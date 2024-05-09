الرياض، المملكة العربية السعودية؛ 9 مايو 2024: أعلنت "المسافر"، شركة السفر الرائدة في المملكة العربية السعودية (جزء من مجموعة سيرا)، خلال معرض سوق السفر العربي عن توسيع شراكتها مع شركة "أماديوس" الرائدة بمجال توفير الحلول التكنولوجية المتطوّرة لقطاع السياحة والسفر العالميّ؛ بحيث تشمل الشراكة قطاعات جديدة. وفي إطار الاتفاقية الموقعة بين الجانبين، ستعمل "المسافر" على دمج تكنولوجيا "أماديوس" NDC لقدرات التوزيع الجديدة في عملياتها للمساعدة في دفع عجلة تصنيع قدرات التوزيع الجديدة NDC ، مما يضمن تحقيق جميع الأطراف أقصى استفادة ممكنة من مزايا القدرات الجديدة عبر توزيع محتوى جديد متميز وذي صلة.

وسيمكن هذا التعاون شركة "المسافر" من تقديم محتوى أكثر توجيهاً وتخصصاً، مع قدرات تسويق رقمي معززة عبر الاستفادة من ميزة التحليل الدقيق للبيانات التي توفرها "أماديوس". ويعد توسيع الشراكة طويلة الأمد بين الجانبين بمثابة دليل على التزام "المسافر" بتعزيز تجارة التجزئة في مجال خدمات السفر باستخدام التكنولوجيا المبتكرة.

وبالاستفادة من تضافر الجهود بمجال التوزيع وتكنولوجيا المعلومات، يساهم برنامج "أماديوس" NDC [X] لقدرات التوزيع الجديدة في تعزيز أواصر التعاون عبر القطاع بين شركاء موزعي خدمات السفر وشركات الطيران، ما يعني إثراء وتعزيز تجربة العملاء لدى وكالات السفر مع السماح لشركات الطيران بتصميم العروض المخصصة باستخدام أحدث تقنيات الترويج.

وتماشياً مع تركيز "المسافر" على استشراف المستقبل وتوفير تجربة سلسة للعملاء، فإن توسيع الشراكة سيمكن شركة السفر الرائدة من تعزيز آلية تنفيذ حل واجهة برمجة تطبيقات السفر المدعوم بقدرات التوزيع الجديدة NDCلاستهداف منتجات أكثر تخصيصاً للعملاء.

وفي إطار تعليقه على الموضوع، قال طارق خاطري، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في شركة "المسافر": "لطالما كانت ’المسافر‘ في طليعة الشركات التي تحاول تسخير الابتكارات التكنولوجية المتميزة لتعزيز رضا العملاء. وقد مكننا التعاون الشامل مع ’أماديوس‘ طوال هذه السنين من تقديم تجربة سلسة للمسافرين عبر بواباتنا الرقمية؛ ومع إضافة تقنياتها المتميزة لقدرات التوزيع الجديدة NDC ، نأمل أن نتمكن من تعزيز طموحاتنا لتزويد عملائنا بمحتوى مخصص أكثر توجيها ً واستهدافاً".

من جانبه قال جمال شندول، نائب الرئيس الأول لموزعي خدمات السفر في شركة "أماديوس" لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا وآسيا الوسطى: "مهمتنا في ’أماديوس‘ هي جعل تجربة السفر أفضل للجميع. وتدعم هذه المهمة استثماراتنا الرائدة بمجال البحث والتطوير التكنولوجي. وباعتبارها شريكاً طويل الأمد لشركة ’المسافر‘ بمجال التكنولوجيا، يسر ’أماديوس‘ أن ترحب بهذا العميل الاستراتيجي في برنامج NDC [X] لقدرات التوزيع الجديدة بغية تعزيز خدمات التجزئة التي توفرها شركة ’المسافر‘ بمجال السفر".

وتعتبر قدرات التوزيع الجديدة عنصراً أساسياً ضمن منصة "أماديوس" للسفر التي تجمع محتوى السفر من مصادر عديدة في مكان واحد، وتتيح لوكالات السفر البحث عن العروض والمقارنة بينها بسهولة كبيرة. وسبق للشراكة العضوية بين "المسافر" و"أماديوس" أن استفادت من التكنولوجيا المبتكرة لتحسين تجربة العملاء في حجز الرحلات قبل التوسع إلى قطاع الفنادق. وأعقب ذلك إطلاق حل الدفع (Amadeus B2B Wallet) والذي يتيح الدفع الافتراضي ببطاقات الائتمان للشركاء الفندقيين ذوي الاتصال المباشر بشركة "المسافر".

المسافر (جزء من مجموعة سيرا) - شركة السفر الرائدة في المملكة العربية السعودية

نرتقي برحلات مسافرينا من المملكة العربية السعودية، المنطقة والعالم، ونقوم بتسخير خبراتنا التي تمتد لأكثر من 40 عاماً، لدعم رؤية المملكة كشركة وطنية رائدة في مجال السياحة.

توفر المسافر الفرص للسفر إلى الخارج، وبغرض الترفيه والسياحة الدينية، في حين تخدم عملائها من الأفراد والمؤسسات، الشركاء، والموردين بأحدث حلول السفر بنهجها الرقمي واستشارات السفر.

عبر منصتها التقنية عالمية المستوى، إمكانيات التوريد والتنفيذ المركزية واتخاذ القرارات التي تعتمد بشكل أساسي على البيانات، ترتقي المسافر بتجارب السفر خلال أعمالها المتعددة التي تعمل تحت مظلة المسافر:

المسافر، العلامة التجارية الرائدة في مجال السفر في الشرق الأوسط، والتي تقدم تجربة حجوزات سهلة وسلسة للرحلات المحلية والدولية من خلال شبكتها متعددة القنوات.

المسافر أعمال، هو قطاع خدمات متخصص، يلبي احتياجات الشركات والهيئات الحكومية، بينما تلبي المسافر كونسيرج احتياجات كبار الشخصيات والعملاء المتميزين من خلال خدمات مخصصة.

المسافر للأنشطة، أول منصة شاملة للجولات والأنشطة والتجارب السياحية والثقافية والترفيهية لسوق المملكة العربية السعودية، حيث توفر خيارات غير مسبوقة من عروض منتجات السفر والسياحة للمسافرين من وإلى وداخل المملكة.

اكتشف السعودية هي شركة إدارة الوجهات الرائدة في المملكة، وهي متخصصة في السفر الوافد، والتوزيع عبر الإنترنت وحلول الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض.

هي شركة إدارة الوجهات الرائدة في المملكة، وهي متخصصة في السفر الوافد، والتوزيع عبر الإنترنت وحلول الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض. مواسم هي الشركة الرائدة المتخصصة في تقديم خدمات سياحة الحج والعمرة للشركات، حيث تقدم ترتيبات سفر عالية الجودة من البداية إلى النهاية ومصادر مبسطة للوكلاء الخارجيين في الأسواق الدولية الرئيسية.

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