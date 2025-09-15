النادي يستضيف بطولة CIB المفتوحة للإسكواش الماسية 2025 للعام الثاني على التوالي، والتي تقام من 8 إلى 15 سبتمبر الحالي

النادي يمتد على مساحة 38 فدانًا، ويضع معاييرًا جديدة للتجارب الرياضية والاجتماعية الاستثنائية بمنطقة غرب القاهرة

مدينة O West المتكاملة تقدم قيمًا مضافة لمالكي الوحدات من خلال سلسلة من المنشآت والمرافق المتكاملة للرياضة والصحة وأسلوب الحياة استنادًا على تجارب ونجاحات أوراسكوم للتنمية في مدينة الجونة

القاهرة -أعلنت O West، المدينة المتكاملة التابعة لشركة أوراسكوم للتنمية بمدينة 6 أكتوبر، عن توقيع عقد تشغيل نادى O West Sports Club مع Blue Ribbon، الشركة الرائدة في إدارة الأندية الرياضية الراقية، الذي من المقرر افتتاحه في الربع الأخير من 2025، ليصبح احد اكبر مركزًا ثقافيًا واجتماعيًا ورياضيًا نابضًا بالأنشطة في غرب القاهرة، ويضع تعريفًا مبتكرًا لأساليب الحياة العصرية الصحية والمريحة.

وعلى هامش افتتاحه، يستضيف نادي O West الرياضي منافسات بطولة CIB المفتوحة للإسكواش الماسية للعام الثاني على التوالي، وتقام هذا العام في الفترة من 8 إلى 19 سبتمبر بمشاركة أفضل لاعبي الإسكواش المصنّفين عالميًا، حيث يؤكد تنظيم هذه البطولة العالمية المرموقة ريادة مصر للإسكواش على المستوى العالمي، كما يُرسّخ مكانة مدينة O West كمنصة رائدة في استضافة كبرى الفعاليات الرياضية العالمية.

من المتوقع أن يصبح نادي O West الرياضي والاجتماعي واحدًا من أكبر وأحدث الوجهات الرياضية التي تعزز أساليب الحياة الصحية في غرب القاهرة، حيث يجمع بين البنية التحتية المتطورة للتدريبات، والمرافق الصحية والاجتماعية المتميزة، وهو ما يتيح له تلبية احتياجات الرياضيين المحترفين والعائلات وكل من يبحث عن أسلوب حياة متوازن وفقًا لأعلى المعايير الدولية. تتضمن مرافق النادي المتكاملة: مجمع اسكواش يضم 8 ملاعب، ومجمع لكرة القدم يتكون من ملعب رئيسي و4 ملاعب لكرة القدم الخماسية، ومجمع للسباحة يشمل حمامات سباحة ترفيهية للعائلات وحمام سباحة أوليمبي، وحمام سباحة للتدريبات، بالإضافة لملاعب تنس رملية وملاعب بادل، وصالات متعددة الاستخدامات، ومراكز للياقة والعناية بالصحة، ومناطق مخصّصة للأطفال، ومساحات اجتماعية متنوّعة لتعزيز روح المجتمع.

وبهذه المناسبة، قال المهندس حازم هلال، الرئيس التنفيذي لمدن O West ومكادي هايتس وبيوم: "نعمل في O West على بناء مجتمع متكامل نمنح فيه الأولوية لتعزيز روح المجتمع وجودة الحياة. لذا تضيف شراكتنا مع Blue Ribbon خبرات وتجارب جديدة ومبتكرة لإدارة نادي O West وتمكينه من تقديم تجارب رياضية وأنماط حياة غير مسبوقة في مصر. إنّ نادي O West الرياضي والاجتماعي سيلعب دورًا محوريًا في إثراء حياة سكاننا، ويضع مدينة O West على خريطة الفعاليات الرياضية العالمية كوجهة مرموقة وجاهزة لاستضافة البطولات على مدار العام، وذلك فور افتتاحه في وقت لاحق من هذا العام.".

من جانبه، قال معتز الإتربي، الرئيس التنفيذي لشركة بلو ريبون: "نؤمن بأن الرياضة قادرة على إحداث تغيير حقيقي في حياة الناس، فهي مصدر إلهام للنمو، وبناء العلاقات، والتفوق المستمر. رؤيتنا هي تأسيس مجتمعات نابضة بالحياة تقوم على الترابط الإنساني والتميز والتطور الشخصي، لتكون قاعدة لانتصارات تدوم مدى الحياة. شراكتنا مع -------- تمثل فرصة استثنائية لنضع خبراتنا في خدمة واحدة من أكثر الوجهات الواعدة في مصر. معًا، نطمح إلى تقديم نموذج جديد يجمع بين الرياضة و اسلوب الحياة، لخلق بيئة عالمية تمكّن السكان والرياضيين من الازدهار وتحقيق أفضل ما لديهم وبالإضافة لمرافقه ومنشآته الرياضية المتميزة، سيعمل نادي O West الرياضي والاجتماعي على إثراء حياة مالكي الوحدات في مدينة O West، عبر تقديم تجارب حياتية متكاملة تتجاوز الحدود التقليدية للرياضة. وعلى غرار الجونة، المدينة الساحلية الرائدة التي أقامتها أوراسكوم للتنمية على سواحل البحر الأحمر، تم تصميم O West لتقديم قيم مستدامة وإحساس عميق بالانتماء، مما يجعلها ركيزة للمجتمع ومعيارًا للحياة العصرية في مصر.

ومن المنتظر أن ينبض نادي O West الرياضي بالحياة والنشاط مع استضافته لبطولة CIB المفتوحة للإسكواش الماسية خلال الفترة من 8 إلى 19 سبتمبر، بما يتيح لعشّاق الرياضة ووسائل الإعلام متابعة منافسات رياضية عالمية في غرب القاهرة.

