مدينة الكويت، دولة الكويت: أعلنت اليوم الشركة الوطنية للإتصالات المتنقلة ش.م.ك.ع "Ooredoo" (الرمز في شريط بورصة الكويت: OOREDOO)، عن نتائجها المالية للربع الأول من سنة 2026:

الأحداث الماليّة البارزة:

ارتفعت الإيرادات الموحدة بنسبة 11 % لتصل إلى 197 مليون دينار كويتي في الربع الأول من سنة 2026 مقارنة بـ 178 مليون دينار كويتي للربع الأول من سنة 2025. وقد تأثر نمو الإیرادات بالأداء القوي لعملیاتنا التشغیلیة في كلٍّ من الجزائر وتونس والكويت وفلسطين.

ارتفعت قاعدة العملاء الموحدة بنسبة 5% لتصل إلى 27.7 مليون عميل في الربع الأول من سنة 2026 مقارنة بـ 26.3 مليون عميل للربع الأول من سنة 2025.

ارتفع الدخل قبل إحتساب الفوائد والضرائب والإستهلاك والإطفاء بنسبة 15% ليصل إلى 80 مليون دينار كويتي في الربع الأول من سنة 2026 مقارنة بـ 70 مليون دينار كويتي للربع الأول من سنة 2025.

ارتفع صافي الربح العائد للشركة الوطنية للإتصالات المتنقلة بنسبة 21% ليصل إلى 22 مليون دينار كويتي في الربع الأول من سنة 2026 مقارنة بـ 18 مليون دينار كويتي للربع الأول من سنة 2025.

بلغت الأرباح الموحدة للسهم الواحد 44 فلساً في الربع الأول من سنة 2026 مقارنة بـ 36 فلساً للربع الأول من سنة 2025.

صرّح الشيخ ناصر بن حمد آل ثاني ، رئيس مجلس الإدارة قائلاً:حققت الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة – Ooredoo بداية قوية لعام 2026، حيث سجلت نتائج متميزة خلال الربع الأول، مدفوعة باستمرار الزخم التشغيلي عبر أسواقها بقيادة شركة Ooredoo الكويت.

وقد ارتفعت الإيرادات الموحّدة بنسبة % 11على أساس سنوي لتصل إلى 197 مليون دينار كويتي، كما ارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة %15 ليبلغ 80 مليون دينار كويتي، مما أسفر عن تحسّن هامش الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء ليصل إلى %41. وفي السياق ذاته، ارتفع صافي الربح العائد لمساهمي الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة بنسبة % 21على أساس سنوي ليصل إلى 22 مليون دينار كويتي، الأمر الذي يعكس انضباطًا واضحًا في التنفيذ على مستوى المجموعة.

وعلى صعيد الأداء التشغيلي، حققت Ooredoo الكويت أداءً قويًا خلال الربع الأول، مدفوعًا بنمو إيرادات الخدمات والإدارة الفعّالة للتكاليف. كما واصلت كل من الجزائر وتونس الحفاظ على زخم نموهما التجاري القوي مدعومتين بالطلب المتزايد على خدمات البيانات والخدمات الرقمية والثابتة، في حين سجلت المالديف أداءً مرنًا مع تحسن في الأرباح واستمرار ريادتها في مجال الشبكات.

واصلت المجموعة تركيزها على تعزيز جودة الشبكة، وتوسيع نطاق الاتصال عالي السرعة، والارتقاء بتجربة العملاء، مما ساهم في زيادة قاعدة العملاء بنسبة % 5على أساس سنوي لتصل إلى 27.7 مليون عميل.

وبالنظر إلى المستقبل، ستواصل المجموعة التركيز على تعزيز أولوياتها الاستراتيجية من خلال الاستثمار الانتقائي، بما يدعم تحقيق نمو ربحي مستدام وتحقيق قيمة طويلة الأجل لمساهميها.

ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo الكويت عبد العزيز يعقوب البابطين: تواصل Ooredoo الكويت تحقيق أداء قوي يعكس وضوح استراتيجيتها ومرونة نموذج أعمالها، حيث نجحنا خلال الربع الأول من عام 2026 في الحفاظ على صدارتنا في السوق الكويتي من خلال التركيز على جودة الخدمات، وتقديم حلول رقمية متكاملة تلبي تطلعات عملائنا بمختلف شرائحهم. وقد ساهمت استثماراتنا المستمرة في تطوير البنية التحتية للشبكة، وتوسيع نطاق خدمات الجيل الخامس، إلى جانب إطلاق مبادرات مبتكرة تستهدف تعزيز تجربة العملاء، في تحقيق نمو مستدام في الإيرادات والأرباح.

