاستمرار في تقديم أفضل خدمة عملاء".

نظرة على العمليات:

يمكن تلخيص الأداء التشغيلي لـلمجموعة على النحو التالي:

Ooredoo – الكويت

صرّح الرئيس التنفيذي، السيد عبد العزيز يعقوب البابطين لشركة Ooredoo الكويت، عن أداء Ooredoo الكويت المالي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، وأعرب عن امتنانه وتقديره للنتائج المتميزة التي تحققت. كما أشاد بفريق العمل المخلص وأكد أن هذه الإنجازات جاءت نتيجة التعاون القوي فيما بينهم وسعيهم لدفع حدود الابتكار. وأوضح أن الرحلة نحو النجاح لم تكن ممكنة دون الجهود الكبيرة التي بذلتها الشركة لتحسين الخدمات واعتماد استراتيجية التحول الرقمي وتكاملها فيها، بالإضافة إلى استخدام البنية التحتية المتقدمة والعمل المستمر على تطوير تجربة العملاء. وأكد على تفاني Ooredoo الثابت في تحقيق التميز، والسعي لتجاوز توقعات قاعدة عملائها الواسعة، وتقديم أفضل ما تقدمه صناعة الاتصالات.

أضاف السيد عبد العزيز البابطين قائلاً: "إن استثمارات الشركة الكبيرة في تطوير شبكة ال 5G تؤكد حرصنا على التميز، ونفخر أن جهودنا في هذا المجال أتت بثمارها حين حصلنا على جائزة "الشراكة الرائدة في تقنية 5G ، وهو ما يعزز مكانتنا كرواد في الصناعة. إن هذه الإنجازات قد منحت مجموعة Ooredoo سمعة مرموقة في جوائز الأعمال الدولية لعام 2023، مما يؤكد التزامنا بالابتكار والتميز على الصعيدين المحلي والعالمي."

وفي ختام كلمته، أكد السيد البابطين: "إن التطور الذي نشهده لا يقتصر على الجانب التكنولوجي فقط، بل نحن ملتزمون بشدة بتخصيص خدمات تلبي احتياجات عملائنا الأعزاء وأساليب حياتهم. لقد تم ابتكار العديد من الحلول التي تناسب شرائح مجتمعية متنوعة، مما زاد في النهاية من رضا العملاء وثقتهم بنا. لقد قمنا بتعزيز جميع جوانب منتجاتنا وخدماتنا وعروضنا الترويجية من خلال وسائل رقمية، مما ضمن لهم أفضل تجربة اتصالات على مستوى السوق المحلي. وهذا النمو المستدام تحقق بفضل المثابرة والإصرار الذي أبداه كل فرد في شركة Ooredoo الكويت، وتفوقنا في تلبية توقعات عملائنا".

ارتفعت قاعدة عملاء Ooredoo في الكويت إلى 2.9 مليون عميل في نهاية فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023، بزيادة قدرها 5٪ مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022. وقد سجلت Ooredoo الكويت زيادة في الإيرادات بنسبة 5٪ لتصل إلى 185.0 مليون دينار كويتي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر2023 مقارنة بـ 176.6 مليون دينار كويتي لنفس الفترة من سنة 2022. وارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 13٪ ليصل إلى 59.9 مليون دينار كويتي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 مقارنة بـ 53.1 مليون دينار كويتي لنفس الفترة من سنة 2022، مدفوعة بالكفاءات التشغيلية في جميع أنحاء الأعمال التجارية للشركة.

Ooredoo – تونس

ارتفعت قاعدة عملاء Ooredoo في تونس بنسبة 1% لتصل إلى 7.3 مليون عميل في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023. وانخفضت الإيرادات إلى 92.4 مليون دينار كويتي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 مقارنة بـ 94.1 مليون دينار كويتي لنفس الفترة من سنة 2022. وانخفض الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 35.1 مليون دينار كويتي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 مقارنة بـ 41.8 مليون دينار كويتي لنفس الفترة من سنة 2022.

Ooredoo – الجزائر

ارتفعت قاعدة عملاء Ooredoo الجزائر بنسبة 2% لتصل إلى 13.2 مليون عميل في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023. وارتفعت الإيرادات بنسبة 9% لتصل إلى 152.2 مليون دينار كويتي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 مقارنة بـ 139.2 مليون دينار كويتي لنفس الفترة من سنة 2022. وارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 18% ليصل إلى 61.7 مليون دينار كويتي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 مقارنة بـ 52.5 مليون دينار كويتي لنفس الفترة من سنة 2022.

Ooredoo – فلسطين

ارتفعت قاعدة العملاء في فلسطين بنسبة 3٪ لتصل إلى 1.4 مليون عميل في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023. وقد انخفضت الإيرادات إلى 25.7 مليون دينار كويتي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 ، مقارنة بـ 26.7 مليون دينار كويتي في نفس الفترة من سنة 2022. وارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 5٪ ليصل إلى 10.5 مليون دينار كويتي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 مقارنة بـ 10.0 مليون دينار كويتي لنفس الفترة من سنة 2022. بعد نهاية الربع، حدثت أضرار جسيمة للشبكة في غزة مما أثر سلباً على الأعمال التجارية لـ Ooredoo فلسطين.

Ooredoo – المالديف

ارتفعت قاعدة العملاء في Ooredoo المالديف بنسبة 4٪ لتصل إلى 391 ألف عميل في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023. وقد سجلت Ooredoo المالديف ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 9٪ لتصل إلى 30.6 مليون دينار كويتي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 ، مقارنة بـ 28.2 مليون دينار كويتي لنفس الفترة من سنة 2022. وارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 11٪ ليصل إلى 16.9 مليون دينار كويتي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 مقارنة بـ 15.3 مليون دينار كويتي لنفس الفترة من سنة 2022.

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