باتفاقية هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط

بخيت: O7 Therapy هي أول منصة إلكترونية مصرية جاءت بهدف تطوير مفهومًا جديدًا للعلاج والدعم النفسي عبر الإنترنت، وذلك من خلال توفير خدمات قيّمة يقدمها أطباء ومعالجون نفسيون اُختيروا بعناية فائقة لجميع المتحدثين باللغة العربية في كافة أنحاء العالم.

الخزام: تواجه شركات التأمين في دولة الكويت تحديات عدة لتوفير بوليصة تختص بالعلاج النفسي، ولهذا جاءت فكرة التعاون مع منصة O7 Therapy.

القاهرة : لأول مرة في مصر والكويت – والوطن العربي بوجه عام – وقعت منصة O7 Therapy للصحة النفسية، وهي أول منصة إلكترونية مصرية متطورة قائمة على الأبحاث العلمية المتخصصة، اتفاقية تعاون تعد الأولى من نوعها، مع شركة بوبيان للتأمين التكافلي، عضو مجموعة بنك بوبيان بدولة الكويت، يتعاونا من خلالها على توفير خدمات منصة O7 Therapy ضمن خدمات ومنتجات التأمين الصحي التي توفرها شركة بوبيان تكافل.

فبحسب عدة أبحاث أجرتها منظمة الباروميتر العربي، يواجه 3 من كل 10 أشخاص بعض المشكلات النفسية، التي غالبًا ما تتحول إلى اضطرابات نفسية مزمنة. بالإضافة إلى ذلك، أشارت الكثير من الدراسات العلمية إلى مدى أهمية رعاية الصحة النفسية للموظفين داخل بيئة العمل، والتي تنعكس على أدائهم بالإيجاب. وبالتبعية، يؤدي ذلك إلى زيادة القدرات الإنتاجية، فضلاً عن تقليل كافة المشكلات التي تتعلق بالضغط النفسي أثناء أوقات العمل. دفعت كل تلك المساعي منصة O7 Therapy وشركة بوبيان للاتفاق على رؤية واحدة، وهي أن الصحة النفسية ليست رفاهية، بل حق للجميع.

وبهذه المناسبة، صرح السيد أشرف بخيت، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة O7 Therapy، قائلاً: " O7 Therapy هي أول منصة إلكترونية مصرية جاءت بهدف تطوير مفهومًا جديدًا للعلاج والدعم النفسي عبر الإنترنت، وذلك من خلال توفير خدمات قيّمة يقدمها أطباء ومعالجون نفسيون اُختيروا بعناية فائقة لجميع المتحدثين باللغة العربية في كافة أنحاء العالم؛ يأتي هذا بالتماشي مع إيماننا التام أن لكل فرد الحق في الحصول على رعاية نفسية وعقلية راقية مقدمة من أعلى الكفاءات في مجال العلاج والدعم النفسي، وذلك في بيئة آمنة، وداعمة، وفعّالة بالقدر الذي يؤدي إلى مواجهة التحديات وإحداث التغيير."

وفي السياق ذاته، أضاف بخيت قائلاً: " تستخدم منصة O7 Therapy أحدث التقنيات لإتاحة أعلى مستوى من الرعاية النفسية بمنتهى السهولة عبر الإنترنت، في أي مكان، وفي أي وقت يختاره متلقي الخدمة، وذلك مع مراعاة حماية وتشفير البيانات والمعلومات الشخصية والمحادثات والرسائل لجميع مستخدمي المنصة. وبالنيابة عن كل القائمين على المنصة، أود التعبير عن فخرنا الشديد بالتعاون مع شركة بوبيان للتأمين في هذه المبادرة الفريدة من نوعها."

