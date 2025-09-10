أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت إن إم دي سي جروب ش.م.ع، الرائدة عالمياً في قطاعات الهندسة والتوريدات والبناء والجرف البحري والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز NMDC، وهي شركة رائدة في مجال الخدمات اللوجستية البحرية المتكاملة لقطاع الطاقة في العالم، وشركة أدنوك للإمداد والخدمات بي.إل.سي. ("أدنوك للإمداد والخدمات" أو "الشركة") (رمز التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية ADNOCLS) (رقم التعريف الدولي AEE01268A239)، اليوم عن توقيع اتفاقية تعاون لمدة ثلاث سنوات تهدف إلى تعزيز القدرات على تقديم خدمات بحرية شاملة للمشاريع البحرية.

تم توقيع الاتفاقية من قبل المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لـ إن إم دي سي جروب ، والقبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات، وذلك في مقر إن إم دي سي جروب في أبوظبي.

وتعزز هذه الاتفاقية الشراكة طويلة الأمد بين إن إم دي سي جروب وشركة أدنوك للإمداد والخدمات، حيث تؤسس إطارًا موسعًا لمواصلة التعاون في مشاريع الهندسة والمشتريات والإنشاءات البحرية في أبوظبي. وتشمل الاتفاقية بنودًا تتعلق بالخدمات البحرية واللوجستيات المتكاملة، مما يعكس التزام الشركتين بدعم قطاع الطاقة البحرية في الإمارة.

وصرح المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لـ إن إم دى سى جروب، قائلاً: على مدار أكثر من 50 عاماً، أثبتت إن إم دى سى جروب ريادتها وخبرتها الواسعة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية البحرية المتكاملة وفق نموذج الهندسة والمشتريات والإنشاءات، إلى جانب إدارتها للعمليات اللوجستية المعقدة للمشاريع.

وجاء إطلاقنا لـإن إم دى سى - ال تى أس، أحدث قطاعات المجموعة، لتمكين السوق من الاستفادة من هذه القدرات والخبرات ، وفي المقابل، نجحت أدنوك للإمداد والخدمات في ترسيخ مكانتها كرائد في مجالات دعم الطاقة البحرية وخدمات لوجستيات الهيدروكربونات. و يدير الجانبان أساطيل بحرية تُعد من الأكبر في المنطقة ضمن قطاعاتنا.

وأضاف: "لذا، من الضروري أن نعمل على مواءمة جهودنا لضمان تعزيز فاعليتنا ضمن قطاعات أعمالنا، بما يحقق الفائدة لأبوظبي وللمساهمين. وستُرسّخ هذه الاتفاقية إطار عمل مُحكم بين شركتينا الرائدتين، ما سيمكننا من التركيز على تحقيق التكامل بين قدراتنا في مختلف القطاعات التي تنشط فيها إن إم دى سى جروب وشركة ’أدنوك للإمداد والخدمات‘، إلى جانب تعزيز التعاون، وتقديم قيمة مضافة، وترسيخ تميّزنا في السوق، بما يسهم في تعزيز قطاع الصناعات البحرية الحيوي في أبوظبي وخارجها".

من جهته، قال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات": "تدعم هذه الشراكة الهدف الاستراتيجي طويل الأمد لشركة أدنوك للإمداد والخدمات في تقديم حلول لوجستية بحرية متكاملة عالمية المستوى تُسهم في تعزيز نمو قطاع الطاقة البحرية في دولة الإمارات. ومن خلال دمج خبراتنا مع إن إم دي سي جروب ، سنستحدث فرصًا جديدة، ونُقدّم قيمة مضافة لأدنوك ومساهمينا وعملائنا، ونسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات."

تواصل شركة أدنوك للإمداد والخدمات تركيزها على تحقيق أداء مُعزّز ضمن قطاع الخدمات اللوجستية البحرية، من خلال شراكات استراتيجية مثل الاتفاقية الموقعة مع Group NMDC.

نبذة عن إن إم دي سي جروب

مجموعة إن إم دي سي جروب، وهي شركة إماراتية يقع مقرها الرئيسي في أبوظبي، هي شركة رائدة في قطاعي البحرية والطاقة. استناداً إلى 50 عاماً من الخبرة المثبتة والمدعومة بأسطول كبير مذهل وقدرات متنوعة وشبكة عالمية من المكاتب، تقدم مجموعة NMDC مشاريع معقدة جاهزة للتسليم، وتقدم حلولاً مرنة وفعالة من حيث التكلفة وفي الوقت المناسب.

تمتلك المجموعة وتعمل من خلال خمس وحدات أعمال: NMDC Dredging & Marine، NMDC Energy، NMDC Infra، NMDC Engineering، وNMDC LTS.

وتلتزم المجموعة بالحفاظ على البيئة والاستدامة والمسؤولية الاجتماعية والصحة والسلامة في جميع عملياتها ومواقعها.

نبذة عن NMDC LTS

تقدم NMDC LTS دعمًا رائدًا في الصناعة لمشاريع البنية التحتية المعقدة، مستفيدة من عقود من الخبرة في الهندسة والمشتريات والبناء (EPC) لضمان التنفيذ السلس. من خلال نهج قائم على الحلول، ندفع التميز التشغيلي والكفاءة عبر قطاعي البناء والصناعة، مما يسهل النمو المستدام.

وتعد الشركة الذراع المتخصصة للخدمات اللوجستية والتقنية لمجموعة NMDC (ADX: NMDC)، الرائدة في الهندسة والمشتريات والبناء في الشرق الأوسط. بناءً على 50 عامًا من الخبرة المثبتة في البيئات الصعبة والأسواق الديناميكية، توسع NMDC LTS قدرات المجموعة الداخلية لتشمل قطاعي البناء والصناعة العالميين.

تعمل NMDC LTS من قواعد في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر، وتمتلك أكثر من 150 من الأصول البحرية وتدير أكثر من 100 سفينة إضافية في جميع أنحاء العالم. كما تقوم الشركة بامتلاك الحصة الأكبر من شركة إمداد، وهي مزود خدمات متكامل متخصص في قطاعات النفط والغاز والمرافق والصناعة.

نبذة عن أدنوك للإمداد والخدمات

أدنوك للإمداد والخدمات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (الرمز ADNOCLS / ISIN AEE01268A239)، هي شركة عالمية رائدة في مجال الخدمات اللوجستية البحرية للطاقة ومقرها أبوظبي. تعمل أدنوك للإمداد والخدمات من خلال وحدات الأعمال الثلاث، وهي الخدمات اللوجستية والشحن والخدمات المتكاملة، من أجل توفير منتجات الطاقة لأكثر من 100 عميل في أكثر من 50 دولة. وتشمل الشركات المستحوذة التابعة الرئيسية لأدنوك للإمداد والخدمات: زاخر مارين إنترناشيونال القابضة (ملكية كاملة)، وهي شركة تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وتمتلك وتشغل سفن الدعم البحري؛ وشركة نافيغ8 (ملكية 80%)، وهي شركة عالمية تملك أسطول ناقلات حديث وتوفر خدمات متخصصة في تشغيل تجمعات سفن الشحن والإدارة التجارية وتوفر خدمات تزويد السفن بالوقود.

