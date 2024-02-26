دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّعت شركة Nothing التقنية ومقرها لندن مؤخراً اتفاقية استراتيجية مع مجموعة Eros Group، إحدى الشركات الرائدة في مجال التوزيع وتجارة التجزئة في دولة الإمارات، بهدف تسهيل توزيع مجموعة واسعة من أجهزة Nothing في دولتيّ الإمارات العربية المتحدة والبحرين.

ستبدأ مجموعة Eros Group اعتباراً من فبراير 2024 دورها كشريك توزيع منتجات Nothing عبر منافذ بيعها ومتاجر التجزئة الأخرى في الإمارات العربية المتحدة والبحرين. وستمنح الاتفاقية العملاء فرصة الحصول على الأجهزة التقنية الأكثر رواجاً في الوقت الحالي، وتشمل الجيل الثاني من الهاتف الذكي الرائد Nothing Phone (2) وأيضاً الملحقات الشهيرة لدى العلامة مثل سماعات Ear (2) وEarStick.

تُعدّ هذه الشراكة جزءاً من استراتيجية Nothing لتعزيز وجودها في سوق الإمارات العربية المتحدة والبحرين من خلال إقامة شراكات البيع بالتجزئة وتوفير المنتجات إقليمياً والدعم في أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. لكن كان الدافع الأوّل لإقامة هذه الشراكة الاستراتيجية هو الطلب المتزايد على منتجات العلامة التجارية وأحدث ابتكاراتها.

وفي هذا السياق قال ريشي كيشور جوبتا، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى Nothing: "يسعدنا العمل مع مجموعة Eros Group، ونتطلع إلى توسيع نطاق وصولنا عبر دعمهم القوي والاستفادة من وجودهم في المنطقة وعلاقاتهم مع تجار التجزئة وقدراتهم الشاملة، والتي نعتقد أنها ستكون القوة الدافعة لنمو Nothing على المستوى الإقليمي".

ومن جانبه قال محمد البدري، مدير مجموعة Eros Group: "تعدّ Nothing علامة تجارية قوية يرتقي كل منتج لديها بالابتكار إلى مستويات جديدة. ونفخر بكوننا الموزع الوحيد لشركة Nothing في دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين، ونتطلع إلى دعم نمو هذه العلامة التجارية البارزة وتقديم منتجاتها إلى الجماهير الحالية والمحتملة".

والجدير بالذكر أنه تم توقيع الاتفاقية في شهر فبراير 2024 في مكتب مجموعة Eros Group بين السيد ريشي جوبتا، المدير الإقليمي لدى Nothing والسيد أحمد البدري، مدير مجموعة Eros Group.

نبذة عن شركة Nothing:

وٌجدت شركة Nothing لجعل التكنولوجيا ممتعة من جديد. تأسست في عام 2020، تمكن هاتفهم الذكي الأول، Phone (1) من دخول قائمة مجلة تايم المرموقة عن "أفضل الاختراعات لعام 2022" من خلال التصميم المتطور وابتكار واجهة المستخدم. وتقوم الشركة التي تتخذ من لندن مقرا لها بإنشاء نظام بيئي بديل للمنتجات التقنية للشباب والمبدعين. ويتم تطوير منتجات Nothing بالتعاون الوثيق مع مجتمعهم، والذي يضم أكثر من 8000 مستثمر من القطاع الخاص، ويتم تصنيعها مع وضع الاستدامة في المقدمة.

نبذة عن مجموعة Eros Group:

تُعدّ مجموعة Eros Group شركة مرموقة عمرها 56 عاماً، متخصصة في توزيع وتجارة التجزئة للإلكترونيات الاستهلاكية وتقنيات التنقل ومنتجات تقنية المعلومات والأجهزة المنزلية والأجهزة ذات المزايا المتعددة. وتستفيد المجموعة من قاعدتها الواسعة في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تتمتع بموقع استراتيجي على مفترق طرق آسيا وأفريقيا وأوروبا وقدرتها لخدمة أكثر من ملياريّ شخص من خلال مزيج قنوات معقد من تجار التجزئة المستقلين وشركات تجارة التجزئة الكبرى والأسواق وشركات إعادة البيع والمصدرين وشركات تثبيت الأنظمة والمهندسون المعماريون والاستشاريون والخبراء.

وتطورّت المجموعة من متجر واحد ودار لتوزيع علامة تجارية واحدة إلى بناء مجموعة من العلامات التجارية العالمية ومتاجر البيع بالتجزئة والبوتيكات الخاصة بتلك العلامات. وتخدم المجموعة العملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة وأسواق مختارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتفتخر بالشراكة مع أكثر من أربعة عشر علامة تجارية عالمية وتدير 16 متجراً للبيع بالتجزئة بما في ذلك صالتين عرض لسامسونج و5 لهواوي في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة ولديها ثلاثة مراكز خدمة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. وتواصل المجموعة العمل من خلال الاستمرار بعملياتها اللوجستية السلسة يومياً لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل بإسعاد العملاء.

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