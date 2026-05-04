دبي، الإمارات العربية المتحدة – عزّزت أومودا وجايكو (OMODA & JAECOO) مسار نموّها العالمي المتسارع مع الاختتام الناجح لمهرجان أومودا العالمي للموسيقى (OMODA Global Music Festival)، والكشف عن استراتيجيتها الطموحة "من مليون إلى مليون سنوياً"، في خطوة تُجسّد تحوّل العلامة إلى قوّة مؤثرة في قطاع السيارات، تقودها التكنولوجيا وتلبّي تطلّعات الجيل الشاب، مع حضور يزداد أهمية في سوق دولة الإمارات.

أُقيمت الفعالية العالمية في مدينة ووهو الصينية، بالتزامن مع الذكرى السنوية الثالثة لانطلاق العلامة ومع محطة بارزة تمثّلت في تجاوز مبيعاتها العالمية التراكمية حاجز المليون سيارة خلال ثلاث سنوات فقط، لتصبح من أسرع علامات السيارات وصولاً إلى هذا الإنجاز. وجاء هذا الاحتفال مسك ختام قمّة شيري الدولية للأعمال (Chery International Business Summit) لعام 2026، بحضور أكثر من 4000 شريك وجهة معنية من مختلف أنحاء العالم.

وانطلاقاً من هذا الزخم، أعلنت أومودا وجايكو انتقالها الاستراتيجي من مرحلة النموّ السريع إلى مرحلة التوسّع العالمي المستدام، واضعةً نصب عينيها هدفاً طموحاً يتمثّل في تحقيق مبيعات سنوية تصل إلى مليون سيارة حول العالم. كما شهدت الفعالية مراسم خروج سيارة أومودا 4 (OMODA 4) من خط الإنتاج، في خطوة تسلّط الضوء على الجيل الجديد من طرازات العلامة، المصمّمة للمستهلكين العصريين المواكبين للتكنولوجيا.

وفي هذا السياق، قال شون شو، الرئيس التنفيذي لشركة السيارات العالمية أومودا وجايكو: "إنّ الوصول إلى مليون مستخدم حول العالم خلال ثلاث سنوات فقط لا يمثّل إنجازاً في مسار النموّ فحسب، بل يعكس أيضاً ثقة المستخدمين الشباب في مختلف أنحاء العالم، وروح الابتكار المشترك التي تجمعنا بهم. ومع انتقالنا إلى المرحلة التالية، سنواصل تركيزنا على تقديم حلول تنقّل ذكية وأنيقة تتمحور حول المستخدم وتلبّي تطلّعات الجيل الجديد، لاسيّما في الأسواق سريعة النمو مثل دولة الإمارات."

حقّقت أومودا وجايكو مسار نمو استثنائياً، إذ ارتفعت مبيعاتها التراكمية من 10000 سيارة في مارس 2023 إلى أكثر من 60000 سيارة شهرياً بحلول مارس 2026، مع حضور يمتدّ اليوم إلى 69 سوقاً و1364 صالة عرض حول العالم. وواصلت العلامة توسيع نطاق انتشارها بسرعة لافتة، فدخلت سوقاً جديداً كل 16 يوماً، وافتتحت صالة عرض جديدة يومياً، فيما سجّلت أداءً قوياً في أسواق متقدّمة مثل أوروبا. وفي المملكة المتحدة، جاءت جايكو 7 (JAECOO 7) ضمن السيارات الأكثر مبيعاً خلال شهر مارس، وشكّلت مركبات الطاقة الجديدة 65% من إجمالي المبيعات، ما يعكس الطلب المتنامي على حلول تنقّل فعّالة ومواكبة للمستقبل.

ويُنسب هذا النجاح، في صميمه، إلى إلمام العلامة الواسع بثقافة الشباب. فقد عكس مهرجان أومودا العالمي للموسيقى، بمشاركة فنانين من 18 دولة قدّموا 26 عرضاً، المقاربة الفريدة التي تعتمدها العلامة في الربط بين عالم التنقّل وأسلوب الحياة العصري والموسيقى والتعبير الثقافي. وينسجم هذا التوجّه مع طبيعة الجمهور الشاب والمتعدّد الثقافات في دولة الإمارات، كما يعزّز رؤية العلامة المتمثّلة في "نشارك الشباب حول العالم في صناعة حياة أفضل."

واستعرضت العلامة خلال الفعالية مجموعة من التقنيات المتقدّمة، من بينها تقنية الركن الذكي (VPD)، وهي نظام ركن ذاتي من دون سائق، إلى جانب مقصورة ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. ومن المقرر تزويد عدد من الطرازات المقبلة بهذه الخصائص الذكية، بما يعكس التزام أومودا وجايكو بتطوير حلول تنقّل من الجيل الجديد.

كما رسّخت أومودا وجايكو تميّزها عبر نموذج يقوم على المستخدم والابتكار المشترك. وخلال الفعالية، شارك أصحاب سيارات من مختلف أنحاء العالم تجاربهم الواقعية مع العلامة، ما عكس فلسفتها القائمة على الإصغاء إلى المستخدمين ومراعاة أساليب حياتهم في عملية تطوير المنتجات، وهي مقاربة تلامس بوضوح المستهلكين المتصلين رقمياً اليوم.

ومع خارطة نموّ طموحة واستثمارات متواصلة في الابتكار، تتمتّع أومودا وجايكو بمكانة قوية تؤهلها لتوسيع حضورها في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، من خلال تقديم حلول تنقّل ذكية وأنيقة وفعّالة، مصمّمة لتواكب تطلّعات المنطقة واحتياجاتها المتغيّرة.

ومع تجاوز العلامة عتبة المليون سيارة، تمضي أومودا وجايكو برؤية واضحة تقوم على الجمع بين الانتشار العالمي والتكنولوجيا المتقدّمة والابتكار المستلهم من جيل الشباب، للمساهمة في رسم ملامح مستقبل التنقّل.

