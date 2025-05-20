تم الإعلان عن الاتفاقية في فعاليات "اصنع في الإمارات" المنعقدة في أبوظبي في الفترة من 19 إلى 22 مايو 2025.

أبوظبي، الإمارات: أعلنت شركة NMDC LTS ، التابعة لمجموعة إن إم دي سي الرائدة عالميًا في مجال الهندسة والمشتريات والإنشاءات (EPC) والتجريف البحري (المسجلة في سوق أبوظبي للأوراق المالية :(NMDC ، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة جيانغسو هواينغ فالفز المحدودة خلال فعالية "اصنع في الإمارات" لبحث إمكانية تأسيس منشأة في دولة الإمارات العربية المتحدة لتجميع وتصنيع وتوزيع الصمامات لدعم قطاع الطاقة.

يقع المقر الرئيسي لشركة جيانغسو هواينغ في الصين، وهي شركة رائدة في تصميم، تصنيع وتوريد الصمامات والمكونات ذات الصلة، لقطاعات النفط والغاز، والبتروكيماويات، وتوليد الطاقة، والتطبيقات الصناعية الأخرى.

ستقوم شركة NMDC LTS ، التي تأسست للتركيز على قطاعي الخدمات اللوجستية والفنية تحت مظلة مجموعة إن إم دي سي، بتعزيز علاقاتها مع الأطراف الرئيسية في قطاع الطاقة والاستفادة من قدراتها الإقليمية لضمان نجاح هذا التعاون.

صرح بيتر مارفن، الرئيس التنفيذي للموارد والشؤون التقنية في وحدة في شركةNMDC LTS ، قائلًا: "تُظهر شركة NMDC LTS من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية الجاذبية العالمية للقطاعين الصناعي والطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة للشركاء الدوليين. كما أننا نُبرز القوة الحقيقية للتعاون، حيث ستوظف كل من NMDC LTS وجيانغسو هواينغ خبراتهما المشتركة على نطاق واسع لضمان تطوير حلول مطلوبة محليًا وعالميًا في قطاع الطاقة والصناعات ذات الصلة."

وعلى نطاق أوسع، تشكل هذه الشراكة جزءًا من مهمة مبادرة "اصنع في الإمارات" لدفع النمو الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وخلال فعاليات المبادرة، تستعرض مجموعة إن إم دي سي جهودها لتسريع وتيرة التنمية في أبوظبي وتحفيز الاقتصاد المحلي. وخلال مشاركتها في الفعالية، ستعلن المجموعة عن العديد من الشراكات الاستراتيجية، كما ستقدم تحديثات حول مشاريعها، لا سيما أعمالها الدولية حيث تمتلك المجموعة نشاطات في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وتايوان وفيتنام، بالإضافة إلى أعمالها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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