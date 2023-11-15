بيروت- وقع سعادة الدكتور طلال أبوغزاله، رئيس ومؤسس طلال أبوغزاله العالمية، اتفاقية تعاون مع الدكتورة ليندا التنوري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة نيكست ليفل (Next Level) للتعاون في مجال الاستشارات والتدريب والتطوير والإعلام.

وحضر توقيع الاتفاقية وزير شؤون المهجرين معالي السيد عصام شرف الدين، ووزير الداخلية الأسبق معالي السيد زياد بارود، والأميرة زينة مجيد ارسلان، والأميرة ريما مجيد ارسلان، والاستاذ مجيد بك جنبلاط، والإعلامي نيشان ديرهاروتينيان، وعدد من المسؤولين في الشركتين.

وعبّر الدكتور أبوغزاله عن اعتزازه بهذه الشراكة والعمل المشترك في تنفيذ العطاءات والمشاريع في مجال الاستشارات والتطوير والتحول الرقمي في لبنان، مؤكداً وضع جميع إمكانات المجموعة في خدمة هذا التعاون لتحقيق أفضل النتائج في لبنان.

من جانبها، عبّرت الدكتورة ليندا التنوري عن اعتزازها بهذا التعاون مع مجموعة عالمية عريقة، مؤكدة أن ما ستوفره الشركة من متخصصين وخبراء واستشاريين سيكون له دور كبير في إنجاح المشاريع المشتركة على مستوى لبنان والمنطقة والعالم.

وقال مدير عام شركة "نيكست ليفل" الأستاذ زاهر ملاعب أن هذه الاتفاقية ستعطي دافعاً للعمل بكل الجهود الممكنة لنكون على قدر المسؤولية، متوجهاً للدكتور طلال أبوغزاله بالقول: "أنت تمثل أحلامنا وطموحاتنا وتمثلنا نحن الشباب في لبنان."

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