ومن جانبه، تحدث السيد إبراهيم الخزام، الرئيس التنفيذي لشركة بوبيان للتأمين التكافلي، عن الاتفاقية الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، مُضيفًا: " تواجه شركات التأمين في دولة الكويت تحديات عدة لتوفير بوليصة تختص بالعلاج النفسي. وتشمل تلك التحديات توفير السرية والأمان لمتلقي الخدمة، فضلًا عن القدرة على تحديد الأسعار التي تتناسب مع خدمات العلاج النفسي. ومن هنا جاءت فكرة التعاون مع منصة O7 Therapy التي أضافت معنى جديد للعلاج والرعاية النفسية عبر الإنترنت، علاوة على تقديم بروتوكولات موثوقة لتشفير البيانات وتخزينها بسرية تامة، إلى جانب توفير خدمات قيّمة يقدمها أطباء ومعالجون نفسيون مختارون بعناية لجميع المواطنين والمقيمين بدولة الكويت."

على صعيد آخر، تتماشى هذه الاتفاقية مع مبادرة بنك بوبيان التي أطلقها في مارس الماضي كأول مبادرة من نوعها تختص بالصحة النفسية في دولة الكويت، وذلك حرصًا من البنك على أداء دوره في مجال المسؤولية المجتمعية، وتأكيدًا لمساهماته المتميزة في العديد من مجالات خدمة المجتمع عبر إطلاق مبادرات متميزة تركز على تطوير المجتمع والتأثير فيه بشكل إيجابي. كما قام البنك خلال الفترة الماضية بنشر الكثير من المعلومات والنصائح العلمية من مراجع معتمدة أعدها نخبة من الأطباء المتخصصين، تشمل كيفية التعامل السليم مع الأعراض النفسية التي ربما تصيب أفراد المجتمع لأسباب مختلفة.

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نبذة عن منصة O7 Therapy:

منصة O7 Therapy هي من أهم رواد تطوير تجربة الصحة النفسية وتقديم مفهوم خدمات العلاج والدعم النفسي عبر الإنترنت للناطقين باللغة العربية في جميع أنحاء العالم. كما قامت O7 Therapy بإنشاء منصتها لتصبح مدعومة بأحدث وسائل التكنولوجيا، مما يجعل خدمات الصحة النفسية أكثر سهولة وفي متناول الجميع. بالإضافه إلي اتباع أفضل الممارسات والمعايير العالمية، يضمن هذا النهج إتاحة كافة وسائل الراحة في بيئة آمنة، وداعمة، وفعالة، وخالية من الوصمة.

تضمن O7 Therapy تجربة فريدة من نوعها، من خلال برامج علاج قيمة ومثبتة علميً، تقدمها شبكة تضم أكثر من 150 خبيرًا من الدرجة الأولى في مجال الصحة النفسية. وبناء على ذلك، تستخدم O7 Therapy أحدث التقنيات لجعل أفضل مستوى من خدمات الصحة النفسية متاحًا بسهولة عبر الإنترنت وفي أي مكان وفي أي وقت يختاره مستخدم المنصة، وذلك مع مراعاة حماية وتشفير البيانات الشخصية والمعلومات والمحادثات والرسائل لجميع مستخدمي المنصة.

تؤمن منصة O7 Therapy إيمانًا راسخًا بأن الحفاظ على سلامة الصحة النفسية يعمل بشكل كبير على تحسين كل جزء من حياة أفراد المجتمع، بما في ذلك أفراد العائلة والأصدقاء والحياة الدراسية، فضلا عن إنتاجية العمل والصحة البدنية.

نبذة عن شركة بوبيان للتأمين التكافلي

تأسست شركة بوبيان للتأمين التكافلي عام 2006 كجزيء من مجموعة بنك بوبيان ومقرها الكويت. وتقدم الشركة مجموعة شاملة من برامج التأمين التكافلي كالتكافل العائلي والصحي للشركات والأفراد.

كما تقدم شركة بوبيان للتأمين التكافلي منتجاتها وخدماتها في العديد من قنوات البيع كالموقع الالكتروني وتطبيق بوبيان تكافل لتوفير خدماتها لأكبر شريحة من العملاء في الكويت كما تضع بوبيان تكافل معايير عالية لخدمة العملاء من خلال أحدث أساليب التكنولوجيا والتي تضمن الحفاظ على خصوصية عملائها .