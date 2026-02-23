انطلاقاً من مسؤوليته الاجتماعية وسعيه الدؤوب لإحداث تأثير إيجابي ومستدام في المجتمع، أعلن بنك وربة عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية مع شركة "اكسينتريك" للاستشارات الرياضية، المشغل الرسمي للأكاديمية الوطنية للطب الرياضي في الكويت (NASM)، وذلك لإطلاق حملة توعوية صحية ورياضية شاملة خلال شهر رمضان المبارك للعام الثاني على التوالي.

تأتي هذه الشراكة في إطار استراتيجية بنك وربة الرامية إلى تعزيز نمط الحياة الصحي وتشجيع أفراد المجتمع على تبني عادات غذائية ورياضية سليمة، خاصة خلال الشهر الفضيل الذي يتطلب عناية خاصة بالصحة البدنية. ويهدف التعاون إلى تقديم محتوى توعوي مبني على أسس علمية حديثة، يساهم في رفع مستوى الوعي الصحي والوقاية من الأمراض المرتبطة بنمط الحياة غير الصحي.

وبهذه المناسبة، صرح أيمن سالم المطيري -مدير قطاع العلاقات العامة والاتصال المؤسسي في بنك وربة قائلاً: "نجدد شراكتنا مع الأكاديمية الوطنية للطب الرياضي (NASM) للعام الثاني على التوالي إيماناً بأن الاستثمار في صحة المجتمع هو الركيزة الأساسية لبناء مستقبل مستدام ومزدهر. نحن في بنك وربة نرى أن دورنا يتجاوز تقديم الخدمات المصرفية المبتكرة ليشمل المساهمة الفاعلة في تحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين، ومن خلال هذه المبادرة، نسعى إلى تمكين الجميع من الوصول إلى أفضل النصائح الرياضية والطبية التي تساعدهم على قضاء شهر رمضان بصحة وحيوية، بما يتماشى مع رؤيتنا 'لنملك الغد'، وذلك من خلال تقديم العديد من النصائح الإرشادية الصحية طيلة شهر رمضان المبارك من خلال صفحات البنك الرئيسية عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي بمعدل 3 نصائح إرشادية أسبوعياً، تتحدث عن كيفية المحافظة على الصحة خلال الشهر الفضيل، حيث يقدم هذه النصائح مجموعة من المتخصصين في المجال الرياضي التوعوي والصحي في دولة الكويت.

وأضاف أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من البرامج والمبادرات المجتمعية التي يحرص بنك وربة على تنفيذها، تأكيداً على دوره كمؤسسة مالية إسلامية مسؤولة تدعم الصحة العامة وتعمل على تعزيز الوعي وبناء مجتمع أكثر نشاطاً وتوازناً.

ومن جانبه، أعرب السيد سالم الدوسري، المؤسس لشركة "اكسينتريك"، عن سعادته بهذا التعاون المستمر قائلاً: "نحن فخورون جداً بتجديد هذا التعاون مع بنك وربة، المؤسسة الرائدة التي تضع صحة المجتمع ضمن أولوياتها الاستراتيجية. إن هذه الشراكة تعكس بوضوح مدى اهتمام القطاع الخاص في الكويت بدمج الصحة والرياضة ضمن أجنداته المجتمعية، وهي خطوة ضرورية لاسيما في ظل الارتفاع الملحوظ في معدلات أمراض السمنة والسكري. هدفنا من خلال NASM هو تقديم المعرفة الرياضية بأسلوب علمي دقيق يساهم في تغيير السلوكيات الصحية نحو الأفضل".

وتمتلك الأكاديمية الوطنية للطب الرياضي (NASM) تاريخاً عريقاً يمتد لأكثر من 37 عاماً، وتُعد من الأكاديميات الرائدة عالمياً في مجال التعليم الرياضي، حيث تعتمد في برامجها على أسس علمية متينة مبنية على أحدث الدراسات والأبحاث العالمية في مجال الطب الرياضي واللياقة البدنية، مما يضمن تقديم معلومات موثوقة وذات أثر ملموس.

تجسد هذه المبادرة التزام بنك وربة المستمر بدعم المبادرات التي تخدم المجتمع الكويتي، وتؤكد على دوره كشريك وطني فاعل يسعى دائماً لتعزيز الاستقرار الصحي والاجتماعي، بما يساهم في بناء مجتمع أكثر وعياً ونشاطاً.

ويجسد بنك وربة من خلال هذه الشراكة التزامه المستمر كأحد أبرز الداعمين لمبادرات الرفاهية والصحة في الكويت، مستنداً إلى سجل حافل من الاستثمارات في سلسلة من المبادرات النوعية؛ بدءاً من رعاية الفعاليات الرياضية الكبرى والماراثونات المجتمعية، وصولاً إلى إطلاق برامج داخلية مخصصة لرفاهية الموظفين وتشجيعهم على تبني نمط حياة نشط. كما يحرص البنك على تسخير منصاته الرقمية لنشر المحتوى التوعوي الذي يتناول الثقافة الغذائية والبدنية، مما يبرز استثمار "وربة" في الجانب الصحي كركيزة أساسية لبناء مجتمع حيوي ومنتج، تماشياً مع رؤيته الاستراتيجية في تحقيق التنمية المستدامة.

ويعتبر بنك وربة من البنوك التي حققت نجاحات كبيرة في فترة وجيزة، حيث احتل مركزاً ريادياً في مجال الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية، وهو من أكثر البنوك المحلية بعدد المساهمين، مما يجعله قريباً من جميع شرائح المجتمع، ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد مجدداً على مكانة البنك كشريك مصرفي موثوق يجمع بين الابتكار والمسؤولية الاجتماعية في تقديم أفضل الخدمات والمنتجات المالية.

-انتهى-

