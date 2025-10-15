دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة تاكسي دبي، (ش.م.ع)، الشركة الرائدة في مجال توفير حلول التنقل الشاملة بإمارة دبي، وأكبر مُشغل لمركبات الأجرة على مستوى الإمارة. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز أداء الأنظمة التشغيلية الأساسية للشركة عبر تشغيلها على منصة "دو" السحابية السيادية الوطنية الفائقة، بما يُتيح قدرات حوسبة فائقة السرعة، وقواعد بيانات مستقلة، وبنية تحتية جاهزة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز الكفاءة التشغيلية والابتكار.

ويُعد هذا المشروع أول عملية تحديث شاملة من نوعها في قطاع النقل بدبي تُنفذ على منصة سحابية وطنية فائقة، بما يعزز الاستقلالية الرقمية، مع ضمان أداء وتشغيل على أعلى مستوى عالمي من الكفاءة والموثوقية. وجرى توقيع المذكرة خلال مشاركة "دو" في فعاليات معرض "جيتكس جلوبال 2025"، تحت شعار "الذكاء الاصطناعي ليس مستقبلًا فحسب .. معنا، هو ما يُشكل خطوتك القادمة"، حيث تمثل الاتفاقية إنجازاً استراتيجياً جديداً في مسيرة التحول الرقمي لإمارة دبي، إذ ستدعم استراتيجية شركة تاكسي دبي ، للتحول إلى منصة "دو" السحابية الفائقة القائمة على تقنية (Oracle Alloy).

كما تتناغم هذه الخطوة مع توجه دولة الإمارات نحو سياسة "التحول السحابي أولاً"، (Cloud First)، مع ضمان الامتثال الكامل لمعايير سيادة البيانات داخل الدولة، وهو ما يميز "دو" عن مُزودي نفس الخدمة من الشركات الدولية. كما يُتيح التحول الجديد تحسين الأداء التشغيلي ويُعزز قابلية التوافر، ويُقلل التكاليف التقنية، ويؤهل شركة تاكسي دبي " للتكامل بمرونة مع منصات التنقل الذكي الرقمية المستقبلية.

وبهذه المناسبة، قال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة "دو"، إن "مذكرة التفاهم مع شركة تاكسي دبي تمثل نقطة محورية في رحلة التحول الرقمي السيادي في دولة الإمارات. لأن تحديث الأنظمة التشغيلية الحيوية لشركة تاكسي دبي على السحابة الوطنية الفائقة من (دو)، يُرسي نموذجاً يُحتذى به للمؤسسات والجهات الحكومية من ضرورة تحقيق الاستقلالية الرقمية مع الحفاظ على أعلى معايير الأداء العالمي. كما يتناغم هذا التعاون مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لبناء اقتصاد ذكي ورقمي قائم على الكفاءة والابتكار."

كما تشمل أبرز مزايا هذه الاتفاقية توفير منصة سحابية قابلة للتوسع وآمنة ومتوافقة مع اللوائح، يتم استضافتها بالكامل داخل دولة الإمارات، مما يعزز أداء وموثوقية الأنظمة التشغيلية الأساسية لشركة تاكسي دبي في العمليات الحيوية، مع تقليل التكاليف التشغيلية والتعقيد التقني بشكل كبير.

من جانبه، قال منصور رحمه الفلاسي، الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي: "بصفتنا المزود الرائد لحلول التنقّل في دبي وأكبر مشغّل لسيارات الأجرة في الإمارة بحصة سوقية تبلغ 45%، نلتزم بتوظيف التقنيات التي تعزز الموثوقية والكفاءة والاستدامة عبر مختلف عملياتنا. وتعكس مذكرة التفاهم مع شركة «دو» قراراً استراتيجياً للتعاون مع مزود وطني موثوق في مجال التكنولوجيا يشاركنا الرؤية ذاتها نحو الابتكار والاعتمادية.

ومع استمرارنا في تحديث عملياتنا وتوسيع خدمات التنقل الرقمية، تتيح لنا مذكرة التفاهم تحسين أنظمتنا التشغيلية الأساسية، وتعزيز القدرة على اتخاذ القرارات في الوقت الفعلي، وتسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات لدفع عمليات أكثر ذكاءً وكفاءة."

