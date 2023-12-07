دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "دو"، التابعة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (EITC)، ، عن انتهائها من تركيب محطة "طرفية الخط البصري OLT" الذكية لتوفير الطاقة بالتعاون مع هواوي، الشركة الرائدة في مجال توفير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) والأجهزة الذكية. ويكرّس تركيب هـذه التقنية التقدم الهائل الذي أحزرته du في كفاءة استخدام الطاقة، بما ينسجم مع مساعيها المستمرة لتصبح مزوداً لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بصافي انبعاثات صفري، والمساهمة بالتالي في تعزيز التنمية المستدامة في المنطقة.

وكانت تقنية "طرفية الخط البصري OLT" قد أثبتت فعاليتها في مدينة إكسبو دبي مع نجاحها في تعزيز كفاءة استخدام الطاقة بمعدل 38%، الأمر الذي سيساعد du على الحد من بصمتها الكربونية البالغة 1020 طناً عبر كامل الشبكة، وهذا يعادل زراعة 51,033 شجرة سنوياً. ويتوافق ذلك مع مبادرات "دو" الرامية لتعزيز كفاءة الطاقة النظيفة كجزء من سعيها الدؤوب لخفض انبعاثاتها الكربونية وصولاً إلى تحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2030.

وتعليقاً على التعاون، قال سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في "دو": "تحرص "دو" على الوفاء بالتزامها بتوفير أفضل الخدمات الممكنة لعملائنا مع ضمان المحافظة على البيئة في ظل رؤية مستدامة. ويعد تعاوننا مع هواوي، لاسيما في مدينة إكسبو دبي، بمثابة نقطة تحول تعكس التحسن الهائل في كفاءة استخدام الطاقة. ويشكل نجاح مبادرات ’OLT‘ الذكية لتوفير الطاقة خطوة مهمة لتأسيس قطاع اتصال أكثر نظافة واستدامة".

وقال جياوي ليو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي في الإمارات العربية المتحدة: " يسعدنا التعاون مع شريكنا الاستراتيجي du في توفير حل OLT المتقدم الذي سيسهم في تعزيز كفاءة استخدام الطاقة." وأضاف: "نلتزم في هواوي منذ أكثر من 22 عامًا في دعم الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات والمساهمة بتحقيق التنمية المستدامة، ونؤمن بأنه من خلال توظيف التقنيات الرقمية المتقدمة ومن خلال التعاون المفتوح والمستمر مع شركائنا، ستواصل هواوي الابتكار وفق نهج مستدام للعمل على تحقيق الأهداف المستقبلية للحياد الكربوني في جميع الصناعات في الدولة والمساهمة في بناء مستقبل أخضر وأكثر شمولاً للجميع."

واستخدمت "دو" هذه التقنية المتطورة، كجزء من المرحلة الأولية، في مدينة إكسبو دبي عبر تركيب محطات OLT مزودة بميزات متقدمة لتوفير الطاقة. وتوفر هذه التقنية المبتكرة أربعة أنماط لتوفير الطاقة، الأمر الذي يتيح ترشيد استخدام الطاقة وفقاً لمتطلبات الأجهزة مثل معدل تدفق البيانات عبر الشبكة في الوقت الفعلي، وضبط سرعة المروحة تلقائياً، وإغلاق المنافذ واللوحات وأجهزة التحكم غير النشطة. ولضمان تجربة مستخدم سلسة ومتواصلة، تقوم تقنية OLT بتشغيل هذه العناصر على الفور خلال ساعات الذروة لتدفق البيانات. وبنفس الطريقة، يتم ضبط الموارد لتلائم نمط التدفق المنخفض والنمط غير النشط.

وستواصل "دو"، بعد نجاح المرحلة الأولية، تعاونها الوثيق مع هواوي لنشر التقنية عبر كامل الشبكة لضمان تزويد شبكات الشركة بأحدث الابتكارات التقنية. ويساهم هذا التعاون في تسريع مساعي خفض البصمة الكربونية للشركة والحكومة في آن معاً، ما يمهد الطريق لاستشراف مستقبل مستدام.

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نبذةٌ عن "هواوي"

"هواوي" هي شركة عالمية رائدة في توفير البنى التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات تأسست عام 1987. ندير أعمالنا اليوم في أكثر من 170 دولة ومنطقة في العالم من خلال أكثر من 207,000 موظف، ونخدم أكثر من 3 مليار شخص حول العالم.

تتمثل رؤيتنا بإيصال الرقمنة للأفراد والمنازل والشركات لبناء عالم ذكي مترابط بالكامل، وذلك من خلال توفير الاتصال في كل مكان وتعزيز المساواة في الوصول إلى الشبكات؛ وتوفير خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لجميع أنحاء العالم لتزويدكم بقوة حاسوبية فائقة أينما كنتم ومتى أردتم؛ وبناء منصات رقمية تساعد جميع القطاعات والمؤسسات على تعزيز مرونتها وكفاءتها؛ وتغيير مفهوم تجربة المستخدم بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتناسب الاحتياجات الخاصة لكل فرد وفي مختلف جوانب حياته، سواء في المنزل أو المكتب أو أثناء التنقل.

نبذة عن دو:

تعمل دو تحت مظلة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة على إحداث تحولات إيجابية عبر جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى جانب تعزيز التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتمكنت الشركة بناءً على استراتيجيتها الهادفة إلى تطوير واستقدم أحدث الابتكارات الرقمية التي تركز على الارتقاء بمختلف جوانب تجربة وحياة العملاء، من توسيع قاعدة المشتركين في خدماتها لتصل إلى نحو 9 مليون عميل خلال فترة زمنية قصيرة. وتعمل الشركة على تمكين جميع شرائح عملائها من التواصل بشكل سلس إلى جانب تعزيز نمو عمليات عملائها من المؤسسات. ورسخت دو مكانتها في السوق كشريك موثوق في مجال خدمات الاتصال وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال الالتزام برؤيتها التي أطلقتها منذ تأسيسها والهادفة إلى إعادة رسم معالم قطاع الاتصال والوصول إلى مستقبل متصل ومستدام. وإلى جانب توفير خدمات الاتصال الأساسية، تقدّم دو محفظة متكاملة من أحدث حلول وتقنيات البنية التحتية لمشروع المدينة الذكية إلى جانب حلول وتقنيات متطورة ومخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتخزين وحماية البيانات للجهات الحكومية والمؤسسات عبر كافة القطاعات بمختلف أحجامها فضلاً عن خدمات عالية الجودة في مجال الترفيه المنزلي.

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