كما نواصل العمل بوتيرة عالية على تطوير خدماتنا الرقمية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات في القطاعين العام والخاص، بما يدعم توجهنا نحو التحول إلى مزود متكامل للحلول الرقمية ونمط الحياة الذكية. ونؤكد التزامنا بدعم الاقتصاد الوطني من خلال تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة الفاعلة في المبادرات التنموية.

ويعكس تصدر Ooredoo الكويت في مؤشرات الأداء بحسب الدراسة الصادرة مؤخرا عن الشركة الكويتية للاستثمار، وتفوقها في قطاع الاتصالات من حيث الحصة السوقية للعملاء والنمو الثابت للأداء خلال الخمس السنوات الأخيرة، نجاح الاستراتيجية التي ننتهجها، والتي تركز على الابتكار، والكفاءة التشغيلية، وتعظيم القيمة المقدمة للعملاء والمساهمين على حد سواء.

وسنواصل خلال الفترة المقبلة البناء على هذا الزخم، من خلال الاستثمار في التقنيات الحديثة، وتوسيع خدماتنا الرقمية، وتعزيز تجربة العملاء، بما يضمن تحقيق نمو مستدام وترسيخ ريادتنا في سوق الاتصالات الكويتي."

نظرة على العمليات:

يمكن تلخيص الأداء التشغيلي للمجموعة على النحو التالي:

Ooredoo - الكويت

استقرت قاعدة عملاء Ooredoo الكويت عند 2.9 مليون عميل في الربع الأول من سنة 2026 , كما ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 3% لتصل إلى 67 مليون دينار كويتي في الربع الأول من سنة 2026 مقارنة بـ 65 مليون دينار كويتي للربع الأول من سنة 2025. وارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 8٪ ليصل إلى 24 مليون دينار كويتي في الربع الأول من سنة 2026 مقارنة بـ 22 مليون دينار كويتي للربع الأول من سنة 2025.

Ooredoo – تونس

ارتفعت قاعدة عملاء Ooredoo في تونس بنسبة 5% لتصل إلى 7.3 مليون عميل في الربع الأول من سنة 2026, وارتفعت الإيرادات بنسبة 19% لتصل إلى 37 مليون دينار كويتي في الربع الأول من سنة 2026 مقارنة بـ 31 مليون دينار كويتي للربع الأول من سنة 2025. وارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 28% ليصل إلى 15 مليون دينار كويتي في الربع الأول من سنة 2026 مقارنة بـ 12 مليون دينار كويتي للربع الأول من سنة 2025.

Ooredoo – الجزائر

ارتفعت قاعدة عملاء Ooredoo في الجزائر بنسبة 7% لتصل إلى 15.6 مليون عميل في الربع الأول من سنة 2026. وارتفعت الإيرادات بنسبة 16% لتصل إلى 73 مليون دينار كويتي في الربع الأول من سنة 2026 مقارنة بـ 63 مليون دينار كويتي للربع الأول من سنة 2025. وارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 18% ليصل إلى 32 مليون دينار كويتي في الربع الأول من سنة 2026 مقارنة بـ 27 مليون دينار كويتي للربع الأول من سنة 2025.

Ooredoo - فلسطين

استقرت قاعدة العملاء في فلسطين عند 1.5 مليون عميل في الربع الأول من سنة 2026. وارتفعت الإيرادات بنسبة 10% لتصل إلى 9 مليون دينار كويتي في الربع الأول من سنة 2026 مقارنة بـ 8 مليون دينار كويتي للربع الأول من سنة 2025. وارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 13% ليصل إلى 3 مليون دينار كويتي في الربع الأول من سنة 2026.

Ooredoo – المالديف

ارتفعت قاعدة العملاء في Ooredoo المالديف بنسبة 1% لتصل إلى 429 ألف عميل في الربع الأول من سنة 2026. واستقرت إيرادات Ooredoo المالديف على 11 مليون دينار كويتي في الربع الأول من سنة 2026. وارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 4% ليصل إلى 6 مليون دينار كويتي في الربع الأول من سنة 2026.

معلومات حول Ooredoo الكويت (الشركة الوطنية للإتصالات المتنقلة)

تم إطلاقها تجارياً في ديسمبر 1999، وبلغ سعر السهم في الشركة 1.484 دينار كويتي بتاريخ 31 مارس 2026، ليعطي قيمة سوقية لشركة الوطنية للإتصالات (Ooredoo) تبلغ 0.7 مليار دينار كويتي.

