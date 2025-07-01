دبي، الإمارات العربية المتحدة: استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وفدًا رفيع المستوى برئاسة زياد جمال، المدير العام لـ "غوغل كلاود" في الإمارات العربية المتحدة وبلاد الشام وشمال أفريقيا. حضر الاجتماع كل من المهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس للابتكار والمستقبل، والمهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لتطوير الأعمال والتميز، ومحمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لمركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو).

خلال الزيارة، أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن تعاون استراتيجي مع "غوغل كلاود" لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في مختلف عملياتها التشغيلية الأساسية. وباستخدام تقنية (NotebookLM) من غوغل كلاود، أطلقت الهيئة سلسلة من البودكاست المدعومة بالذكاء الاصطناعي، محققة سرعة فائقة في الإنتاج وجودة متسقة وقدرات متعددة اللغات. وتسلط هذه المبادرة الضوء على مكانة الهيئة الريادية في تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي وجهودها في أن تصبح أول مؤسسة خدماتية قائمة بالكامل على الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.

وقال معالي سعيد محمد الطاير: "انسجاماً مع رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن تكون الإمارات رائدة عالمياً في تبني الذكاء الاصطناعي، نتعاون مع غوغل كلاود لدمج الذكاء الاصطناعي التوليدي عبر عمليات الهيئة. وتتماشى هذه المبادرة مع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 التي تهدف إلى وضع الإمارات في صدارة الدول الرائدة في هذا المجال من خلال الاستثمار في أبنائها وصناعاتها الحيوية. ولدينا خطة شاملة لجعل الهيئة أول مؤسسة خدماتية قائمة بالكامل على الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي المتقدمة في مختلف عملياتنا الأساسية، بشكل تضمن مواكبتنا للتطورات الرقمية والتحول العالمي، وقد مكّنتنا تقنية NotebookLM من غوغل كلاود من إنشاء محتوى عالي الجودة بسرعة وحجم غير مسبوقين، دون موارد إضافية، مما فتح آفاقاً جديدة للنمو المستدام وعزز الابتكار والإبداع."

وباستخدام NotebookLM، حققت الهيئة خفضاً بنسبة تزيد عن 99% في تكاليف الإنتاج، وزيادة بنسبة تفوق 95% في سرعة التنفيذ مقارنة بطرق إنتاج البودكاست التقليدية. وبفضل هذه التحسينات الهائلة تمكنت الهيئة من تحقيق أهدافها في التواصل الإعلامي بكفاءة أعلى، وتوسيع نطاق الوصول متعدد اللغات، وإعادة توجيه الموارد نحو أولويات استراتيجية أخرى — كل ذلك دون تكبد أعباء تشغيلية إضافية. وتسهم المبادرة في تجنب تكاليف بقيمة 25.5 مليون درهم سنوياً، ما يؤكد الأثر الملموس وقيمة التحول المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

وشكل دعم شركة "غوغل كلاود" وخبراتها المتقدمة في الذكاء الاصطناعي عاملاً محورياً في هذا النجاح، ما يعكس حماس الشركة لتبني مبادرات هيئة كهرباء ومياه دبي في هذا المجال. ويُبرز هذا التعاون كيف يمكن للابتكار المشترك أن يُسرّع تبني أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع المرافق العامة، دافعاً نحو الاستدامة والتميز الرقمي.

وقال زياد جمّال، المدير العام لـ "غوغل كلاود" في الإمارات العربية المتحدة وبلاد الشام وشمال أفريقيا: "نحن فخورون للغاية بشراكتنا مع هيئة كهرباء ومياه دبي، الرائدة الحقيقية في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي لتطوير عملياتها. إن إنجاز الهيئة باستخدام NotebookLM، والذي أتاح سرعة ونطاقاً غير مسبوقين في إنشاء المحتوى مع خفض كبير في التكاليف، يبرز القوة الهائلة للذكاء الاصطناعي في تحقيق قيمة تجارية ملموسة. تمثل هذه المبادرة خطوة مهمة إلى الأمام في خارطة طريق الهيئة الطموحة لدمج الذكاء الاصطناعي، ونحن ملتزمون بدعم ريادتها المستمرة في التميز الرقمي والابتكار المستدام."

وبتسريع تبنيها للذكاء الاصطناعي، تعزز هيئة كهرباء ومياه دبي مكانتها كرائدة عالمية في الابتكار المستدام وتجسد التزامها بالابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتميز الرقمي. ومن خلال توظيف أحدث التقنيات عبر شراكات استراتيجية، تواصل الهيئة دفع عجلة الابتكار وقابلية التوسع والاستدامة عبر عملياتها، معززةً خارطة طريقها لتصبح أول مؤسسة خدماتية في العالم قائمة بالكامل على الذكاء الاصطناعي، تماشياً مع رؤية الإمارات للمستقبل.

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