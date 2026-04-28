مسقط, عمان – أعلنت OMPAY عن اختتام أول حملة من نوعها في المنطقة يقودها قطاع التقنية المالية لبطولة كأس العالم FIFA 2026™ مقدّمة من Visa، وذلك بتكريم الفائز بالجائزة الكبرى — التي تمثلت في تجربة متكاملة لحضور مباراة من دور الـ16 في بطولة كأس العالم FIFA 2026™ مقدّمة من Visa — إلى جانب تسعة من أفضل مستخدمي بطاقة OMPAY Visa من حيث مستوى المشاركة والاستخدام خلال فترة الحملة.

وقد حولت هذه المبادرة عمليات الدفع الرقمية اليومية إلى بوابة للوصول إلى أجواء كرة القدم العالمية، مؤكدة قدرة الحلول الرقمية على تقديم قيمة حقيقية في نمط الحياة العصري.

وباعتبارها محفظة رقمية حديثة، تواصل OMPAY التعاون مع شركائها الإقليميين والدوليين لتقديم تجربة مالية فورية وآمنة وسلسة. ومع سهولة التسجيل وتفعيل البطاقة مباشرة عبر التطبيق، إلى جانب الميزات المصممة لنمط الحياة اليومي، أصبحت بطاقة OMPAY Visa خيارًا مفضلاً للتسوق، والسفر، والترفيه، والمصروفات اليومية. وقد شكّلت هذه الحملة حافزًا إضافيًا لمكافأة المستخدمين على اعتماد المدفوعات الرقمية الحديثة.

واحتفالًا باختتام الحملة، نظّمت OMPAY فعالية خاصة لتكريم الفائز بالجائزة الكبرى وتسعة من أصحاب أعلى استخدام لبطاقة OMPAY Visa وقد شهد الحدث حضور أسطورة كرة القدم العُمانية علي الحبسي، الذي أضفى أجواءً من الفخر الوطني وروح الرياضة، فيما استمتع الحضور بتجربة تفاعلية تعكس قوة المجتمع الرقمي الذي صنعته الحملة.

وقال سامي اللومي، الرئيس التنفيذي لـ OMPAY: :" يمثل اختتام أول حملة يقودها قطاع التقنية المالية لكأس العالم FIFA 2026™ مقدّمة من Visa محطة فخر لأسرة OMPAY. لقد أثبتت هذه المبادرة كيف يمكن للمدفوعات الرقمية — عبر تطبيق OMPAY — أن تفتح آفاقًا لتجارب حياتية مميزة لعملائنا. ويسعدنا الاحتفاء بالفائز بالجائزة الكبرى والتسعة الآخرين الذين تعكس مشاركتهم الثقة المتنامية في منظومتنا المالية الحديثة والآمنة والفورية.”

وتؤكد هذه الحملة مكانة OMPAY كشركة تقنية مالية مقرها سلطنة عُمان وتعمل ضمن شراكات إقليمية ودولية راسخة، وتسهم في تسريع تبني المدفوعات الرقمية وتعزيز الشمول المالي في السلطنة.

نبذة عن OMPAY:

تعمل OMPAY بدعم من عُمانتل وبموافقة البنك المركزي العُماني، وهي شركة تقنية مالية سريعة النمو تُسهم في تطوير منظومة المدفوعات الرقمية في سلطنة عُمان. وتمكّن OMPAY الأفراد والشركات من إجراء معاملاتهم بسهولة وأمان من خلال محفظتها الإلكترونية، وبطاقاتها الافتراضية، وخدمات التحويل المالي، وحلول الدفع للتجار، وذلك تحت مظلة التقنية المالية العالمية ش.م.م.

للاتصال:

Mayukh Sikdar

Watermelon Communications

Dubai, UAE

mayukh@watermelonme.com

-انتهى-