ويُشكل هذا المشروع نموذجًا ناجحاً قابلًا للتكرار مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية التي تسعى جاهدة إلى اعتماد حلول سحابية فائقة، بما ينسجم مع مبادرة "دبي الذكية" و أهداف الاقتصاد الرقمي الوطني. كما تستهدف المذكرة الجهات الحكومية، والهيئات التنظيمية للنقل، والمؤسسات الكبرى في قطاعات التنقل والخدمات اللوجستية التي تسعى إلى تحديث تطبيقاتها التشغيلية الحيوية. وسوف يتم تنفيذ المشروع عبر خدمات "du Tech"، المُتكاملة لنقل البيانات إلى السحابة والدعم المُدار المستمر، بما يضمن انتقالاً سلساً وأداءً مثالياً في كل مراحل رحلة التحول الرقمي.

نبذة عن "دو":

"دو"، تحيا بها الحياة، من خلال قيادتها لمستقبل رقمي متطور، حيث تُعد الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، وتُقدم مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة في مجالات الهاتف المحمول، والثابت، وخدمات النطاق العريض، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة والخدمات المالية الرقمية، التي تهدف إلى تبسيط خدمات الاتصالات وتوفير التقنيات المتطورة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال استراتيجيتها التي تركز على الرقمنة أولاً، والمدعومة بشبكة ألياف ضوئية فائقة وتقنية الجيل الخامس، تُمكّن "دو" الجهات الحكومية، والمؤسسات، والأفراد من التقدم التكنولوجي من خلال التعاون مع شبكة ديناميكية من الشركاء لتعزيز تميز العمليات التشغيلية لكافة قطاعات الاعمال وازدهار المجتمع، وتعمل على المساهمة في بناء مستقبل رقمي متقدم وأكثر اتصالاً في المنطقة، مما يرسخ التطور الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن شركة تاكسي دبي (ش.م.ع):

شركة مساهمة عامة بموجب القانون رقم (21) لسنة 2023. وهي شركة رائدة في مجال توفير حلول التنقل الشاملة بإمارة دبي، وأكبر مشغل لمركبات الأجرة على مستوى الإمارة، حيث تبلغ حالياً حصتها السوقية حوالي 45% من إجمالي حجم مركبات الأجرة. وتم تأسيسها كشركة مركبات أجرة في عام 1994، وبدأت عملياتها في عام 1995 بـ 221 مركبة أجرة فقط، توسعت شركة تاكسي دبي منذ ذلك الحين لتشمل خدمات التنقل الأخرى من خلال الاستفادة من قيادتها المهيمنة في قطاع مركبات الأجرة وقوتها التشغيلية. وهي تقدم مجموعة واسعة من حلول النقل عبر خطوط أعمالها الرئيسية الأربعة، بما في ذلك خدمات مركبات الأجرة من خلال أسطولها الكبير الصديق للبيئة وخدمات الليموزين المكونة من مركبات يقودها سائق لتقديم خدمة فاخرة للمتعاملين وخدمات الحافلات الخاصة بها وخدمات توصيل التوصيل اللوجستية الشاملة والمرنة. تقوم شركة تاكسي دبي حاليًا عبر خطوط أعمالها بتشغيل أكثر من 10,000 مركبة (منها حوالي 6200 مركبة أجرة) وتدير قوة عاملة تضم أكثر من 18,000 سائق شريك. تُقدم تاكسي دبي مجموعة واسعة من حلول التنقل عبر أربعة محاور رئيسية للأعمال، تشمل خدمات مركبات الأجرة بأسطولها الكبير والصديق للبيئة، وخدمات مركبات الليموزين لفئة كبار الشخصيات مع سائقين ذوي خبرة لتوفير تجربة فاخرة، بالإضافة إلى خدمات الحافلات، وخدمات التوصيل للمستهلكين. وتُعدّ شركة تاكسي دبي الشركة الأولى من حيث حجم الأسطول في دبي، وفي عام 2024، أنجزت سيارات الأجرة والليموزين التابعة للشركة 49 مليون رحلة.

