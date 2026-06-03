دبي، الإمارات العربية المتحدة – في ظلّ ترسيخ دولة الإمارات مكانتها كإحدى أبرز الوجهات العالمية لأساليب الحياة الراقية، والتنقّل الذكي، والعيش الحضري المتصل، تسلّط شركة أومودا وجايكو (OMODA & JAECOO) الضوء على تقنية الركن الذكي (VPD)، بوصفها ابتكاراً مستقبلياً في عالم التنقّل، صُمّم للارتقاء بمستويات الراحة والسهولة وتقديم تجربة قيادة حضرية فاخرة في مختلف أنحاء الدولة.

وقد استعرضت أومودا وجايكو تقنية الركن الذكي من دون سائق خلال معرض بكين الدولي للسيارات (Beijing Auto Show) وقمّة شيري الدولية للأعمال (Chery International Business Summit)، في تجسيدٍ لرؤيتها الأوسع الرامية إلى الجمع بين حلول التنقّل المستقبلية ومتطلبات أسلوب الحياة الفاخر. صُمّمت هذه التقنية لتلبية متطلّبات البيئات الحضرية العصرية، وتقدّم مزايا ذكية مثل ميزة "Come When Called" وميزة "Leave When Waved"، بما يتيح للمركبات ركن نفسها ذاتياً أو الوصول إلى نقاط استلام محدّدة عبر تقنية الاستدعاء الذكي.

سواء في وجهات التسوّق الفاخرة والمشاريع المطلة على الواجهات البحرية أو الفنادق الراقية والمناطق التجارية والوجهات الترفيهية، تأتي هذه التقنية لتسهيل أحد أكثر تحديات القيادة الحضرية شيوعاً، وهو ركن السيارة. وفي ظل درجات الحرارة المرتفعة التي تشهدها منطقة الخليج خلال فصل الصيف، تتيح هذه التقنية للمستخدمين البقاء داخل الأماكن المكيّفة براحة تامة، فيما تتوجّه مركباتهم ذاتياً إلى نقطة الاستلام المحدّدة، لتقدّم تجربة تنقّل سلسة ترتكز على الراحة والسهولة.

يهدف هذا النظام المتطوّر إلى تخفيف الضغوط المرتبطة بركن السيارة، بما يمنح المستخدمين تجربة تنقّل أكثر سهولة وانسيابية تنسجم مع متطلبات أسلوب الحياة الراقي، سواء خلال الفعاليات المزدحمة، أو عند زيارة مراكز التسوّق المكتظة، أو في أوقات الذروة داخل المدن. كما تعكس هذه التقنية التوجّه المتنامي نحو حلول التنقّل الذكية التي تنسجم بسلاسة مع أنماط الحياة العصرية الراقية ومنظومات المدن الذكية.

وإلى جانب تقنية الركن الذكي، استعرضت شركة أومودا وجايكو منظومتها الأوسع للتنقّل الذكي خلال معرض بكين الدولي للسيارات (Beijing Auto Show)، بما في ذلك منظومة الروبوتات أيموغا (AiMOGA Robotics)، في خطوة تؤكّد رؤيتها الهادفة إلى دمج الابتكارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تجارب التنقّل وأساليب الحياة المستقبلية.

في هذا السياق، قال شون شو، الرئيس التنفيذي لشركة السيارات العالمية أومودا وجايكو: "تمثّل تقنية الركن الذكي خطوة جديدة في منظومتنا للتنقّل الذكي، وتعكس التزام أومودا وجايكو بتقديم ابتكارات متقدّمة وحلول عملية تعزّز مستويات الراحة في تجارب القيادة اليومية."

وأضاف: "مع استمرار تطوّر أساليب الحياة الحضرية على مستوى العالم، ولاسيّما في أسواق رئيسية مثل دولة الإمارات العربية المتحدة، يتزايد توجّه المستهلكين نحو تقنيات أكثر ذكاءً وسلاسة، ترتقي بمستويات الفخامة والراحة ومتعة القيادة. ومن خلال ابتكارات مثل تقنية الركن الذكي، نهدف إلى إعادة تعريف طريقة تفاعل المستخدمين مع مركباتهم في البيئات الحضرية العصرية."

تندرج تقنية الركن الذكي ضمن منظومة التنقّل الأوسع المدعومة بالذكاء الاصطناعي لدى شركة أومودا وجايكو، والتي تشمل أيضاً تقنيات المقصورة الذكية، وأنظمة مساعدة السائق المتطوّرة، وحلول الاتصال الذكي من الجيل الجديد، المصمّمة جميعها لدعم أنماط التنقّل المستقبلية.

وكانت أومودا وجايكو قد تخطّت مؤخراً حاجز المليون سيارة في إجمالي مبيعاتها العالمية خلال ثلاث سنوات فقط، لتصبح واحدة من أسرع علامات السيارات نمواً على مستوى العالم. وفي دولة الإمارات، تجاوزت الشركة أيضاً حاجز 5000 مركبة مباعة، مع مواصلة تعزيز حضورها في قطاعَي البيع بالتجزئة وخدمات ما بعد البيع في مختلف أنحاء الدولة.

-انتهى-

#بياناتشركات