أربن لينز تدرس التوسع بالشيخ زايد والساحل الشمالي.. وتبدأ نشاط التطوير العقاري بالسعودية قريبًا

أربن لينز تتعاون مع هاني سعد في تصميمات ""NOI Residence الداخلية والخارجية

فادي عبدالله: لدينا 6 مشروعات بالسوق المصرية بإجمالي استثمارات 46 مليار جنيه

م. فادي عبدالله: جداول تسليمات الشركة تتضمن وحدات بــEastlane بمصر.. و٥٨٧ بيتًا بمدينة صباح الأحمد بالكويت

م. شادي عبدالله: نوفر تجارب حياة غير مسبوقة في NOI Residence" " .. ونسعى لتوفير مجتمع متكامل وليس مكاًنا للإقامة

م. شادي عبدالله: مصر تمتلك فرصًا كبيرة لتصدير العقار.. والاستثمار العقاري بها الأعلى عائدًا

القاهرة: أطلقت شركة "أربن لينز الكويتية" للتطوير العقاري مشروع"NOI Residence" أحدث مشروعاتها السكنية بمنطقة القاهرة الجديدة على مساحة ٤٦ فدانًا، والذي يقع بأفضل مواقع التجمع الخامس بقلب الجولدن سكوير وعلى المحور الأساسي الرابط ما بين التجمع الخامس والعاصمة الإدارية الجديدة والجامعة الأمريكية، ودقائق من الأماكن الرئيسية بالقاهرة الجديدة.

وبهذه المناسبة، قال المهندس فادي عبدالله، الرئيس التنفيذي للشركة، إن المشروع معتمد على نمط "الفورونوي" المستوحى من توازن الطبيعة وتناغمها، ويمثل تحفة معمارية تعكس فلسفة عميقة في تصميم المجتمعات السكنية مع وجود مساحات بنائية لا تتجاوز 18% ومساحة مفتوحة 82%، وتابع: "المشروع يستمد اسمه وفلسفته من التدفق الطبيعي للحياة، والحفاظ على التوازن العضوي للكون".

وأكد م. فادي عبدالله أن تصميمات الوحدات السكنية تعكس فكرة الخصوصية فلكل وحدة سكنية مكانها الفريد لكنها في الوقت ذاته مترابطة مع بعضها بشكل مميز ما يجعلها ليست مجرد مساكن ولكن تجربة حياة فريدة، فاختيار الألوان راعي التأثيرات النفسية بالبساطة والأناقة وفخامة الألوان الحيادية.

أضاف أن المشروع يتماشى مع نهج الشركة الأم التي تمتلك 36 عامًا من الخبرة بالسوق الخليجية، ودشنت أكثر من 100 مشروع وأكثر من 20 برجًا، و3 مدن، بالتركيز على معايير الجودة والدقة والالتزام بمواعيد التسليم والصيانة، وهو أمر ينعكس على الإقبال على مشروعات الشركة مثل مول "Eastlane " بالتجمع الخامس الذي تم بيعه بالكامل في أقل من 4 ساعات.

أسماء بارزة تشارك في تصميم NOI Residence

يتميز "NOI Residence" بمشاركة المهندس هاني سعد في تصميمات المشروع الداخلية والخارجية، وهو واحد من أشهر المصممين المعماريين في الوطن العربي وعالميًا، وأحد الأسماء البارزة في عالم التصميم الراقي الذي يجمع بين الأصالة والابتكار إذ عُرف بأسلوبه المميز الذي يُظهر روح العمارة العصرية بنكهة طبيعية متوازنة بجانب فهمه العميق لتفاصيل الهندسة المبتكرة، وهو ما ظهر في واجهات المباني التي تتسم بالأسلوب البسيط الراقي لتقدم للمقيمين مساحة سكنية تجمع بين الراحة والإلهام.

كما تولت شركة أوكو بلان "Oko plan" العالمية مسئولية تنسيق المناظر الطبيعية والماستر بلان في NOI Residence ، وقد قدمت حدائق مميزة تتميز بتنوع الأشجار النادرة، فضلاً عن مسارات خضراء طبيعية تنسجم مع الأجواء المعمارية للمشروع.

وقامت شركة ستوديو ديلافي "Studio Delave" بوضع الهوية البصرية للمشروع، وهي شركة عالمية في مجال العلامات التجارية في دبي والمملكة المتحدة ويمثلها بمصر المدير التنفيذي أحمد مصطفى، وسبق أن شارك مع UrbnlanesوCrowne Plaza® Hotels & Resorts في التصميمات الأخيرة لحملة "Oddly Royal".

تجارب حياة غير مسبوقة

من جهته، قال المهندس شادي عبدالله، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة أربن لينز الكويتية، إن«NOI Residence» يقدم مجموعة متنوعة من المرافق التي تلبي جميع جوانب الحياة العصرية، منها مساحات إدارية وتجارية، ممرات خاصة للدراجات والمشي، وحدائق للفواكه تتيح للسكان قطف الثمار، فضلاً عن منطقة يوجا، نادٍ رياضي، صالة سيجار، سبا، وملاعب البادل والتنس والاسكواش والفنون القتالية.

