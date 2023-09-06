يتميز مشروع "أفا بالم جميرا، دورشيستر كوليكشن، دبي" بهيكل بناء فريد يعتمد منهجية الإنشاءات الفولاذية غير التقليدية

دبي، الإمارات العربية المتحدة - انطلاقاً من فلسفتها التطويرية في مجال تصميم وتشييد مشاريع أيقونية تسعى من خلالها إلى إرساء معايير جديدة للـعقارات فائقة الفخامة في دبي والمنطقة ككل، كشفت شركة أمنيات OMNIYAT المتخصصة في مجال التطوير العقاري الفاخر، والتي تتخذ من دبي مقراً لها، عن المنهجية الهندسية التي تعتمدها في تحفتها المعمارية "أفا بالم جميرا، دورشيستر كوليكشن، دبي"، التي تم منح تلزيمها لشركة Innovo Build LLC، احدى أكبر شركات المقاولات المتخصصة بالانشائات الراقية في الإمارات العربية المتحدة، لتتولى مهمة تنفيذ الأعمال الإنشائية. وقدم المهندسون المعماريون والمهندسون المدنيون المشرفون على المشروع إيضاحات عن التفاصيل الدقيقة للهياكل الفولاذية غير التقليدية للبناء، والتي تتيح لهم تشييد هيكل متميز ونموذج متفرد لنمط الحياة الفاخرة والإرتقاء بمفهوم الرفاهية في العيش بسلاسة ومن دون قيود.

سيشكل الهيكل الفولاذي لهذه التحفة المعمارية الفنية بديلاً عن الهيكل الخرساني التقليدي، وسيسهم في تمكين الأعمدة والعوارض الدقيقة التي تُشكل قاعدة للألواح و الامتدادات الدراماتيكية والأشكال المائلة ذات التصاميم الدقيقة . ومن خلال اختبار الإمكانيات اللامحدودة للهندسة، ستعتمد مكونات وعناصر واجهة "أفا بالم جميرا" معايير معمارية غير مسبوقة، مع أبواب منزلقة تمتد من الأرض إلى السقف، وصولاً إلى المساحة المخصصة للتراس الرئيسي. كما سيتم استخدام ألواح زجاجية منحنية تتماشى مع المسطح الأرضي، و التي صممت بأعلى المعايير ومواصفات الجودة للحفاظ على المتطلبات الحرارية والعزل الصوتي. كما تم تصميم الهيكل الفولاذي للبناء بخبرة فائقة، ليشمل شرفات ناتئة واسعة وكبيرة الحجم ، تُشكل نموذجاً حصرياً لبيئة عيش منسقة وجذابة وحصرية مصممة خصيصاً للفرد وتعكس شخصيته المتفردة.

وسيتم تشييد "أفا بالم جميرا" على أول قطعة أرض متميزة في نخلة جميرا، بجوار "وان بالم جميرا، دورشيستر كوليكشن، دبي". وسيضم المشروع 17 مسكناً حصرياً، وسيشمل قصراً يتوج أعلى المبنى، و الذي تم بيعه مؤخراً مقابل 220 مليون درهم إماراتي. و يساهم المشروع، الذي يتألف من مسكن واحد فقط في كل طابق، في تحقيق الخصوصية الكاملة والراحة المتميزة للسكان.

يُشكل مشروع "أفا بالم جميرا"، تحت إدارة مجموعة الضيافة العالمية "دورشيستر كوليكشن"، أحد التحف المعمارية لشركة أمنيات، التي تعمل على رسم وصياغة مفاهيم وتجارب الرفاهية وتصميم نماذج متفردة لنمط الحياة الفاخرة، تحاكي رغبات وطموحات العملاء الأكثر تميزاً في العالم. وتحرص أمنيات، من خلال الاهتمام الدقيق بالتفاصيل والاتقان التي تميّز أعمال كبار المهندسين المعمارين والمصممين العالميين الذين تتعاون معهم، والتزامها وتفانيها في دفع آفاق الهندسة المعمارية اللامحدودة، إلى الارتقاء إلى مستويات جديدة من الفخامة والرقي وتحقيق إنجازات مستقبلية واعدة.

للمزيد من المعلومات حول مشروع أفا، يرجى زيارة https://www.avaatpalmjumeirah.ae/residences

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نبذة عن أمنيات OMNIYAT

تتميز شركة أمنيات، المطور العقاري الرائد في دبي، بفلسفة خاصة ورؤية مغايرة تساهم من خلالهما، منذ العام 2005، في تعزيز تنوع الحراك الاقتصادي والثقافي والجمالي لإمارة دبي.

وتكمن فلسفة الشركة في تقديم تحف معمارية وتصاميم حصرية تؤمن أسلوب حياة متفرد يوازي بين الفخامة والايقاع العصري، والتي من شآنها الإرتقاء بالتجارب الإنسانية إلى مستويات وآفاق جديدة.

وتتجسد رؤية شركة امنيات من خلال مشاريع وتحف معمارية مثل "ذا أوبوس" و"وان" في نخلة جميرا، و"أورلا"، و"ذا لانا"، و "فيلا".

https://www.omniyat.com/