الرفاع، مملكة البحرين: أعلنت بودي وركس، واحدة من أفضل منشآت إصلاح وتعديل هياكل المركبات في مملكة البحرين، مؤخرًا عن عن توقيع شراكة حصرية مع شركة NDL، إحدى الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع الحلول الميكانيكية الهيدروليكية لنقل البضائع والركاب. وتأتي هذه الشراكة في إطار التزام بودي وركس المستمر بتقديم خدمات ومنتجات متكاملة لعملائها في مختلف القطاعات.

تتمتع شركة NDL بخبرة تزيد عن 43 عامًا في تطوير المعدات الميكانيكية الهيدروليكية. ومن خلال هذه الشراكة الحصرية، ستصبح بودي وركس الموزع المعتمد لرافعات NDL الخلفية في مملكة البحرين، ما يتيح للعملاء الاستفادة من حلول رفع هيدروليكية عالية الجودة مصممة لتعزيز الكفاءة التشغيلية والسلامة. وتشمل الخدمات المتكاملة التي توفرها هذه الشراكة عمليات التركيب والصيانة والدعم ما بعد البيع، بما يضمن استدامة الأداء وجودته على المدى الطويل لعملاء قطاعات النقل والإنشاءات والصناعات الثقيلة.

وبهذه المناسبة، صرّح السيد خالد حامد الزياني، العضو المنتدب لشركة بودي وركس، بالقول: "يسرنا الإعلان عن التعاون مع شركة NDL لطرح حلول الرافعات الخلفية المبتكرة في مملكة البحرين، حيث تعمل هذه الشراكة على تعزيز التزامنا بتقديم أفضل المنتجات والخدمات عالية الجودة، بما يمكننا من دعم احتياجات عملائنا التشغيلية وتعزيز مكانتنا كمنشأة رائدة في مجال تعديل السيارات في البحرين."

ومن جانبه، قال السيد نجاتي دوندار، مؤسس شركة NDL: "نحن في غاية السعادة بتوقيع هذه الشراكة، ونتطلع إلى تزويد السوق البحريني بحلول هيدروليكية متطورة وموثوقة. نحن واثقون من أن تعاوننا مع بودي وركس سيكون مثمرًا للطرفين وسيساعدنا على توسيع حضورنا الإقليمي."

من الجدير بالذكر أنه قد تم تدشين بودي وركس في عام 2015 لتصبح أول مشروع صناعي من نوعه وحجمه في المملكة. وتقدم بودي وركس خدمات ممتازة ومعاييرًا أعلى في مجال الإصلاح والتعديل. وتتميز بودي وركس عن منافسيها من خلال تقديم الجودة العالية والضمان على منتجاتها وخدماتها، بينما تضمن العمليات الآلية بالكامل أفضل النتائج النهائية.

للمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة مقر بودي وركس الكائن على شارع المعسكر في منطقة الرفاع. للحصول على التسعيرات وحجز المواعيد تواصل معنا عبر البريد الالكتروني info@bodyworks.com.bh أو عبر الاتصال الهاتفي أو واتساب على الرقم 97317705000+.

نبذة عن بودي وركس:

تُعتبر بودي وركس منشأة رائدة في مجال إصلاح وتعديل هياكل المركبات، وهي جزء من شركة الزياني للاستثمارات. منذ انطلاقها في عام 2015، حققت بودي وركس مكانة بارزة كمشروع صناعي فريد من نوعه في المملكة. تقدم المنشأة خدمات تصنيع وتعديل متقدمة ذات جودة عالية، موجهة لمختلف أنواع المركبات التجارية. بفضل كفاءة ومهارة فريق العمل المتخصص لديها، تسعى بودي وركس دائمًا إلى تحقيق أعلى معايير الخدمة في مجال الإصلاح والتعديل، مما يعكس التزامها القوي بتلبية احتياجات العملاء وتقديم نتائج متميزة.

للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع الالكتروني: www.bodyworks.com.bh