أضاف أن «NOI Residence» يتضمن وحدات سكنية متنوعة بين التاون هاوس، والتوين هاوس، بمساحات تتراوح من 150 إلى 350 مترًا مربعًا، مشددًا على أن المشروع ليس فقط مكاناً للإقامة، فهو مجتمع متكامل يوفر لسكانه نمط حياة غني ومليء بالتجارب، إذ تمت دراسة كل جانب من جوانب التصميم بعناية، ابتداءً من المرافق الإدارية والتجارية التي تلبي احتياجات السكان اليومية، وصولًا إلى مجموعة من المسارات المخصصة للنشاطات الخارجية، مثل مسار الدراجات الهوائية ومسار المشي.

شدد على أن التصميم الجيد أحد العناصر الأساسية لصناعة العقار إذ تعكس ثقافة وفكر وموقع، وهذا ما قدمته الشركة في مشروعها الجديد الذي يتضمن مساحات طبيعية مفتوحة، تتنوع بين الحدائق الخضراء والمساحات المائية التي تضفي جمالًا وحيوية على المكان، ما يجعله تجربة حياة متكاملة تجمع بين الفن والهندسة والإبداع الراقي".

أكد "شادي" أن الاستثمار العقاري في مصر آمن وهو الأعلى عائدًا بين الاستثمارات الأخرى، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك فرصا كبيرة في تصدير العقار في ظل الرغبة الواضحة من قبل العملاء العرب بتملك وحدات عقارية بالسوق المصرية، وهو ما تظهره المبيعات في الشهور الأخيرة بجلاء.

خريطة توسعات "أربن لينز الكويتية" في السوق المصرية

وحول توسعات الشركة المستقبلية في السوق، أكد م. فادي إميل عبدالله أن الشركة خلال عامين فقط من دخولها السوق المصرية لديها 6 مشروعات بإجمالي استثمارات تناهز 46 مليار جنيه، مضيفا أن مشروعات الشركة موزعة بين التصميم والطرح وبدء الإنشاءات لبعضها، والبعض الآخر تحت التصميم أو تحت الطرح أو في مرحلة الإنشاءات.

ولفت "فادي" إلى أن الشركة منذ عملها بالسوق المصرية أطلقت سلسلة من المشاريع الرائدة في مواقع رئيسية مثل القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، وتشمل هذه المشروعات برج ليفلزللأعمال، وييلوريزيدنس، وييلو لين، وإيست لين، وميد لين. وكان آخر مشروعاتها طرح المشروع الجديد NOI residence .

من أشهر أعمال الشركة: برج ليفلز للأعمال ويقع مباشرة على النهر الأخضر في العاصمة الإدارية الجديدة، وهو مشروع متعدد الاستخدامات يوفر مساحات إدارية وتجارية وطبية وفندقية، بينما يمتد "ييلوريزدنس" على مساحة تزيد على 100.800 متر مربع بمساحة بناء تبلغ 55.400 متر مربع، ويضم مساحات خضراء واسعة وناديًا على أحدث طراز وممرات للدراجات ومسرحًا في الهواء الطلق ومساحات مخصصة للأطفال والحيوانات الأليفة.

أشار إلى أن الشركة قدمت أيضًا مشروع "Yellow Lane" على طريق القاهرة السويس في القاهرة الجديدة، وهو مشروع تجاري إداري طبي، إذ يتضمن عيادات طبية حديثة ومطاعم ومكاتب إدارية، وأخيرًا "Eastlane" الذي تم بيعه بالكامل في خلال أربع ساعات فقط.

وبالنسبة لخريطة توسعات الشركة، قال "فادي" إنها تدرس التوسع في الشيخ زايد والساحل الشمالي بمصر، كما أنها بصدد بدء نشاط التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية، لافتا أيضًا إلى أن الشركة لديها جدول تسليمات لعملائها بـEastlane" وهو مشروع "تجاري ـ إداري" بالتجمع الخامس بمصرـ، وكذلك ٥٨٧ بيتًا في مدينة صباح الأحمد في الكويت.

عن أربن لينز الكويتية

إربن لينز الكويتية هي شركة تطوير عقاري من ضمن مجموعة شركات إميل عبد الله للاستثمار في دولة الكويت، وتمتد جذورها إلى عام 1994، وأكملت أكثر من 100 مشروع بينها 60 مشروعا عملاقًا، و20 برجًا و3 مدن وتوظف قوة عاملة تضم أكثر من 10 آلاف شخص.

ومن أشهر أعمال الشركة برج ليفيلز، وبرج باناسونيك، وبرج الخالد، ومدينة المطلاع، ومدينة غرب عبدالله المبارك، ومدينة شرق صباح الأحمد، ومجمع دلال، وجامعتي الشدادية والجامعة الأمريكية في الشرق الأوسط.

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