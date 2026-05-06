الامارات العربية المتحدة، دبي: وقّعت تعاونية الاتحاد مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة( NRTC) دبي الدولية لتجارة الخضروات والفواكه، في خطوة تعكس التزام الطرفين بدعم المنتجات الوطنية وتعزيز كفاءة سلاسل التوريد في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتم توقيع مذكرة التفاهم في أبوظبي، وذلك على هامش إطلاق مبادرة “اصنع في الإمارات” (Make It In the Emirates) التي تنظمها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في إطار دعم التوجهات الوطنية لتعزيز القطاع الصناعي وتمكين المنتجات المحلية

ووقع الاتفاقية شعيب الحمادي مدير إدارة العلاقات المجتمعية في تعاونية الاتحاد، والرئيس التنفيذي لمجموعة NRTC محمد الرفاعي، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى توسيع آفاق التعاون بين الطرفين في مجالات تطوير السوق، وتعزيز حضور المنتجات الإماراتية، إضافة إلى استكشاف فرص مشتركة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية، كما تسعى الاتفاقية إلى إطلاق مبادرات تسويقية مشتركة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة المنتجات المحلية لدى المستهلكين.

وقال شعيب الحمادي مدير إدارة العلاقات المجتمعية في تعاونية الاتحاد:“تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة في إطار رؤيتنا الرامية إلى دعم المنتج الوطني وتعزيز استدامة سلاسل الإمداد داخل الدولة، وتؤمن التعاونية بأهمية بناء شراكات استراتيجية مع شركاء موثوقين مثل NRTC، بما يسهم في تقديم قيمة مضافة للمستهلكين، وتدعم في الوقت ذاته توجهات دولة الإمارات نحو تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة".

وأضاف: سنواصل العمل على تطوير منظومتنا التشغيلية والتجارية بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، حيث تأتي هذه الاتفاقية لتفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مجالات الابتكار والتسويق، بما يعزز من تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق المحلية.

وقال محمد الرفاعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة NRTC: "تعزز هذه الشراكة التزامنا بتقوية منظومة سلسلة التوريد في دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعم دور المنتجات المحلية في السوق، حيث نسعى بالتعاون مع تعاونية الاتحاد إلى تحسين الكفاءة، ودفع عجلة الابتكار، وتقديم قيمة أكبر للمستهلكين".

وأضاف أن دور تعاونية الاتحاد الريادي في دعم المنتجات المحلية تجعله شريكاً استراتيجياً لنا في مسيرتنا نحو تحقيق أهداف الأمن الغذائي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود الطرفين لتعزيز التكامل بين مختلف مكونات القطاع الغذائي والتجاري في الدولة، بما يدعم تحقيق الأهداف الاقتصادية الوطنية ويواكب توجهات التنمية المستقبلية في دولة الإمارات.

